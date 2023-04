L’oroscopo del 2 aprile per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 2 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 2 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se una questione irrisolta ha assorbito troppo tempo e attenzione, vedere il lato più leggero sarà di grande sollievo. Ciò non significa, evidentemente, prendere la situazione sottogamba ma una prospettiva rilassata sarà d’aiuto a provare meno ansia. Su un altro piano: oggi potreste ricevere una mail, o una telefonata, importante. Amore: in coppia, è una domenica in cui dare una scossa benefica alla relazione e parlare sinceramente con il partner anche delle vostre preoccupazioni. Confidatevi! Soli: evitate di correre dietro a una persona che non vi merita! E’ una perdita di tempo e avete ben altro da fare.

Oroscopo 2 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

Sapete che qualsiasi relazione può comportare dei rischi. Per quanto riguarda una d’amicizia, può essere utile fidarvi del sesto senso e delle emozioni, evitate di ignorare ciò che sentite. Una nuova amicizia potrebbe sembrare positiva, ma potrebbe anche essere impegnativa: l’altro/a essere molto esigente. Pensateci. Amore: in coppia, passione al top e la esprimerete a tutto campo! L’intesa con il partner anche sul fronte eros è praticamente perfetta. Soli: pronti a lanciarvi nella conquista e farete centro. Unica accortezza: evitate di confondere desideri e realtà.

Oroscopo 2 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un buon momento per apportare i cambiamenti che avete in mente da tempo con ottimismo ed entusiasmo! E’ tempo di dare un nuovo equilibrio alla vostra vita attraverso nuovi progetti e state pur certi che avrete ottimi risultati. Per oggi, con la Luna in Vergine siete ipersensibili: evitate di essere aggressivi. Amore: in coppia, è una giornata in cui rischiate di vedere solo i lati negativi della relazione e in questo modo non sarete in grado di riaccendere la fiamma dell’amore. Soli: con la Luna in Vergine la vostra tendenza è di idealizzare l’amore, le persone. Evitate di fare castelli in aria e vi risparmierete una delusione.

Oroscopo 2 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

Lavorate sempre sodo, avete un forte senso pratico e un avvenimento recente può aver rassicurato sul vostro talento e sulle competenze ma prima di fare ulteriori progressi potrebbe esserci un problema emotivo che deve essere risolto. In questo modo potrete guardare al futuro senza che il passato rappresenti un ostacolo. Amore: in coppia, è una domenica in cui avete un solo desiderio: stare più vicini al partner e coccolarvi. Il che, lo/a renderà felice. Soli: colpo di fulmine all’orizzonte! Un incontro d’amore spettacolare cambierà radicalmente la vostra vita.

Oroscopo 2 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Potreste pensare che alcune situazioni impiegano troppo tempo per andare avanti e ciò rendervi impazienti. Ma è davvero così? Avete lavorato parecchio al riguardo ma forse nel momento sbagliato. Rilassatevi e concentrate l’attenzione su altro. Calcolate bene i risultati delle vostre azioni per cui evitate di premere l’acceleratore. Amore: in coppia, il partner si diverte a prendervi in giro, il che crea un’atmosfera dolce e amichevole, allegra e anche piccantina. Soli: occhio agli sbalzi d’umore, cercate di cambiare atteggiamento. Poiché oggi è previsto un nuovo incontro, mostratevi al meglio.

Oroscopo 2 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna nel vostro segno, vi rende più sensibili del solito, siete un po’ nervosi e, seppure senza volerlo, con chi vi circonda rischiate di avere un atteggiamento brusco. Visto che la Luna è in dissonanza con Saturno, potreste trovarvi di fronte a qualche contrarietà ma se sarete elastici tutto andrà liscio. Tiratevi su! Amore: in coppia, in una relazione, ciascuno nasconde sempre un piccolo segreto. Non è indispensabile raccontare sempre tutto! Soli: ma davvero pensate che in amore siete sfortunati? Sbagliate poiché prossimamente ci sarà uno splendido incontro.

Oroscopo 2 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna in Vergine alle spalle del vostro segno, potreste aver voglia di stare per conto vostro, riflettere, stare in pace e tranquilli. Tuttavia, la dissonanza Luna-Saturno indica che come sempre potreste mettere al primo posto i bisogni di chi vi circonda: mettete dei limiti seppure con gentilezza così da non offendere nessuno. Amore: in coppia, giornata ideale per dedicarvi alle reciproche attività ognuno per conto proprio. Una piccola pausa farà bene a entrambi. Soli: i pianeti annunciano che è il momento di avere fiducia in voi stessi ma al contempo negli altri!

Oroscopo 2 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I pianeti in Ariete nel vostro settore dello stile di vita fanno arrivare incontri stimolanti e opportunità imperdibili. Le persone con cui entrerete in contatto avranno i vostri stessi interessi, sentirete di poter condividere e con loro vi sentirete a vostro agio. Su un altro piano: è un periodo eccellente per aprire un’attività in proprio. Amore: in coppia, che si tratti di un progetto, una gita, un evento, oggi pensate a tutto e il partner può fare affidamento sul vostro grande senso dell’organizzazione. Non lasciate nulla al caso. Soli: una persona attratta da voi tenterà di conquistarvi. Ve la sentite di lasciarvi travolgere dalle emozioni?

Oroscopo 2 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza Luna-Saturno oggi non avrete voglia di socializzare né di chiacchierare. Visto che non siete dell’umore giusto per comunicare anziché costringervi a entrare in contatto con chi vi circonda. cercate di dirigere l’attenzione sulle ambizioni professionali e pensare a un modo per concretizzarle. Amore: in coppia, piccole incomprensioni potrebbero scatenare dei conflitti. Sorridete e con il partner fate ampio uso di dolcezza. Soli: emozioni a zig zag… Il cielo astrale è ingannevole, non traete conclusioni seguendo il filo dei vostri pensieri.

Oroscopo 2 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Oscillate tra ottimismo e pessimismo e ciò vi rende esitanti. Ma con l’arrivo – domani 3 aprile – di Mercurio in Toro, prenderete le distanze dalle contrarietà, dalle incomprensioni motivo di turbamento. Ma non solo, sarete intraprendenti, pronti a raggiungere un obbiettivo con determinazione e non vi volterete mai indietro. Amore: in coppia, pronti a dare nuovo slancio alla relazione, introdurrete un bel mix di miele e peperoncino. Soli: è una domenica in cui si profila un incontro interessante. Potrebbe essere anche online.

Oroscopo 2 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I passaggi odierni rappresentano un invito a prendere cura di voi stessi, così da eliminare le emozioni negative. Ritagliare del tempo solo per voi, rilassarvi, vi metterà in grado di rigenerare le energie. Tanto più che domani vi sentirete meglio, sarete di nuovo positivi e nel lavoro pronti a entrare in azione o a dare il via a un progetto. Amore: in coppia, esprimerete l’amore attraverso piccoli, semplici gesti… Ma saranno comunque molto apprezzati dalla dolce metà. Soli: con vostra sorpresa, un flirt potrebbe trasformarsi in una relazione che nel tempo diventerà sempre più importante.

Oroscopo 2 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Aggrapparvi a una situazione potrebbe impedire di cambiare le cose in positivo. Prendere le distanze mentalmente anziché pensarci continuamente vi rende esitanti. Abbiate fiducia nella vita e rendetevi conto che nulla dura per sempre. Pensate invece a nuove possibilità e andate avanti guardando al futuro! Amore: in coppia, più concilianti con il partner. dedicherete tante attenzioni, farete in modo che non si senta trascurato/a. Soli: voglia di conquistare anche solo per lusingare il vostro ego, testare il potere di seduzione. E in effetti fa sempre bene.