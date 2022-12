L’oroscopo del 2 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 2 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 2 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con il buon aspetto della Luna nel vostro segno al Sole, oggi sarete in modalità “tornado”. Affronterete qualsiasi problema a testa alta, con coraggio e grazie alle vostre capacità comunicative, riuscirete a risolverne alcuni importanti. Che efficienza! Al contempo mantenete la calma con i colleghi: non è colpa loro se non riescono a stare al vostro passo. Amore: in coppia, potreste prendere delle decisioni radicali e il partner vi darà totale sostegno. Osate imboccare un nuovo percorso, non rimarrete delusi. Soli: per rompere con la solitudine oggi prenderete il toro per le corna: accetterete tutti gli inviti!

Oroscopo 2 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con i passaggi odierni rischiate di covare rabbia e risentimento, quando invece l’atteggiamento migliore sarebbe quello di esprimere apertamente ciò che provate così da sentirvi liberi da un peso. Siete leali con le persone a cui volete bene ma il rovescio della medaglia è che spesso provate rancore, a volte anche per lungo tempo. E non fa bene prima di tutto a voi. Amore: in coppia, il partner prenderà l’iniziativa e appagherà il vostro desiderio di passione. Eros infuocato! Soli: il fascino vi permette piacevoli conquiste e, anche se non tutti gli approcci sfoceranno in una tenera storia, trascorrerete una giornata ricca di emozioni.

Oroscopo 2 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se state aspettando una risposta a una questione che vi preoccupa da un po’ di tempo, date un’occhiata alla posta, ai messaggi poiché oggi al riguardo potrebbe arrivare qualche notizia. Sul posto di lavoro, potreste sentirvi un po’ a disagio ma invece di stressarvi, rilassatevi e provate a seguire la corrente. E stasera, uscire con gli amici vi farà un gran bene! Amore: in coppia, occhio a come vi esprimete: se tirate troppo la corda il partner si arrabbierà. Prendete in considerazione anche i suoi desideri. Soli: avete difficoltà a essere sulla stessa lunghezza d’onda degli altri. Siate gentili.

Oroscopo 2 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La vostra tendenza odierna è quella di pensare in grande ma non rendervene conto. Potreste ad esempio puntare troppo in alto, parlare troppo o pensare un gran bene di una persona che al contrario non è saggio frequentare. Il che potrebbe far andare storte alcune cose ma se correggerete il tiro non accadrà nulla di grave. Amore: in coppia, leggerezza e fantasia sono nel programma della giornata. Più romantici che mai, prenderete dolci iniziative. Soli: oggi vi lascerete conquistare: siete attenti agli sguardi, ai giochi di seduzione… Si profila un bellissimo incontro.

Oroscopo 2 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Un’opportunità finanziaria può sembrare allettante ma in seguito rivelarsi un cattivo investimento. Anche se a consigliarla è una persona di cui vi fidate, prendete tutto con le pinze, cercare di capire bene se state facendo la cosa giusta! Se dovete firmare un documento, leggete con attenzione anche le scritte in caratteri minuscoli. Amore: in coppia, il partner non sostiene le vostre idee e voi fate altrettanto. Non sarà la fine del mondo, ma avrete difficoltà a superare le divergenze di opinione. Soli: non ci sono ricette magiche per conquistare: dovete essere solo voi stessi, non indossare maschere!

Oroscopo 2 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il vostro istinto potrebbe suggerire che una persona non è sincera e oggi siete dell’umore giusto per trasformarvi in Sherlock Holmes per capire cosa sta realmente accadendo. Ma potrebbe essere un lavoro inutile: più scaverete e meno scoprirete. Anche se il vostro sesto senso non sbaglia, per oggi lasciate perdere: nel giro di pochi giorni tutto diventerà chiaro. Amore: in coppia, l’atmosfera è distesa, soprattutto se attraversando un periodo difficile. Mettete da parte la gelosia… Soli: smettete di cercare il partner perfetto. L’ideale esiste solo nel dizionario.

Oroscopo 2 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Avete nuove idee che possono fornire molti spunti di riflessione. Ma alcuni potrebbero confondere le acque. Se state cercando un’opportunità o volete imparare qualcosa di nuovo, non lanciatevi nella prima cosa che vi capita. Aspettate qualche giorno e avrete un’idea concreta di ciò che è meglio per voi ora e per il futuro. Amore: in coppia, decidete cosa volete o meno e invitate la dolce metà a stringervi la mano! Quando c’è l’armonia, tutto va bene! Soli: in caso d’incontro o di un appuntamento romantico fate attenzione agli errori di giudizio.

Oroscopo 2 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un venerdì in cui avrete parecchi impegni, penserete a mille questioni contemporaneamente e rischiate di dimenticare qualcosa, ad esempio un appuntamento o lasciare il telefono da qualche parte oppure perdere un oggetto a cui tenete. Non affannatevi a cercarlo, lo troverete. In ogni caso, occhi aperti: potrebbero rubarvi qualcosa… Amore: in coppia, se avete intenzione di realizzare un progetto a due è la giornata ideale per parlarne con il partner. Sarà pronto a seguirvi in capo al mondo! Soli: se al momento state chattando con una persona, la conversazione oggi potrebbe prendere una piega romantica.

Oroscopo 2 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Ariete è in buon aspetto con il Sole nel vostro segno: è una bella giornata, vi sentite ottimisti, dinamici ma dovete fare attenzione. La dissonanza Mercurio-Nettuno è ancora attiva: è vero che può aprirvi gli occhi su alcune situazioni ma a patto che siate pronti a guardare le cose come sono realmente senza farvi illusioni. Amore: in coppia, ritaglierete del tempo per condividere le attività con il partner e rispetto ai giorni scorsi sarete più pazienti e comprensivi. Soli: un incontro avrà tutti i presupposti per diventare una bella storia d’amore. Il tempo trascorso insieme vi entusiasmerà, avete tante cose da condividere…

Oroscopo 2 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una giornata in cui proprio nel momento in cui avrete bisogno di qualcosa, potrebbero esserci dei ritardi. Ma potete aggirare l’ostacolo con un atteggiamento previdente e pianificando. Vi state chiedendo cosa accade se dipende dalla mancanza di efficienza di qualcun altro? Non potete pretendere di controllare tutto, dunque fate solo del vostro meglio. Amore: in coppia, il partner è ricettivo a tutte le proposte e i progetti che farete. Non esitate a parlare delle vostre aspettative, delle speranze. Soli: in questo periodo volete distrarvi, vivere qualche passione ma soprattutto, mantenere la vostra indipendenza.

Oroscopo 2 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto della Luna in Ariete con il Sole in Sagittario, annuncia una bel venerdì. Potrebbero arrivare ottime notizie sul fronte lavoro o affari e ne sarete molto soddisfatti. Tuttavia, visto che la dissonanza Mercurio-Nettuno è ancora attiva, fate solo attenzione a non confondere i vostri desideri con la realtà, soprattutto nelle questioni di denaro. Amore: in coppia, bei momenti di intimità, complicità, romanticismo e l’eros è al top! Cercate di mantenere questa splendida atmosfera. Soli: è una giornata favorevole agli incontri: uscite, muovetevi! Oppure, optate per i siti di incontri. Potreste conoscere una persona speciale.

Oroscopo 2 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se pensate che una persona vi stia nascondendo qualcosa, nei prossimi giorni scoprirete la verità. Con la dissonanza Mercurio- Nettuno sarete pronti ad affrontare la questione e risolverla. Una conversazione approfondita rivelerà tutto. È tuttavia possibile che il comportamento sospetto di qualcuno era solo perché voleva farvi una piacevole sorpresa. Amore: in coppia, affronterete le diversità di vedute con senso dell’umorismo, con leggerezza. Ed è così che eviterete discussioni. Soli: se state cercando una persona che accenda il vostro entusiasmo, potreste incontrarla sui social media. Stringerete nuove conoscenze.