L’oroscopo del 2 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 2 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 2 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile) Nel settore finanze potrebbero arrivare delle opportunità finanziarie ma prima di firmare qualsiasi documento, leggete attentamente e fidatevi dell’istinto. Anche se volete credere alle promesse che vi hanno fatto, evitate di concedere la vostra fiducia a occhi chiusi e fate attenzione ai campanelli d’allarme: ad esempio, se qualcuno esercita troppa pressione o cerca di affrettare le cose. Cercate di capire se è davvero un’ottima opportunità. Amore: in coppia, qualche preoccupazione domestica, potrebbe minare l’armonia con il partner. Calma, evitate reazioni esagerate. Soli: l’amore arriverà, lasciate fare al destino: ha a cuore il vostro bene, la vostra felicità. Oroscopo 2 novembre Toro (22 aprile-20 maggio) I transiti odierni vi rendono più comprensivi, il che vi mette in grado di rafforzare le relazioni con le persone care, avete voglia di proteggerle. Cercate di trascorrere la serata in famiglia per parlare delle rispettive esperienze. In casa regna un’atmosfera rilassata, gentile e voi siete spinti a godere di tutti i piaceri della vita, pronti a indulgere in qualche peccatuccio di gola. E’ un buon momento anche per ricevere gli amici. Amore: in coppia, con il partner guardate nella stessa direzione, la relazione è solida, avete grandi progetti. Soli: l’amore potrebbe arrivare a sorpresa e non capirete più niente. Altro che andarci con i piedi di piombo… Oroscopo 2 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno) Provate a circondarvi di persone che guardano il mondo da un punto di vista diverso dal vostro. Se al momento frequentate soltanto chi la pensa come voi, fa le cose come voi, non imparerete nulla di nuovo. I contrasti, gli screzi possono rivelarsi utili, non generare necessariamente dei conflitti, dunque non dovete temerli ma al contrario ricercarli. Lavoro o vita personale sollevare un po’ di polemica ogni tanto fa bene. Amore: in coppia, evitate di affrontare argomenti spinosi e privilegiate il compromesso, soprattutto se con il partner dovete prendere delle decisioni importanti. Soli: per oggi la situazione non cambierà ma gli astri annunciano che forse dovreste cambiare atteggiamento.

Oroscopo 2 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Cercate, almeno per ora, di limitare le spese: lanciarvi negli acquisti potrebbe lasciarvi a corto di soldi proprio nel momento in cui ne avete più bisogno. Se avete voglia di comprare qualcosa, frenate e confrontate i prezzi così da trovare ciò che desiderate a un prezzo inferiore. E’ invece il momento ideale per promuovere il talento, le competenze con le nuove conoscenze: apriranno la strada a eventi positivi. Amore: in coppia, quanto tempo è passato dall’ultima volta che avete detto al partner quanto l’amate? Fatelo e lo/a rendete felice. Soli: avete un approccio simpatico con le nuove conoscenze e se aggiungerete un po’ di dolcezza, conquisterete! Oroscopo 2 novembre Leone (23 luglio-23 agosto) I passaggi odierni potrebbe rendervi ansiosi per tutto ciò che accade nella professione, nella vita privata e spingervi a riflettere su cosa fare per migliorare la vostra lavorativa e personale. Il timone è nelle vostre mani: se avrete successo andrà a beneficio delle persone care, della vostra reputazione e del prestigio. Con una buona strategia, evitando di stressarvi, potreste ottenere ciò che desiderate. Amore: in coppia, potrebbero esserci dei contrasti ma ricordate che il reciproco amore è più forte di qualsiasi altra cosa. Concedervi una serata romantica potrebbe essere proprio ciò di cui avete bisogno. Soli: possibile un incontro con una persona straniera o che vive all’estero. Scatterà un’attrazione.

Oroscopo 2 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

L’opinione di una persona testarda potrebbe irritarvi ma d’altra parte ognuno ha il diritto di avere ed esprimere il proprio punto di vista. E anche voi a volte puntate i piedi. Con i passaggi odierni oggi potreste avere delle discussioni accese e più sarete convinti di ciò che direte e tanto più vi sentirete forti. In ogni caso se la conversazione dovesse prendere una brutta piega, ricordate che potete pur sempre mettere uno stop. Amore: in coppia, atmosfera intima, molto romantica, ideale per trascorrere dolci momenti con il partner. Tra sogni e progetti concreti, tra tenerezza e sensualità, il tempo volerà! Soli: è una giornata in cui potete affascinare una persona interessante o stringere amicizie profonde: a voi la scelta.

Oroscopo 2 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) I passaggi odierni potrebbero spingervi a premere l’acceleratore e a non mollare ma dovreste invece rallentare il ritmo. E’ un giovedì in cui non avete un buon autocontrollo e rischiate di superare i limiti. acceleratore e a non mollare! La cosa migliore è rilassarvi e distrarvi. Lavoro o affari, cercate inoltre di essere lungimiranti. Se una potenziale unione pensate che sia valida, state pur certi che andrà avanti nel tempo. Amore: in coppia, il dialogo con il partner è splendido: vi dite tutto, condividete tutto e tutto diventa più semplice. Soli: flirt, nuove avventure e non è affatto tempo perso ma momenti divertenti, da vivere pienamente.

Oroscopo 2 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Le relazioni oggi potrebbero essere un po’ complicate: alcune persone non capiranno che devono rispettare dei limiti riguardo alle richieste e alle aspettative. Il problema è che nel momento in cui voi offrite una mano, vogliono il braccio! Il vostro è un segno con una volontà di ferro per cui – senza arrabbiarvi né fare scenate – mantenete con fermezza la vostra posizione. Vi rispetteranno. Amore: in coppia, giornata ricca di belle emozioni, con il partner l’intesa è perfetta, è fusione totale. Soli: il fascino è al top, il potere di seduzione va di pari passo: altissima possibilità di incontrare l’anima gemella!

Oroscopo 2 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Grazie all’impegno e a un pizzico di fortuna in più, tutto ciò che intraprenderete andrà alla grande, anche se si tratterà semplicemente di eliminare una cattiva abitudine e introdurre una nuova. Ovviamente dovete mantenere alta la concentrazione e dare il massimo. Se permetterete ad altre questioni di distrarvi, disperderete l’energia e arriverà una delusione. Stabilire le priorità vi garantirà successo e soddisfazione. Amore: in coppia, siete un po’ permalosi e ciò potrebbe minare l’equilibrio della relazione. Non dovete prendere ogni parola come un rimprovero! Soli: giornata propizia a nuove conoscenze, potrebbe nascere una storia d’amore. Sempre che siate disposti a uscire…

Oroscopo 2 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un giovedì in cui dovete evitare di farvi distrarre dalle storie degli altri, anche se potrebbero interessarvi e in alcuni casi, persino divertirvi. Il lavoro richiede la vostra totale attenzione qualsiasi interruzione vi farà perdere del tempo prezioso. E’ una giornata in cui dovete dare la priorità a un progetto che avete a cuore. Tuttavia, in serata, una conversazione o un incontro potrebbero aprire la porta a un’opportunità. Amore: in coppia, evitate di entrare in polemiche sterili e abbracciate il partner. Potrebbe aver bisogno del vostro conforto e sostegno. Soli: occhio a voler conquistare il cuore di un/a amico/a: potrebbe non corrispondere. Prima di lanciarvi in una dichiarazione pensate alle conseguenze.

Oroscopo 2 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I passaggi astrali odierni indicano che dovreste evitare di rimuginare per conto vostro su questioni che vi preoccupano, porvi mille domande, e prendere invece in considerazione la possibilità di parlarne con persone di cui vi fidate. Solitamente cercate di risolvere da soli qualsiasi problema ma ogni tanto dovreste fermarvi e ascoltare altre opinioni, altri punti di vista. Potreste scoprire alcune sfaccettature che vi sono sfuggite. Amore: in coppia, con il partner sarete complici come se foste amici, teneramente innamorati, amanti appassionati. Soli: un incontro importante vi darà la stabilità di cui avete bisogno. Nascerà una storia più profonda rispetto a quelle vissute in passato.

Oroscopo 2 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Avete belle energie, sicurezza in voi stessi e siete pronti ad andare oltre i soliti limiti. Questo cambiamento a fare i primi passi significherà che avrete superato il primo ostacolo, dopodiché andrete lontano. È tempo di uscire dai soliti schemi, essere più audaci e originali, pensare in modo diverso dal solito ma soprattutto mettere in pratica il vostro talento: è così che tutto ciò che intraprenderete avrà un risultato positivo. Amore: in coppia, dolci momenti a due, l’atmosfera è tenera. Grande complicità condita da grandi risate. Soli: bisogno di leggerezza e deciderete di lanciarvi in un flirt dietro l’altro. Fate come meglio credete, non andate contro il vostro istinto.