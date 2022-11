L’oroscopo del 2 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 2 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 2 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il buon aspetto Luna-Marte vi dota di belle energie, chiarezza mentale e allegria. Potreste avere delle buone idee per guadagnare di più, forse pensare di aprire un’attività in proprio o fare un lavoro completamente diverso. Cercate di riflettere su quali cambiamenti apportare in questo periodo per garantirvi un futuro più luminoso, più stabile e più sicuro. Amore: in coppia, sapete bene come riaccendere la fiamma della passione! Unica accortezza: evitate di dirigere tutto, non è una cosa piacevole. Soli: volete flirtare, conquistare chi vi attrae e vi lanciate con un dinamismo invidiabile! Occhio a strafare…

Oroscopo 2 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Marte retrogrado in Gemelli oggi è attivato dalla Luna e potreste essere in difficoltà per quanto riguarda il denaro. Tenete sotto controllo l’agitazione e utilizzate ogni briciolo di buon senso e metterete le cose a posto. Cercate inoltre di mantenere la calma e il distacco se avrete a che fare con persone testarde. Evitate di rimanere coinvolti in qualche discussione. Amore: in coppia, la comunicazione è al top, con il partner la sintonia è perfetta. In arrivo, inoltre, ci sono buone notizie! Soli: il vostro percorso potrebbe incrociare quello della vostra anima gemella. Queste emozioni vi scombussoleranno ma in positivo!

Oroscopo 2 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potrebbero scatenarsi delle tensioni tra i familiari e comportare delle liti. Non perdete tempo a cercare di mediare, di mettere pace. Lasciate che se la sbrighino da soli! Oggi, più che in altri giorni, avete bisogno di una boccata d’aria fresca e non di persone che battibeccano e provocano agitazione, emozioni negative! Amore: in coppia, azione e immaginazione vanno di pari passo, nella relazione circolano vibrazioni positive, ideali per rafforzare l’amore. Soli: numerosi contatti, gli incontri accendono il vostro cuore, le emozioni. Dovete solo scegliere…

Oroscopo 2 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

I passaggi odierni rappresentano un’opportunità per godere di un po’ di tempo solo per voi ma il problema è che potreste sentirvi in colpa. Con il buon aspetto Luna-Marte dovete rilassarvi così da ricaricare le batterie. In seguito, quando vi sentirete pronti potrete dedicarvi un po’ alle persone care. In serata, potrebbe contattarvi un amico che avete perso di vista. Amore: in coppia, il bisogno di complicità con la dolce metà accenderà il desiderio di fare insieme progetti più concreti. Soli: volete avere delle conferme così da capire se andare in una direzione o nell’altra. Vi sentirete liberi dai dubbi, peraltro ingiustificati.

Oroscopo 2 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Potreste chiedervi se il lavoro è in linea con il vostro modo di essere. Probabilmente desiderate qualcosa di diverso, come un nuovo equilibrio tra lavoro e vita privata o riguardante alcuni aspetti del vostro percorso professionale. Ma cambiare non vi è facile. Cosa potreste fare che vi permetta di provare benessere interiore? Amore: in coppia, se volete prendere delle decisioni, dovete tenere in considerazione l’opinione della dolce metà! Non dimenticate che siete in due. Soli: attraenti, grande sicurezza che vi permette di prendere l’iniziativa al momento giusto.

Oroscopo 2 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Alcune situazioni forse non procedono nel modo da voi desiderato ma non dovete abbattervi! Marte in Gemelli sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: il boss – oppure un superiore – potrebbe criticare ciò che fate, i vostri risultati. Se capite che ciò che dice è ingiusto la cosa migliore è ignorare. Eviterete delle grane. Amore: in coppia, la relazione procede a gonfie vele, c’è complicità e bella intesa. Se di recente avete discusso, troverete un compromesso. Soli: accettate un invito degli amici, uscite! Non ve ne pentirete, gli incontri potrebbero riserva qualche bella sorpresa d’amore…

Oroscopo 2 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Tre pianeti in Scorpione accentuano la vostra capacità di trovare le soluzioni giuste ai problemi o persino a eventuali conflitti. Sfruttate questi passaggi pienamente: non dovete tirarvi indietro: in questo momento siete chi può vedere le cose con lucidità e trovare dei compromessi anche riguardo a questioni finanziarie e agli affari. Amore: in coppia, pronti a riconquistare la dolce metà! Vi lascerete andare all’amore, al desiderio, al piacere. Soli: i pianeti vi rendono affascinanti vi mettono in grado di appagare i desideri. Non ponetevi troppe domande e se arriva un invito romantico, accettate!

Oroscopo 2 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il buon aspetto Luna-Marte vi sentite in forma, le energie sono al top e potreste essere spinti a punzecchiare chi vi circonda. Occhio a scatenare problemi nelle relazioni, soprattutto se si tratta di persone che conoscete da poco! Fate attenzione inoltre alle spese, oggi potreste aprire con leggerezza il portafoglio anche per acquisti inutili. Amore: in coppia, la tendenza è quella di rimproverare un po’ troppo il partner, che la prenderà male. Non superate determinati limiti. Soli: potrebbe scattare un feeling con una persona già impegnata e ciò non garantire una storia! Meglio non lanciarvi e aspettare invece a una nuova relazione.

Oroscopo 2 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Lavoro o vita privata, oggi è probabile che un conflitto torni al centro della scena e vi troverete in un rapporto di forza. L’atteggiamento migliore sarebbe quella di essere più diplomatici anche perché l’altro/a non demorderà. Trovare un compromesso, anche piccolo, è quello che si aspetta la persona. E voi siete in grado di farlo. Amore: in coppia, avete capito che “squadra che vince non si cambia” e anche se qualcosa va storto, rimanete uniti. Soli: entusiasmo, dinamismo, determinazione, fascino. Che altro volete?! Qualsiasi incontro oggi alla grande!

Oroscopo 2 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

I passaggi attuali rappresentano un invito a lanciarvi nella vita sociale. Le prossime settimane sono promettenti: incontri interessanti, eventi piacevoli in cui inoltre avrete la possibilità di stringere relazioni utili. Al contempo se l’atteggiamento di qualcuno vi infastidisce grazie a una chiacchierata sincera risolverete la situazione. Amore: in coppia, la voglia di uscire con gli amici potrebbe provocare la gelosia del partner. Il cuore è abbastanza grande da accogliere tutti, siate generosi! Soli: un incontro in un luogo insolito potrebbe dare una scossa a tutte le vostre certezze. Se aspettate un messaggio da una persona arriveranno buone notizie!

Oroscopo 2 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna nel vostro segno è in armonia con Marte: avrete numerose idee e il desiderio di concretizzarle quanto prima. Potrebbe esserci chi non sarà d’accordo ma dovete andare avanti, fare di testa vostra. Tanto più che con il ritorno, seppure temporaneo, di Giove in Pesci, raccoglierete bei frutti anche da un punto di vista finanziario. Amore: in coppia, molto motivati a dare nuovo slancio alla relazione, farete del vostro meglio per accontentare la dolce metà, appagare i suoi desideri! Soli: siete irresistibili! In programma c’è un incontro ricco di passione, di belle emozioni. Quello che desideravate da tempo…

Oroscopo 2 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Essere diplomatici nelle relazioni è positivo ma occhio alla tendenza a compiacere e accontentare tutti poiché in seguito potrebbe ritorcersi contro di voi! Anziché circondarvi di persone che chiedono senza dare nulla in cambio, circondatevi di quelle positive che vi incoraggiano a migliorare, a crescere, sviluppare: è così che otterrete ottimi risultati. Amore: in coppia, l’atmosfera è romantica, riscalda le emozioni e porterà a una serata sexy! Soli: amore del passato è ancora presente nei vostri pensieri. In attesa di una nuova storia, stasera uscite con gli migliori amici. Potrebbero presentarvi nuove persone.