L’oroscopo del 2 gennaio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 2 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 2 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Fino a sabato, il buon aspetto Venere-Giove indica che il 2023 inizia davvero alla grande. A regalarvi soddisfazione potrebbe essere una relazione utile nel lavoro, un progetto o un incontro. Solo per oggi potreste provare un po’ di frustrazione sul fronte finanze. Avrete la sensazione che siano diminuiti ma nel giro di poco la situazione migliorerà. Amore: in coppia, le prove d’amore della dolce metà saranno numerose e non mancheranno di sorprendervi. Soli: colpo di fulmine in agguato! A meno che qualcuno che conoscete non vi faccia finalmente una dichiarazione…

Oroscopo 2 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Pronti a fare il punto della vostra situazione attuale? Un importante aspetto astrale indica che è il momento ideale per farlo, lasciando alle spalle il passato e guardando con ottimismo al futuro. La sosta di Venere in Acquario, nelle prossime settimane vi permetterà di fare progressi riguardo alle vostre ambizioni professionali. Amore: in coppia, è un lunedì in cui andare avanti su progetti concreti. La comunicazione è serena e non avrete problemi a trovare un accordo su alcuni punti. Soli: trovate un modo per superare la timidezza e osare il grande passo nei confronti di chi vi attrae!

Oroscopo 2 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con il buon aspetto Luna-Plutone avete la possibilità di mollare definitivamente situazioni o relazioni che nel 2022 non hanno funzionato, nella vostra vita non hanno più ragione di essere. Sebbene la chiusura potrebbe essere – per ora – solo a livello interiore, ogni volta che direte addio mentalmente a ciò che non vi serve più, vi sentirete sollevati. Amore: in coppia, potreste avere difficoltà a capirvi, i passaggi creano un po’ di distanza. Potreste scoprire che il partner si sta prendendo un po’ troppa libertà e questo vi disturba. Soli: avete conosciuto tempi migliori. Pazientate ancora per oggi.

Oroscopo 2 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Ritagliate un momento per riflettere su quali relazioni sperate di coltivare quest’anno. Il secondo giorno del 2023 al vostro segno chiede di tagliare i ponti con chi non volete faccia parte della vostra cerchia. Al contempo, con il buon aspetto Luna-Plutone, avete la possibilità di approfondire i legami che considerate preziosi. Amore: in coppia, l’amore la priorità della giornata che sarà passionale, piacevole e costruttiva! Soli: Venere promette relazioni armoniose: cosa aspettate ad andare al vostro appuntamento? La paura di non essere all’altezza?

Oroscopo 2 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Siate cauti nelle finanze: potreste acquistare un oggetto o qualcuno potrebbe proporvi un affare ma in entrambi i casi rischiate si riveli una perdita di denaro. Di solito siete molto astuti, ma oggi, se qualcosa vi sembrerà particolarmente allettante, potreste commettere un errore. Fate delle domande mirate e saprete cosa fare. Amore: in coppia, in perfetta simbiosi con il partner, vivrete momenti deliziosi. E’ un lunedì in cui creare ricordi meravigliosi per entrambi. Soli: l’amore vi mette le ali… E la buona notizia è che saprete esattamente con chi spiccherete il volo.

Oroscopo 2 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Nel lavoro, potreste trovarvi di fronte a una sfida, una prova in cui dovrete dimostrare di cosa siete capaci. Non è niente di urgente e avete il tempo di organizzarvi ma l’intuito comunque vi indicherà la strada da seguire e dovete fidarvi. Le idee che avrete oggi, in seguito saranno d’aiuto a progredire, a ottenere il successo. Amore: in coppia, con la dolce metà è certo che oggi non vi annoierete. Giove regala piacere e fiducia mentre Marte accelera i vostri progetti. Soli: in programma c’è un incontro a dir poco sorprendente, penserete sia possibile una storia d’amore. E parlando, scoprirete molte affinità.

Oroscopo 2 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I passaggi astrali attuali annunciano una settimana in cui sarete positivi, ottimisti, la vita sociale è al top – il che vi permette di stringere legami utili nel lavoro – e inoltre avrete la possibilità di appagare alcuni desideri. Sapete bene che l’atteggiamento positivo nei confronti della vita ha un impatto altrettanto positivo sul corso degli eventi. Amore: in coppia, ciascuno ha le sue esigenze e dovrete trovare una soluzione. Compromessi, concessioni e imboccherete insieme la giusta direzione. Soli: se attualmente la vita affettiva è un deserto, le cose cambieranno molto velocemente. Incontrerete una persona, forse sul posto di lavoro. Non vi lascerà indifferenti.

Oroscopo 2 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con il buon aspetto Luna-Plutone, esprimere chiaramente i vostri desideri e bisogni oggi può cambiare radicalmente – in positivo – la vostra situazione personale e familiare. Queste vibrazioni armoniose vi permettono inoltre di rafforzare i legami con le persone care, soprattutto se mostrerete apertamente il vostro affetto e la comprensione. Amore: in coppia, un piccolo episodio potrebbe farvi sentire un po’ trascurati o persino non amati. Cercate di capire se si tratta di realtà o semplicemente di un po’ di tristezza dovuta ai passaggi astrali. Soli: circola nostalgia, alcuni ricordi vi rendono malinconici. Passerà, è solo una giornata “no”.

Oroscopo 2 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ il momento di rivedere le vostre priorità e forse perché sentite di volere introdurre cose nuove e diverse nel lavoro e nella vita personale così da garantirvi una maggiore sicurezza. Domani Venere entra in Acquario e noterete un cambiamento positivo nelle dinamiche del posto di lavoro. Le conversazioni saranno molto più armoniose. Amore: in coppia, state attraversando una fase di instabilità. Le rispettive preoccupazioni professionali scatenano tensioni. Soli: sentite che riguardo a un flirt c’è qualcosa che non va e riuscirete a smascherare le intenzioni dell’altro/a. Sarete delusi dalla svolta della situazione.

Oroscopo 2 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con l’armonia Luna-Plutone per il vostro segno è la giornata perfetta in cui dire “addio” ai problemi e dire invece “ciao” al vostro favoloso futuro! La creatività è al top ed è anche un buon momento per lavorare su qualsiasi progetto che avete a cuore. La vostra sensazione sarà di essere entrati in una fase molto positiva ma è una realtà! Amore: in coppia, sfruttate gli aspetti astrali per lasciarvi andare ed esprimere ciò che provate o ciò che vorreste vivere. Ne trarrete vantaggio. Soli: le varie esperienze relazionali vi hanno trasformato. Ora vi impegnerete in modo diverso. Siete più tolleranti e avete fiducia nella vita. E con una persona scatterà una magia.

Oroscopo 2 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

L’ottima notizia della settimana è che Venere domani entrerà nel vostro segno e formerà un buon aspetto con Giove. Fino a sabato sfruttate al massimo l’armonia tra i due pianeti, sia nel lavoro che negli affari: siete apprezzati, vi distinguete e avete la possibilità di ottenere il meglio. Potrebbe anche arrivare una promozione. Amore: in coppia, oggi avete la sensazione che il partner vi trascuri. Ma può essere che la dolce metà sia preoccupata per alcuni problemi? Soli: non è aria di incontro romantico ma non è un buon motivo per ricontattare un/a ex tanto per non sentirvi soli!

Oroscopo 2 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Ritagliate un po’ di tempo per eliminare dalle vostre pagine sui social media i follower e contatti indesiderati o inutili e post obsoleti. L’armonia tra Luna e Plutone è d’aiuto a coltivare la vostra nuova immagine online, rendendo importante che il vostro sito Web e i vostri feed personali riflettano chi siete attualmente. Amore: in coppia, In coppia: armonia e amore in programma: avrete voglia di affascinare nuovamente il partner. C’è il risveglio della passione. Soli: giornata romantica, conversazioni promettenti e voi sentite che tutto di bello può accadere.