Oroscopo 2 febbraio 2021: previsioni oggi e oroscopo del giorno 2 febbraio e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo del 2 febbraio, gli astri dicono allo Scorpione di fare del suo meglio senza tener conto di ciò che dicono gli altri e al Pesci di eliminare situazioni usurate dal tempo.

Oroscopo 2 febbraio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): consapevoli della vostra forza

Oroscopo Cancro 2 febbraio: umore

Se siete preoccupati per un problema, i pianeti vi faranno trovare la soluzione a una questione riguardante il denaro o una relazione. Non dovete pensare, annuncia l’oroscopo, di dover affrontare tutto da soli. L’aiuto di un esperto o di un amico fidato renderà tutto più semplice.

Nelle prossime settimane e mesi, inoltre, capirete molte cose di voi stessi e ciò vi renderà consapevoli della vostra forza. Per oggi, più in generale, evitate di entrare in polemiche sterili, concentratevi sulle urgenze senza mostrarvi disfattisti, non rimanete fermi sulle vostre posizioni.

Oroscopo Cancro 2 febbraio 2021: come va l’amore?

In coppia: potreste sentirvi insoddisfatti ma senza una precisa ragione. Andrà meglio domani,

Soli: siete un po’ tesi, forse pessimisti. E’ uno stato d’animo pesante. Rimandate le conquiste.

Oroscopo 2 febbraio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): fare del vostro meglio

Oroscopo Scorpione 2 febbraio: umore

E’ probabile non vediate l’ora di completare qualcosa e scoprire invece che ci vuole un’eternità. Per sistemare le cose potreste impegnarvi anche troppo e non essere comunque soddisfatti del risultato. Potrebbe essere utile smettere di tormentarvi anche se è più facile da dire che da fare…

Se lo stato d’animo nasce dal fatto che vi chiedete cosa penseranno gli altri, mollate questa idea. Fate del vostro meglio. Punto. Le eventuali osservazioni, i commenti o le critiche degli altri non devono farvi abbassare le braccia.

Oroscopo Scorpione 2 febbraio: amore

In coppia: qualche tensione, potreste guardare di traverso il partner ma sarete bravi a non complicare la situazione.

Soli: visto che siete un po’ agitati, deciderete saggiamente di rimandare un appuntamento e invece rilassarvi.

Oroscopo 2 febbraio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): eliminare situazioni usurate

Oroscopo Pesci 2 febbraio: umore

In questo momento la vita sociale è piacevolmente movimentata ma potrebbe essere poco saggio mettere troppe cose in programma. Se in generale vi sembra di navigare nel caos, ritagliate invece del tempo per voi e per risolvere eventualmente i problemi relativi a situazioni usurate, che non sono più funzionali al vostro benessere.

Ciò vi permetterà, annuncia l’oroscopo, di sentirvi liberi e pronti ad accogliere nuove opportunità. Ma non solo, avrete le energie giuste per soddisfare le vostre ambizioni, raggiungere gli obbiettivi.

Oroscopo Pesci 2 febbraio: amore

In coppia: sapete stimolarvi a vicenda e appagare i reciproci bisogni affettivi nonché alcuni desideri.

Soli: un dolce incontro è in programma e potrebbe farvi imboccare una strada completamente nuova.

