Oroscopo 2 gennaio 2021: previsioni oroscopo e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di sabato 2 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (realizzerete i vostri sogni) e Pesci (curate la forma fisica).

Oroscopo del 2 gennaio, gli astri dicono al Cancro che realizzerà i suoi sogni e al Pesci di ricaricare le batterie.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 2 gennaio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): realizzerete i vostri sogni

Oroscopo Cancro 2 gennaio: umore

Per sentirvi con i piedi per terra oggi avete bisogno del comfort della casa, degli amici e della famiglia, entrare in contatto con le cose più semplici della vita. E fate bene, le persone care hanno bisogno della vostra presenza, di trascorrere più tempo insieme a voi.

Vi trasmetteranno belle e nuove energie! Con le vibrazioni di Nettuno in Pesci, inoltre, la mente viaggerà verso luoghi lontani, sui sogni che avete intenzione di realizzare nei prossimi mesi. Un’attenta pianificazione vi permetterà di concretizzarli.

Oroscopo Cancro 2 gennaio 2021: come va l’amore?

In coppia: eviterete accuratamente di affrontare argomenti che sapete provocherebbero tensioni. Atteggiamento saggio.

Soli: siete stufi della solitudine ma parlarne con gli amici è inutile. Uscite, ci sono parecchie possibilità di incontri.

Oroscopo 2 gennaio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): accanto a persone rassicuranti

Oroscopo Scorpione 2 gennaio: umore

Un piccolo dettaglio oggi scombussolerà i vostri programmi. Anziché guardare con occhio un po’ paranoico la situazione, dovreste pensare che possono accadere degli errori dopodiché andare avanti normalmente. Non puoi rendere perfetto ogni piccolo dettaglio, per cui non perdere tempo a provarci.

La cosa migliore è avere un piano di riserva nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto. Siete in grado di farlo. L’oroscopo infine annuncia di mollare – in generale – ciò che ha fatto il suo tempo. Cercate di stare accanto a persone che hanno un effetto rassicurante.

Oroscopo Scorpione 2 gennaio: amore

In coppia: se ci sono stati momenti di crisi, oggi ritroverete un’intesa perfetta e una bella armonia.

Soli: emozioni altalenanti e nemmeno voi sapete bene perché. Capita a tutti, domani andrà meglio.

Oroscopo 2 gennaio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): prendervi cura della forma fisica

Oroscopo Pesci 2 gennaio: umore

A volte il modo più giusto per essere in sintonia con se stessi e la vita è quello di trascorrere del tempo a ricaricare le batterie e cercare di risolvere i problemi che potrebbero esaurire la vostra energia. Se per farlo avete bisogno di tempo solo per voi, trovatelo.

Potreste scoprire inoltre che pratiche come lo yoga o il tai chi saranno d’aiuto a ritrovare l’equilibrio e permettervi di attingere alla saggezza interiore. La Luna in Leone, segnala l’oroscopo, consiglia di prendervi cura della forma psicofisica.

Oroscopo Pesci 2 gennaio: amore

In coppia: se circolano piccole tensioni è la giornata ideale per parlarne e chiarire la situazione.

Soli: cercare l’amore è una cosa, pensarci continuamente è un’altra. E’ quando non ci aspetta niente che arrivano le novità.

Per tutti gli altri segni clicca qui.