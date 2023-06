L’oroscopo del 2 giugno per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 2 giugno per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 2 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il buon aspetto Venere-Nettuno è ideale per dedicarvi alle attività creative, dunque vale la pena trovare il tempo ad esempio per scrivere, dipingere, fotografare.. Cosa non fare? Dare troppa importanza ai dettagli o inseguire la perfezione. E’ un’ottima giornata per trascorrere del tempo con le persone care e al contempo, perdonare chi vi ha ferito. Amore: in coppia, il partner oggi vi sembrerà più attraente del solito e ciò ravviverà la fiamma della passione. Se ci sono stati dei conflitti, li risolverete. Soli: colpo di scena, l’amore arriva quando meno ve lo aspettate. Da bravi Ariete impulsivi partirete in quarta ma evitate di correre troppo…

Oroscopo 2 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

Comunicare oggi potrebbe offrirvi dei vantaggi: è una buona giornata per partecipare a una videochiamata e contattare persone che possono essere d’aiuto nel lavoro o nelle finanze. C’è la possibilità infatti di un guadagno inaspettato. Fate solo attenzione a non idealizzare chi conoscete da poco tempo. Amore: in coppia, voglia di stare tranquilli accanto al partner, trascorrere dei momenti intimi solo per voi ma la dolce metà potrebbe avere idee diverse dalle vostre. Soli: una persona che vi corteggia online avrebbe piacere di conoscervi nella vita reale ma voi esitate, prima di accettare un invito volete approfondire la conoscenza.

Oroscopo 2 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Conoscere le persone giuste può davvero dare la possibilità di fare dei progressi. Le relazioni sono preziose e possono offrire l’opportunità di realizzare le vostre aspirazioni. Con il buon aspetto Venere-Nettuno oggi dovete entrare in contatto e ringraziare chi vi ha dato una mano lungo il percorso di lavoro o personale. Amore: in coppia, giornata di dialogo, condivisione e risveglio dei sensi! Più sicuri di voi, sarete attenti alle aspettative del partner e vi impegnerete per appagarle. Soli: una persona vi lancerà sguardi dolci. Vi farà piacere ma non avrete intenzione di flirtare. Oggi cercate l’amore per sempre e raggiungerete l’obiettivo.

Oroscopo 2 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ un venerdì in cui farete i conti con alcuni problemi che per un po’ di tempo vi hanno bloccato, rappresentato un ostacolo. E se – lavoro o vita privata – avvertirete il bisogno di parlare con alcune persone in particolare, le affronterete con determinazione e chiarirete le questioni che sono state al centro di eventuali conflitti. Amore: in coppia, romantici, delicati e sensibili, e avete bisogno di ancora più tenerezza e affetto. Fate il primo passo e la dolce metà soddisferà sicuramente il vostro desiderio. Soli: sentite che potrebbe accadere un incontro speciale. Allora: siete super attraenti per cui uscite e create l’occasione per trovare l’amore!

Oroscopo 2 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Avete forza di volontà e determinazione da vendere, siete intenzionati a realizzare nuovi progetti, raggiungere i vostri obbiettivi. Se vi trovate ai blocchi di partenza, ovvero nella fase iniziale, nelle prossime settimane farete passi da gigante. Al contempo, oggi siete più altruisti del solito, ad aiutare con affetto chi vi circonda.Amore: in coppia, giornata piacevole, stuzzicherete il partner così da condividere dolci momenti di coccole e di passione, lasciando alle spalle lo stress causato dal lavoro. Soli: è il momento perfetto per andare alla ricerca dell’anima gemella ma per conquistare dovrete osare! Non lesinate dunque su sguardi intriganti e gesti seducenti.

Oroscopo 2 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

Meno realistici e più inclini a vedere il lato positivo delle persone e a giustificare le loro mancanze, i loro difetti. Se – lavoro o vita personale – avete avuto dei problemi con qualcuno, con il buon aspetto Venere-Nettuno oggi sarete spinti a perdonare e a dimenticare un torto o un’offesa e ciò vi farà provare un senso di sollievo. Amore: in coppia, per essere felici vi basta godere insieme delle piccole cose e la fiducia reciproca che regna nella relazione rappresenta le basi solide del vostro amore. Soli: se nessuno al momento fa battere forte il vostro cuore oggi vi concederete qualche flirt. È sempre bello avere conferme sul proprio potere di seduzione ma dite chiaramente le vostre intenzioni o potrebbero nascere spiacevoli malintesi.

Oroscopo 2 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Stringere nuove relazioni e contatti può essere un buon investimento di tempo ed energia, si rivelerà fruttuoso. Le persone potrebbero essere d’aiuto a trovare nuove opportunità di lavoro o d’affari. poter concretizzare un progetto o un’idea e dunque più in generale ottenere quel miglioramento finanziario che desiderate. Amore: in coppia, farete di tutto per trascorrere più tempo con la dolce metà e non vi renderete conto che a volte rischiate di essere un po’ soffocanti. Soli: per trovare l’anima gemella seguirete l’intuito e vi porterà verso una persona equilibrata con una buona posizione sociale. Il che non guasta. E darete il via a una bella storia d’amore.

Oroscopo 2 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se state cercando di aumentare il reddito oppure trovare un nuovo lavoro, con Marte in Leone se volete ottenere buoni risultati è tempo di pensare e agire in modo totalmente diverso dal solito. In questo momento la sicurezza in voi stessi è accentuata e questo di per sé può rendere comunque più facile ottenere la riuscita. Amore: in coppia, la relazione oggi è al centro dei vostri pensieri. Conterete le ore che vi separano dalla dolce metà, sarete felici di tornare a casa e vivere una serata all’insegna della passione. Soli: in cerca d’amore, moltiplicate gli incontri. Tuttavia i pianeti vi invitano alla cautela: una persona potrebbe essere molto diversa da come è realmente. Occhi aperti.

Oroscopo 2 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una giornata in cui il lavoro chiederà parecchio impegno per cui preparatevi a rimboccare le maniche. Cercate di concentrarvi il più possibile sui compiti, le responsabilità – anche personali – così da non commettere errori. Cosa che potrebbe accadere se farete le cose in modo veloce, tanto per non perdere tempo. Amore: in coppia, giornata all’insegna dell’amore appassionato! Organizzate una serata intima, spezzate la solita routine e riaccendete la fiamma dell’eros! Soli: con una persona che vi attrae avete un atteggiamento misterioso ma sotto l’apparente freddezza provate una passione ardente. Ma l’altro/a lo capirà e potrebbe sorprendervi.

Oroscopo 2 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

A volte, com’è oggi, è indispensabile rallentare il ritmo e dedicare un po’ di tempo a ricaricare le batterie e trovare il modo per risolvere quei problemi che vi privano di energie. Se avvertite il bisogno di ritagliare del tempo solo per voi, fatelo senza pensarci due volte. E all’occorrenza dite dei “no” a eventuali richieste. Amore: in coppia, più concilianti, vi sforzerete per mantenere la pace. Sarete particolarmente attenti ai desideri del partner che ne sarà felice… Soli: è una bella giornata per conquistare chi vi attrae. Lasciate parlare l’intuito, non addentratevi in discorsi complicati o strategie: un solo sguardo eloquente sarà sufficiente!

Oroscopo 2 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una giornata in cui siete più comprensivi del solito, pronti ad aiutare gli altri e spinti da un reale desiderio di migliorare il vostro tenore di vita e quello di chi vi circonda. L’intuito è al top e può essere importante per sviluppare un metodo per rendere più confortevole il lavoro o il quotidiano, una nuova idea per dare il via a un’attività o per guadagnare di più. Amore: in coppia, siete positivi, vedete il bicchiere mezzo pieno e questo stato d’animo vi permetterà di coinvolgere il partner in alcune fantasie piccantine. Per molti la giornata potrebbe segnare un nuovo inizio! Soli: semaforo verde, andate avanti alla velocità della luce, potete conquistare chi volete.

Oroscopo 2 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il buon aspetto Venere-Nettuno autorizza a concedervi qualche piccolo lusso ed è musica per le vostre orecchie ma attenzione, ciò non significa spendere e spandere per un trattamento in una spa o un oggetto firmato. Se il budget ve lo permette come non detto ma in caso contrario andateci piano e gestite bene il denaro. Amore: in coppia, parlerete di alcune questioni familiari, di solito un argomento che fa arrabbiare entrambi ma oggi lo farete in piena armonia, in modo intelligente e non ci saranno intoppi. Soli: volete aprire un nuovo capitolo, siete pronti a conquistare e dire addio al vostro status. Un incontro inaspettato in un luogo insolito cambierà la vostra vita!