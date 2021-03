Oroscopo 2 marzo 2021: previsioni oggi oroscopo del giorno 2 marzo e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di martedì 2 marzo 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (alti e bassi d’umore) e Pesci (miglioramenti in casa).

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 2 marzo 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): alti e bassi d’umore

Oroscopo Cancro 2 marzo: umore

Non date troppo peso agli alti e bassi d’umore che proverete nel corso di questo martedì: saranno infatti collegati allo stato d’animo di chi vi circonda che, va detto, saranno un po’ rompiscatole. Trasformeranno un piccolo dettaglio in un dramma e voi sarete pronti ad ascoltare, assorbirete come spugne le loro emozioni quando in realtà, per voi personalmente, le cose vanno bene.

Non stiamo dicendo di disinteressarvi ma di trovare il giusto compromesso tra la compassione estrema e l’indifferenza.

Oroscopo Cancro 2 marzo 2021: come va l’amore?

In coppia: sapete bene quanto siete legati l’uno all’altra. Per cui smettete di osservare tutto con la lente d’ingrandimento.

Soli: aria di cambiamento! Avrete la possibilità di fare un incontro speciale. Lasciate le persone del passato al passato. Vivete le novità.

Oroscopo 2 marzo 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): ritrovare l’armonia con i colleghi

Oroscopo Scorpione 2 marzo: umore

E’ un’ottima giornata per risolvere malintesi ed eventuali disaccordi con i colleghi. Oggi sarete in grado di appianare qualsiasi situazione difficile, i pianeti vi spingono a fare pace e ciò vi darà un senso di sollievo: è importante, per voi, stabilire l’armonia con chi lavorate.

Il rancore non può andare avanti in eterno, soprattutto nelle questioni professionali. In qualche modo state uscendo da vecchi schemi e in generale un nuovo approccio alle persone e ai progetti comporterà dei vantaggi.

Oroscopo Scorpione 2 marzo: amore

In coppia: atmosfera armoniosa propizia ai progetti a due: matrimonio, un bebè o un acquisto importante per la vita futura.

Soli: fatevi belli/e, aprite gli occhi poiché oggi l’amore potrebbe spuntare in qualsiasi posto.

Oroscopo 2 marzo 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): miglioramenti in casa

Oroscopo Pesci 2 marzo: umore

Le questioni relative all’abitazione, oggi potrebbero attirare la vostra attenzione e distoglierla dal lavoro. Forse deciderete di cambiare qualcosa, migliorare lo spazio in cui vivete: non è escluso infatti che ultimamente gran parte del lavoro l’abbiate svolto da casa. Venere nel vostro segno vi invita a decidere cosa avrebbe più senso cambiare per essere più produttivi e avere più comfort.

Al contempo, il pianeta rosa forma un buon aspetto con Urano: qualcosa che comunicate e come la trasmettete vi mette in grado di ottenere ciò che desiderate.

Oroscopo Pesci 2 marzo: amore

In coppia: mille dimostrazioni d’affetto, carezze, gentilezza e attenzioni che renderanno felice il partner.

Soli: nel timore di rimanere soli, oggi vi lancerete nella conquista. Non vi interesserà se l’altro/a è libero o meno né delle conseguenze.

