L'oroscopo del 2 febbraio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l'amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l'oroscopo del 2 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo 2 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

L’armonia Luna-Venere odierna rappresenta un invito a privilegiare la dolcezza, la gentilezza e la comprensione. Avete bisogno di affetto, come tutti d’altra parte, ma il primo passo sarebbe quello di offrirlo a chi vi circonda. E’ il modo migliore per riceverlo! Il lavoro che avete svolto nel recente passato, inoltre, gioverà alla carriera o alla reputazione. Amore: in coppia, giornata favorevole alla dolcezza reciproca. Evitate di affrontare argomenti delicati, privilegiate la leggerezza! Soli: se la persona che vi attrae sembra sfuggente, non chiudetevi nella torre d’avorio. Esibite il fascino, delicatezza e quelle piccole attenzioni che fanno la differenza!

Oroscopo 2 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Cancro forma ottimi aspetti e al centro della scena c’è la comunicazione: qualsiasi conversazione vi renderà orgogliosi di voi stessi! Se, ad esempio, un amico o un familiare ha bisogno del vostro sostegno, sarete presenti. Ma le vibrazioni astrali sono ottime anche per ottenere un vantaggio in una questione finanziaria o commerciale. Amore: in coppia, grazie al reciproco impegno la relazione continua a evolvere. Prenderete per mano il partner e vi tufferete in un oceano di felicità. Soli: la vita amorosa oggi sarà un caleidoscopio di scoperte estremamente romantiche. Con una persona nascerà una storia che vi permetterà di costruire su solide basi.

Oroscopo 2 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Lavoro o vita personale, la vostra capacità di trovare delle soluzioni e risolvere determinati problemi oggi è la vostra carta vincente. Rendervi utili, dare una mano, è il modo migliore per essere soddisfatti di voi stessi e al contempo, soprattutto per fare una bella figura con chi vi circonda. Ve ne saranno riconoscenti. Amore: in coppia, spazzate via i vecchi rancori, con il partner deciderete di fare tabula rasa del passato. Punterete sull’intesa e la condivisione. Soli: la vita sociale è piacevolmente movimentata, oggi non rifiuterete gli inviti! Gli astri favoriscono qualsiasi iniziativa romantica…

Oroscopo 2 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna nel vostro segno è in buon aspetto con Venere: sfruttate al massimo questo transito per rafforzare i legami con gli amici e i familiari e al contempo tirare fuori il meglio da chi vi circonda! In questo momento, inoltre, siete aperti a nuove idee: potrebbero emergere attraverso una conversazione o tramite i social media. Amore: in coppia, romantici, sensuali: sfruttate questa giornata per rendere ancora più complice il legame con il partner e lasciarvi andare alle emozioni, ai desideri! Soli: uscite poiché oggi potete affascinare, conquistare chi volete. Buttate nel cassonetto la timidezza…

Oroscopo 2 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

Il settore delle finanze è favorito, non esitate dunque a prendere contatti e fare delle proposte. Con gli aspetti odierni, se siete sul punto di concludere una trattativa, andrà a vostro vantaggio, non commetterete errori! Inoltre, le conversazioni che avrete con le persone care riguardo ai progetti finanziari saranno molto costruttive. Amore: in coppia, il partner apprezzerà il vostro desiderio di progetti riguardo il futuro. E’ una giornata estremamente emozionante, trascorrerete dolci momenti. Soli: per oggi, gli affari di cuore non sono una priorità, avete ben altro a cui pensare…

Oroscopo 2 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Gli aspetti astrali odierni annunciano una splendida giornata riguardo alle relazioni nella vita sociale, soprattutto quelle che potrebbero esservi utili per raggiungere un obbiettivo o ottenere un miglioramento nel lavoro, nella carriera. Se avete rimandato l’avvio di un progetto promettente è il momento di entrare in azione! Amore: in coppia, amore incondizionato, complicità totale, dialogo splendido… Che dire? State vivendo entrambi una relazione a dir poco magica! Soli: un’uscita con gli amici potrebbe riservare una bella sorpresa: ovunque vi recherete ad attendervi c’è un incontro memorabile, romantico e passionale!

Oroscopo 2 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

L’armonia Luna-Venere segnala che è il momento giusto per raggiungere un obbiettivo. E parlando con gli altri vi daranno buone idee che vi faranno risparmiare tempo! Al contempo è una giornata favorevole al vostro lavoro, alle attività quotidiane, comprese quelle che riguardano il benessere, e sarete soddisfatti dei risultati! Amore: in coppia, siete in grado di prevenire i desideri del tuo partner, fate delle concessioni. Volete che la relazione funzioni e vada avanti nel tempo. Soli: grande potere di seduzione! Si prepara un incontro magico, in un luogo insolito e non aspettavate altro…

Oroscopo 2 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con il buon aspetto Luna-Venere la vostra creatività è al top, impegnerete il tempo e le energie sui progetti, le idee che accendono il vostro entusiasmo. Il che è positivo ma ricordate di muovervi seguendo la razionalità. Gli affari e il lavoro procedono bene e potrebbero arrivare dei complimenti per i risultati che otterrete! Amore: in coppia potreste trovarvi di fronte a una scelta o a una decisione riguardante la famiglia. Sono necessarie e la prenderete di comune accordo con il partner. Soli: riguardo al dominio della famiglia. Sono decisioni che si riveleranno necessarie e che prenderete insieme, con il vostro partner. Soli: non avete intenzione di impegnarvi, in questo momento preferite vivere delle avventure.

Oroscopo 2 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E una giornata armoniosa, la vostra sensibilità è accentuata, dunque capirete al volo gli altri, sarete molto comprensivi e chi vi circonda ricambierà. Il che vi permetterà di rafforzare le relazioni, provare gioia e felicità! Al contempo, il benessere dovrebbe essere una priorità: ponetevi degli obbiettivi e passo dopo passo li raggiungerete. Amore: in coppia, zero disaccordi, nella relazione circola serenità, amore e l’eros non è da meno… Soli: sul posto di lavoro una persona farà battere forte il vostro cuore. L’altro/a lancerà un invito e potrebbe nascere una storia d’amore.

Oroscopo 2 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con il buon aspetto Luna-Venere dovete pensare positivo, essere ottimisti e stare alla larga da persone che vedono solo il lato negativo delle situazioni! E’, più in generale, una giornata in cui riceverete prove d’affetto e d’amicizia che dovrete accogliere a braccia aperte, senza essere diffidenti, poiché saranno molto sincere. Amore: in coppia, se il partner ha dei problemi, vorrete risolverli. La vostra dedizione è lodevole ma non potete farvi carico di tutto. Sostenetelo ma accettate di avere dei limiti… Soli: siete meno esigenti, avete capito che la perfezione non esiste. Il che vi permette di fare splendidi incontri romantici.

Oroscopo 2 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con l’armonia Luna-Venere oggi sarà ancora più facile concentrarvi su alcuni aspetti pratici riguardanti le finanze. Siete particolarmente lucidi, molto intuitivi, il che vi darà un vantaggio quando si tratterà di prendere delle decisioni su questioni di denaro, troverete inoltre delle soluzioni a cui in precedenza non avevate pensato. Amore: in coppia, il transito Luna-Venere introduce dolcezza nella relazione, è una splendida giornata in compagnia del partner, ricca di momenti di complicità. Soli: sapete cosa volete ma soprattutto cosa non volete più da una storia d’amore! Non è escluso un incontro sul posto di lavoro.

Oroscopo 2 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il buon aspetto della Luna con Venere nel vostro segno annuncia una bella giornata, è il momento perfetto per mostrare le vostre abilità, le competenze e il talento. Il transito vi mette in grado di brillare, risplendere e affascinare. Sfruttate queste vibrazioni per avere un incontro, una conversazione o un colloquio: otterrete ciò che desiderate! Amore: in coppia, iniziate a fare progetti per il futuro, la dolce metà vi sostiene in tutto, sarà felice e orgoglioso di partecipare. Soli: se darete il via a una storia è probabile che andrà avanti nel tempo. L’altro/a vi darà tutto l’amore che stavate cercando.