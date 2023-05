L’oroscopo del 2 maggio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 2 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 2 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Potreste pensare di prendere una decisione che darebbe il via a un cambiamento da cui trarrete concreti vantaggi. Se ciò vi rende apprensivi, potete rimanere a bocce ferme e sperare che prima o poi accada qualcosa. Ma se volete che davvero cambi qualcosa dovreste invece entrare in azione e fare quanto è necessario. Amore: in coppia, sarete in grado di parlare con il partner di un problema ma con calma, senza arrabbiarvi. Risultato: probabilmente lo risolverete. Soli: in caso di incontro o se avete un appuntamento, affascinerete con le parole. Negli affari di cuore oggi farete un grande passo avanti!

Oroscopo 2 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui chi vi circonda potrebbe tentare di coinvolgervi nei problemi personali così da poter trovare una soluzione. Sebbene possa essere difficile prendere le distanze da familiari o amici o colleghi che hanno bisogno di un aiuto ciò potrebbe complicare il programma della giornata. Stabilite dei limiti senza sentirvi in colpa. Amore: in coppia, potreste sentirvi un po’ delusi o avere dei dubbi e vi sarà difficile correggere il tiro. Con il partner evitate litigate, malintesi e incomprensioni. Soli: non vorreste, ma oggi ripenserete a una storia d’amore del passato e ciò turbare il vostro equilibrio.

Oroscopo 2 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Lavoro o vita privata, evitate di ascoltare i pettegolezzi. È probabile che eventuali voci che si stanno diffondendo siano basate su false supposizioni e totalmente al di fuori dalla realtà. Prendete tutto con le pinze, meglio ancora se fare alcune domande approfondite e ignorate ciò che vi sembra totalmente falso. Amore: in coppia, l’atmosfera è dinamica e gioiosa, proprio come piace a voi. Avete preparato un programma su misura, siete intenzionati a sorprendere il partner! Soli: un incontro rappresenterà un raggio di sole nella vostra vita. E stavolta tutto andrà per il verso giusto.

Oroscopo 2 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Un oggetto costoso che desiderate acquistare, oggi vi tenterà ancora di più. Assicuratevi di potervi permettere la spesa. Prima di aprire il portafoglio riflettete attentamente. Se potete concedervi l’acquisto fate pure: un lusso non è sempre un spreco di denaro poiché incide positivamente sulla vostra autostima! Amore: in coppia, il dialogo è sereno, vi sentite libero nelle vostre scelte e a vostro agio nel condividere le opinioni con la dolce metà. Soli: se sognate l’anima gemella, sfruttate i passaggi per cambiare rotta, chiudere con il passato e lanciarvi in una nuova vita!

Oroscopo 2 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

Emozioni forti potrebbero prendere il sopravvento sulla razionalità. La mancanza di comunicazione con un familiare che ha dei problemi potrebbe pesarvi mentalmente. Cercate di stabilire un dialogo e davanti a un eventuale rifiuto andate oltre. A volte le persone vogliono affrontare i propri problemi da sole. È una loro scelta. Amore: in coppia, tutto dipende dalla situazione della relazione: potreste essere romantici al massimo oppure decisamente provocatori! Soli: svolazzerete di flirt in flirt! Il vostro fascino fa colpo e farete una strage di cuori. Avete deciso di approfittarne e fate bene!

Oroscopo 2 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Cercate di rilassarvi, essere pazienti anche perché nel settore delle finanze, oggi potrebbero esserci buone novità: arriverà una somma che aspettavate da tempo oppure sul posto di lavoro otterrete un bonus inaspettato, come risultato del vostro impegno. Potreste inoltre firmare un contratto, concludere un accordo entrambi redditizi. Amore: in coppia, tante piccole attenzioni e dolci abbracci, l’intesa è praticamente perfetta. Se avete discussi sarete spinti a fare pace. Soli: grazie allo sguardo intrigante e ai gesti affascinanti oggi potete conquistare chi volete! Nessuno sarà in grado di resistervi.

Oroscopo 2 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Potrebbe emergere qualcosa di positivo, ad esempio nuove e ottime notizie riguardanti le finanze che vi faranno provare un senso di sollievo. È probabile che prima di stringere l’accordo dovrete compilare dei documenti e firmare un atto, dunque per mettervi al riparo da eventuali, futuri problemi assicuratevi che tutto sia a posto. Amore: in coppia, il partner potrebbe volere delle risposte su una questione e non potrete eludere, dovrete rispondere alle sue domande senza girarci intorno. Soli: siete affascinanti e potete conquistare eppure oggi se in programma c’è un appuntamento, avrete dei dubbi sul look o sull’atteggiamento. Più sicurezza, farete colpo!

Oroscopo 2 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La creatività è al top quanto la forza di volontà e la determinazione! Grazie a una notevole chiarezza mentale, avete la possibilità di entrare in azione, prendere delle decisioni senza essere assaliti dai dubbi e se vi porrete delle domande sarà soltanto per capire il modo di agire o le scelta da compiere. Avanti tutta! Amore: in coppia, la complicità è da sogno: prima che uno di voi parli l’altro ha già capito cosa vuole dire. Un’intesa di questo tipo è rara! Soli: le opportunità di nuovi incontri ci sono, il rischio è che nessuno faccia battere forte il vostro cuore o che il flirt non vada avanti per molto…

Oroscopo 2 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con i passaggi odierni sarete più socievoli del solito dunque è un buon momento per stringere o riprendere i contatti, anche online, di lavoro. Alcune conversazioni, tuttavia potrebbero prendere una piega bizzarra e sarete spinti a prendere le distanze, soprattutto se voi o l’altro perderete il filo del discorso senza concludere nulla. Amore: in coppia, anche se non siete d’accordo sui dettagli, riuscirete a trovare dei compromessi. E fino a poco tempo fa sembrava inimmaginabile… Soli: il lavoro potrebbe avere la precedenza sull’amore ma, volendo potete trovare il tempo per tutto, senza privarvi di ciò che per voi conta. Dovete solo apportare delle piccole modifiche.

Oroscopo 2 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Evitate di ascoltare i consigli di chi vi circonda poiché potrebbero mettervi fuori strada. Meglio seguire il vostro ragionamento poiché vi porterà a risultati e soluzioni validi, al contrario di idee e considerazioni di altri che potrebbero essere fuori luogo. Ignorate ciò che vi dicono e fidatevi soltanto del vostro giudizio. Amore: in coppia, volete introdurre qualcosa di nuovo nella relazione. E se ne parlaste con la dolce metà? Insieme potreste avere ottime idee e la serata diventerà molto piacevole! Soli: evitate di chiedervi cosa prova una persona nei vostri confronti. Godetevi il presente! Potreste essere piacevolmente sorpresi.

Oroscopo 2 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Se il vostro desiderio è quello di garantirvi dei guadagni, sentirvi al sicuro riguardo le finanze, oggi avrete buone notizie. Potreste ad esempio firmare un contratto redditizio o scoprire che un investimento vi darà un un buon ritorno. I passaggi odierni, inoltre potrebbero rendervi parsimoniosi: il che non può che essere positivo. Amore: in coppia, per rassicurarvi sui sentimenti che prova il partner oggi giocherete la carta della gelosia. Volete capire come reagirà, se vi farà una scenata o sarà indifferente. Soli: sfruttate ampiamente la libertà concessa dal vostro status ma poi non lamentatevi della solitudine. Attualmente avete la possibilità di incontrare la persona giusta per voi e vivere una storia importante.

Oroscopo 2 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Forse provate un po’ di insicurezza e per trovare un modo per aumentare le entrate di denaro o fare passi avanti nella carriera, vi rivolgerete a una persona di cui vi fidate totalmente e che come sempre vi darà ottimi consigli. Fate bene ma tenete presente che avete le energie e le qualità necessarie per avere successo! Amore: in coppia, dopo una riflessione, con il partner prenderete decisioni importanti, troverete ottimi compromessi per eventuali problemi di convivenza. Soli: i pianeti a voi parlano d’amore, vi incoraggiano a riaccendere la fiamma e a vivere bei momenti! È tempo di amare pensando al futuro della vita affettiva.