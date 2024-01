L’oroscopo del 2 gennaio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 2 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 2 gennaio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se desiderate dei cambiamenti dovete iniziare a modificare il modo di pensare e al contempo prendere più cura di voi stessi e della vostra vita. Nei prossimi giorni questa dovrebbe essere la vostra priorità: i pianeti rappresentano un invito a uscire dalla vostra zona di comfort. Potrebbe ripresentarsi un’occasione che non avete colto e sfruttarla al massimo cambierà le regole del gioco. Amore: in coppia, sfruttate questa giornata: puntate sull’amore, la generosità e il buonumore. Tenete sotto controllo l’impazienza. Soli: e se cambiaste la modalità di conquista? La ricerca dell’amore deve essere spontanea e naturale, mostrate dunque il lato tenero.

Oroscopo 2 gennaio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

Riguardo a un’amicizia o un contatto nella vita sociale, potreste essere più consapevoli che qualcosa non va. Forse tra voi e l’altro si è creata una distanza, il segnale che la relazione è arrivata al capolinea. Probabilmente è arrivato il momento di frequentare nuovi ambienti più in linea con le vostre idee e i vostri attuali interessi. Il cambiamento e la nuova compagnia vi faranno bene! Amore: in coppia, i pianeti accendono il desiderio di amare ed essere amati. E’ perfetto per una giornata romantica solo per voi due. Soli: siete attraenti, simpatici ma non per questo tutto vi è concesso. Nella conquista ci sono dei limiti che non vanno superati.

Oroscopo 2 gennaio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il boss o un superiore sembra ignorare il vostro impegno e sarete spinti a chiedervi cosa avete fatto di sbagliato. Forse è soltanto una vostra sensazione ma gli aspetti odierni potrebbero accentuare le paure e scatenare inquietudine. Eppure, attenzione, questo potrebbe essere l’inizio di un grande cambiamento. Se ritenete che qualcuno vi stia sottovalutando farete qualcosa al riguardo. Amore: in coppia, c’è magia d’amore! I momenti di coccole sono numerosi e l’eros è al top! Concedetevi una serata romantica. Soli: è la giornata ideale per conquistare. Uscite, muovetevi, stringete nuove conoscenze. L’amore è a portata di mano.

Oroscopo 2 gennaio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

Un po’ di insicurezza potrebbe spingere a chiedervi se state facendo la cosa giusta. A rendervi così esitanti potrebbe essere la paura di fallire e dunque vi bloccherete. E’ uno stato d’animo temporaneo, forse dovuto alla mancanza di apprezzamento delle vostre numerose qualità. Non c’è momento migliore del presente per scoprire di essere più che all’altezza di qualsiasi situazione. Amore: in coppia, il vostro stato d’animo forse non è al top ma oggi deciderete di andare oltre e inventerete un programma originale. Sorprenderete la dolce metà e vi riprenderete! Soli: poche persone resisteranno al vostro fascino. Sfruttate qualsiasi incontro, qualsiasi occasione per distrarvi e flirtare.

Oroscopo 2 gennaio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

Fate attenzione a non rimanere bloccati in qualche situazione: dovete sentirvi liberi e non vincolati dalle regole. Ciò non vuol dire che dovreste infrangerle ma solo che dovreste cercare di evitare di mettervi in situazioni in cui ci si aspetta che facciate le cose in un certo modo. Non è dunque la giornata ideale per iniziare un nuovo impiego ma ottima invece per avere un colloquio di lavoro. Amore: in coppia, con il partner troverete attività nuove e appaganti da fare insieme. L’amore è ben presente! Soli: un flirt diventerà una storia ufficiale e ne sarete felici, le vostre ansie svaniranno! La vita amorosa finalmente si accende.

Oroscopo 2 gennaio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se in famiglia un disaccordo sembra prendere una piega pericolosa, sarà un sollievo sapere che la situazione sta per cambiare. Non dipenderà dagli altri ma dalla vostra determinazione di risolvere la questione e far tornare l’armonia. E’ necessario dunque parlarne e anche se ciò che direte inizialmente non piacerà, in seguito sarà d’aiuto agli altri a guardare la situazione con occhi diversi. Amore: in coppia, amate il partner che ricambia con grande passione, tenerezza e dolcezza! L’eros è al top e condividerete qualche fantasia… Soli: potreste essere tentati da un’avventura passeggera, non è escluso possa essere clandestina.

Oroscopo 2 gennaio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Potreste avere il desiderio di trovare attività e opportunità che vi regalino entusiasmo, rendano le giornate più stimolanti. Se non siete soddisfatti del vostro quotidiano, cercare nuovi interessi e amicizie potrebbe contribuire a colmare questa lacuna. La determinazione potrebbe spingervi ad apportare dei cambiamenti nello stile di vita che vi daranno il benessere e belle energie. Amore: in coppia, l’amore per il partner è inesauribile, volete sentire sempre la sua presenza. Occhio a non soffocare la dolce metà! Soli: rifiutate gli inviti, ogni scusa è buona pur di non uscire. E’ una giornata in cui volete stare per conto vostro e limitare i contatti esterni.

Oroscopo 2 gennaio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una giornata in cui dovete ricordare quanto il vostro atteggiamento può influenzare una situazione e, inoltre, quanto il modo in cui vi esprimete influenzerà gli atteggiamenti delle persone che vi circondano. Assicuratevi dunque di trasmettere solo energia positiva, mostrare sicurezza, soprattutto se parteciperete a qualche tipo di competizione. Sbaraglierete la concorrenza! Amore: in coppia, circola romanticismo, gli incontri con gli amici regalano a entrambi belle energie e vitalità! Soli: l’aria profuma di cambiamento, la promessa di una relazione intensa e appassionata! Potrebbe, chissà?!, essere per sempre.

Oroscopo 2 gennaio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

In questo momento la vostra capacità di comunicare è al top ma dovete fare attenzione: potete affascinare alcune persone con battute simpatiche ma non sarete in grado di convincere altre a cambiare idea su questioni controverse o a rinegoziare un accordo complicato. Rischiate di difendere il vostro punto di vista con eccezionale passione ma rischiate pure di sembrare un bel po’ prepotenti. Amore: in coppia, voglia di fare qualcosa che vi permetta di spezzare il quotidiano. Pianificare un viaggetto romantico potrebbe essere una buona idea. Soli: se non avete una relazione stabile, ci sono belle possibilità per impegnarvi seriamente con una persona che già conoscete o che incontrerete oggi.

Oroscopo 2 gennaio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una giornata in cui voler progredire velocemente sarebbe un errore. Avere un ritmo serrato rischia di farvi perdere un momento di tranquillità straordinario. Oggi dovete mantenere un equilibrio tra il perseguire i vostri obiettivi e restare fermi abbastanza a lungo per godere i frutti del vostro impegno. Raggiungerete il traguardo ma fatelo in modo che non vi impedisca di cogliere i bei momenti. Amore: in coppia, con il partner c’è grande complicità e farete progetti sul futuro tenendovi per mano. Soli: se sarete attratti da una persona è probabile che darete il via a una storia che durerà nel tempo. Questo incontro vi regalerà il benessere e l’amore che desiderate!

Oroscopo 2 gennaio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Le questioni di denaro potrebbero scatenare qualche discussione accesa, in particolare con un familiare. Pur essendo necessario stabilire dei limiti chiari e netti, anziché salire sul ring, ribattere e litigare, la soluzione migliore – almeno per oggi – sarebbe quella di evitare la conversazione. Il silenzio la dice lunga, più di quanto possa fare una qualsiasi replica, anche la più impressionante. Amore: in coppia, l’atmosfera è idilliaca, insieme al partner, apporterete piccoli cambiamenti necessari per vivere in piena armonia. Soli: darete il via a una storia d’amore. Probabilmente avrete emozioni e sentimenti forti, mai provati prima d’ora.

Oroscopo 2 gennaio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se in una relazione di lavoro o personale la vostra generosità non è ricambiata,, tacere non è sempre l’atteggiamento migliore. Finirete per provare rancore. Se un collega o un socio oppure un amico caro per cui vi fate sempre in quattro non fa la sua parte, mettete le carte in tavola e parlate! Non può capire che avete bisogno di una mano solo perché state dando ciò che vorreste ricevere in cambio. Amore: in coppia, dite addio alle contrarietà, l’atmosfera profuma d’amore e di felicità. Siete romantici, pronti a fare mille cose insieme alla dolce metà! Soli: accettate gli inviti, ovunque potreste incontrare l’anima gemella. Evitate di farvi tentare dal ritorno di un/a ex.