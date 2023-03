L’oroscopo del 2 marzo per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 2 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 2 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la splendida congiunzione Venere-Giove nel vostro segno siete dotati di grande fascino, sicurezza in voi stessi ed è il momento ideale per mettervi al centro della scena, affermarvi nel lavoro, assumere nuove responsabilità! Se avete intenzione di concretizzare un’idea o un progetto, troverete il contatto giusto pronto a dare una mano. Amore: in coppia, voglia di partire per qualche giorno di vacanza? Se non ne parlate, il partner non può leggervi nel pensiero… Soli: sembra che oggi abbiate intenzione di dedicarvi solo al lavoro o agli amici, mettendo volontariamente da parte l’amore. Ciò che non sapete è che qualcuno vi farà cambiare idea.

Oroscopo 2 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Nelle questioni di lavoro, sfoderate autorevolezza, esprimete le vostre opinioni senza temere il giudizio di colleghi, boss o clienti. I passaggi odierni rappresentano un invito a mettervi sotto i riflettori, soprattutto se di recente per varie ragioni vi siete sentiti sottovalutati. E’ tempo di emergere, fare grandi progressi e raggiungere il successo. Amore: in coppia, per il partner provate sentimenti forti ma rischiate di comunicarli in modo un po’ soffocante e potrebbe diventare un problema. Soli: se provate molte emozioni nei nei confronti di una persona in particolare. Nel caso decideste di parlare muovetevi con un po’ di discrezione.

Oroscopo 2 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

I pianeti accendono il desiderio di mostrare le vostre capacità e abilità. Più ambiziosi che mai avete intenzione di ottenere il successo. Non esitate a parlare con chi, tra le vostre conoscenze, potrebbe dare un aiuto nel vostro viaggio professionale. Se avete già in mente qualcuno è la giornata ideale per fare una telefonata. Amore: in coppia, non vi annoierete, trascorrerete una giornata piacevole e originale. E’ possibile che il partner vi faccia una bella sorpresa. Soli: gli aspetti odierni sono spesso favorevoli all’amore a prima vista. Ovviamente non busserà alla vostra porta dunque uscite!

Oroscopo 2 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Avete più sicurezza e fiducia riguardo il vostro percorso professionale o siete felici della direzione che avete imboccato. Lasciare alle spalle i problemi che vi hanno appesantito sarà liberatorio anche perché vi permetterà di fare progetti e fissare degli obbiettivi con entusiasmo. Lavoro o vita sociale, potrebbero aprirsi nuove porte. Amore: in coppia, la vostra attenzione è concentrata sul futuro. State cercando di raggiungere i vostri obiettivi e insieme al partner ci riuscirete! Soli: negli affari di cuore soffia un vento di cambiamento, vi troverete nel posto giusto, al momento giusto per incontrare l’anima gemella. Tenete gli occhi aperti!

Oroscopo 2 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Di buonumore, ottimisti, la vita sociale brilla e potrebbero arrivare degli inviti interessanti. Sarete entusiasti di partecipare, soprattutto se ci saranno anche i vostri amici: vi divertirete a trascorrere del tempo in loro compagnia. Tenete presente che potreste anche incontrare nuove persone che saranno preziosi contatti di lavoro. Amore: in coppia, cercate di andare via un po’ in anticipo dal lavoro per uscire con la dolce metà. Potreste andare a un concerto o cenare in un ristorante etnico… Soli: grande allegria, risate e vero amore con una persona che vi affascinerà per le due idee o lo stile di vita originale.

Oroscopo 2 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la congiunzione Venere-Giove avete la possibilità, grazie alla sicurezza in voi stessi, di fare progressi negli obbiettivi – finanziari o di lavoro – che avete intenzione di raggiungere. Non è escluso che nel corso della giornata avrete un colpo di fortuna oppure riceverete una buona notizia riguardante una somma di denaro extra. Amore: in coppia, è una giornata in cui impegnare meno energie nel lavoro e dedicare attenzioni al partner! Uscite, fate qualcosa di diverso dal solito (in questo modo ravviverete anche l’eros). Soli: con Venere e Giove che si abbracciano è la giornata ideale per fare un incontro e innamorarvi, ovviamente ricambiati.

Oroscopo 2 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Venere e Giove in Ariete sostano nel vostro settore delle relazioni: la congiunzione rappresenta un’opportunità per ampliare i contatti o migliorare una relazione sia sul fronte della vita privata che nel lavoro o negli affari.. Toccherete con mano che gli altri sono ricettivi e pronti all’occorrenza anche a dare un aiuto concreto o morale. Amore: in coppia, la vostra volontà non è sempre sufficiente per convincere, il partner e potrebbe dire cose di cui in seguito si pentirà. Non arrabbiatevi e abbracciatelo/a, è il modo migliore per portare pace nella relazione. Tanto più vi amate…Soli: potrebbe esserci un incontro importante, forse con l’anima gemella ma dovete necessariamente mettervi in gioco.

Oroscopo 2 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Siete pronti più che mai a rimboccare le maniche e a lavorare sodo! E potrebbero in effetti arrivare complimenti o riconoscimenti per il vostro impegno e i risultati che avete ottenuto! Se volete chiedere un aumento di stipendio o trovare un impiego, la congiunzione Venere-Giove annuncia che è la giornata ideale. Amore: in coppia, è il momento perfetto per regalare a voi e al partner qualcosa di speciale, che rimarrà per sempre nei più bei ricordi di entrambi. Soli: magnetismo al top, al vostro passaggi le persone rimangono incantate, arrivano parecchi complimenti! Potreste dare il via a una storia d’amore.

Oroscopo 2 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la congiunzione Venere-Giove in Ariete la vostra creatività è al top! Impegnatevi dunque a tutto campo per migliorare un progetto che avete a cuore o sperimentare con sicurezza le vostre idee sul posto di lavoro. Parlarne sarà inoltre d’aiuto a esaminare vecchi progetti o iniziative in una prospettiva diversa. Amore: in coppia, sarete più appassionati che mai, sia nelle parole che nei gesti. Ma è anche probabile che il partner vi farà un regalo oppure tanti complimenti. Vi sorprenderà! Soli: negli affari di cuore è una giornata in cui fare le cose in grande! Se amate qualcuno, ditelo. Se desiderate qualcuno, ditelo. Ma state pur certi che anche voi riceverete qualche splendida sorpresa romantica.

Oroscopo 2 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La congiunzione Venere-Giove in Ariete sosta nel vostro settore della casa, della famiglia. E’ un ottimo momento per cambiare, vendere o ristrutturare l’abitazione. Il fortunato transito rappresenta un’opportunità per introdurre più affetto, bellezza e armonia nel vostro mondo domestico. Non è escluso che riceverete un regalo. Amore: in coppia, con il partner il dialogo è ottimo, approfittate di questo bellissimo accordo per ravvivare un po’ la relazione… Soli: l’atmosfera è romantica, c’è la possibilità di fare un incontro e conquistare un cuore. Ma dovrete prendere l’iniziativa.

Oroscopo 2 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la congiunzione Venere-Giove in Ariete siete ottimisti, di buonumore e – ottima notizia – un colpo di fortuna potrebbe trasformare una situazione poco allettante in qualcosa di ben più importante. Se state vendendo qualcosa, ad esempio, potreste entrare in contatto con una persona che sarà disposta ad acquistare a un buon prezzo. Amore: in coppia, è una splendida giornata piena d’amore, risate, allegria e divertimento con il partner! Sfruttate questo momento per esprimere i vostri sentimenti alla dolce metà: scoprirete che i vostri cuori battono allo stesso ritmo… Soli: se qualcuno vi attrae prendete l’iniziativa senza timore di ricevere un rifiuto. Siete sicuramente ricambiati.

Oroscopo 2 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Parlate! E’ il momento di chiedere con sicurezza in voi stessi un aumento di stipendio, una promozione o cercare nuove opportunità che vi permettano di guadagnare di più! Otterrete ciò che desiderate. Il denaro non riguarda solo la sicurezza, ma anche la libertà e le vibrazioni del transito sono d’aiuto ad attrarre ciò di cui avete bisogno. Amore: in coppia, è una giornata in cui sarete divisi tra il bisogno di libertà e il desiderio di sicurezza e stabilità. Soli: determinati a sfruttare pienamente il vostro status e non sarete accoglienti con chi vi corteggia ma è troppo appiccicoso/a.