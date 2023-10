L’oroscopo del 2 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 2 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 2 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se una questione vi preoccupa anziché affrontarla, con la dissonanza Mercurio-Nettuno oggi vorrete non pensarci più. E forse, solo per ora, smettere di concentrarvi in continuazione, non è una cattiva idea. Il transito infatti rappresenta un invito a guardare un bel film o recarvi in un posto che vi piace così da ritrovare un po’ di pace mentale. Amore: in coppia, la tendenza odierna è quella di mettere tutto in discussione. Vi sentite intrappolati? Ponetevi le domande giuste: è un’impressione o è una realtà? Soli: è impossibile mantenere una relazione stabile con una vita come la vostra piena di impegni. Gli incontri non mancano ma rischiate che passino inosservati.

Oroscopo 2 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Dovete affrontare una conversazione importante? Mettendovi sotto pressione per dare il meglio potreste ottenere l’effetto contrario e generare confusione. Per oggi, se ne avete la possibilità, rimandate e rilassatevi. Domani, con il buon aspetto Mercurio-Plutone, sarete di nuovo mentalmente scattanti e saprete cosa dire e come esprimervi! Amore: in coppia, c’è qualche turbolenza nella relazione ma ricordate che a volte una piccola discussione può rendere l’atmosfera più piccantina! La Luna nel vostro segno invita al dialogo sincero. Soli: apritevi ai nuovi incontri senza pensare ai fallimenti del passato. L’amore potrebbe arrivare quando meno ve lo aspettate.

Oroscopo 2 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la dissonanza Mercurio-Nettuno oggi sarete interessati a molte cose ma rischiate di essere dispersivi e avere difficoltà a concentrarvi su dettagli di importanza fondamentale. Per cui leggete bene le scritte minuscole soprattutto se riguardano la firma di contratti o accordi. Meglio se prima chiederete il parere di chi vi fidate. Amore: in coppia, la passione è presente ma fate attenzione alle piccole frustrazioni che potrebbero scatenare delle tensioni. Per fortuna di breve durata…Privilegiate il dialogo e tutto andrà meglio. Soli: potere di seduzione al top! in ogni caso, per quanto riguarda le aspettative romantiche cercate di essere il più possibile realistici.

Oroscopo 2 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza Mercurio-Nettuno è un lunedì in cui circola confusione per cui le cose potrebbero essere diverse da come sembrano all’apparenza ma non solo, nelle conversazioni c’è il rischio di scatenare dei malintesi. Domani tornerà la chiarezza ma per oggi, concentratevi su questioni poco complicate e che non richiedono troppa riflessione. Amore: in coppia, giornata piena di amore e tenerezza. Potrebbero esserci delle piccole sfide ma il vostro fascino farà superare tutto. La parola d’ordine è dialogo! Soli: è la giornata ideale per fare incontri interessanti. Attenzione soltanto a causare qualche malinteso. Mantenete la calma e lasciate agire il vostro fascino. Oroscopo 2 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto) Un progetto o un lavoro può richiedere molto tempo e attenzione e affinché vada a buon fine, sarete pronti a impegnare le energie a tutto campo. In ogni caso, con la dissonanza Mercurio-Nettuno potreste essere tentati di prendere delle scorciatoie o a trovare una soluzione veloce. Evitate: il vostro impegno sarà notato dalle persone giuste. Amore: in coppia, atmosfera appassionata, eros al top! Approfitta di questa giornata per rafforzare l’ intimità e assaporare questi momenti. Siate spontanei, esprimete i sentimenti! Soli: fascino magnetico! Gli incontri sono sorprendenti per cui prendete l’iniziativa e date il via alla conquista! Farete centro.

Oroscopo 2 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza Mercurio-Nettuno potreste avere la sensazione che gli altri, lavoro o vita personale, siano insensibile, indifferente o estremamente vaghi. Voi desiderate delle risposte precise ma non sarà facile… Pressare con mille domande per avere delle certezze oggi sarà inutile, non otterreste nulla. Domani, tornerete alla carica. Amore: in coppia, potreste mettervi in testa una serie di strane idee o mostrare un’eccessiva gelosia. Siete sicuri di essere abbastanza lucidi da poter criticare il partner? Soli: gli incontri non mancano ma non sarete un esempio di simpatia anzi, potreste essere scontrosi. In poche parole, questo lunedì sarà difficile conquistare un cuore.

Oroscopo 2 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) E’ un lunedì in cui non dovete dare nulla per scontato: potrebbero esserci dei cambiamenti inaspettati, ad esempio un appuntamento che viene annullato all’ultimo minuto. Ma il fatto non vi toccherà più di tanto anzi vi sentirete meno sotto pressione. Altro lato positivo: qualcuno o qualcosa può ispirare una nuova ed entusiasmante idea. Amore: in coppia: vi sarà difficile esprimere i sentimenti ma un atteggiamento silenzioso o tiepido non aiuterà a rendere le cose più facili. Se pretenderete che il partner vi legga nel pensiero rimarrete delusi. Soli: evitate allusioni e parole ambigue. Se vi comportate in modo evasivo, nessuno capirà cosa provate veramente. E sarebbe un peccato.

Oroscopo 2 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Mercurio-Nettuno cercate di esprimervi il più chiaramente possibile così da evitare confusione. Il transito indica che siete molto sensibili alle vibrazioni di chi vi circonda e per non offendere vi sforzerete di dire la cosa giusta ma rischiando di trasmettere segnali sbagliati. Essere sinceri, parlando con tatto, è la soluzione migliore. Amore: in coppia, è una giornata in cui stabilire con il partner un dialogo aperto e sincero. In questo modo eviterete eventuali tensioni. Puntate sulla tenerezza e il romanticismo! Soli: se state vivendo un flirt muovetevi passo dopo passo. Abbassate le aspettative poiché non conoscendo bene la persona potreste prendere un abbaglio.

Oroscopo 2 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ giusto essere cauti quando si tratta di investire il denaro guadagnato con fatica ma per quanto riguarda mostrare le emozioni è necessario correre qualche rischio. Fatelo e rafforzerete le relazioni. Una volta che sarete consapevoli di chi avete di fronte, potrete parlare liberamente, senza timore di confidare troppo o troppo poco. Amore: in coppia, i passaggi odierni invitano al dialogo e ai chiarimenti. Per far imboccare alla relazione la giusta direzione dovete fare qualche concessione ed essere più tolleranti. Soli: i pianeti accentuano il vostro lato avventuroso. È ora di uscire e lasciarvi andare. L’amore potrebbe bussare alla porta in modi inaspettati.

Oroscopo 2 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Ritagliare del tempo solo per voi oggi potrebbe essere molto difficile, chi vi circonda desidera la vostra compagnia. Dal momento che ignorare il mondo esterno sarà quasi impossibile, fareste meglio ad “arrendervi” e socializzare. Nei prossimi giorni avrete tutto il tempo per stare per conto vostro, dunque per oggi godetevi le risate con gli amici cari! Amore: in coppia, i pianeti introducono nella relazione una scintilla di originalità. Lasciatevi tentare dall’inaspettato e canalizzate dare nuovo slancio all’amore. La giornata si preannuncia ricca di sorprese dolci e piccanti! Soli: gli incontri sono numerosi e promettenti! Potreste persino incontrare l’anima gemella…

Oroscopo 2 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza odierna Mercurio-Nettuno evitate di complicare le situazioni, le conversazioni, soprattutto se riguardano le finanze. Più semplificherete le cose e tanto meno correrete il rischio di creare confusione, di scatenare dei malintesi che per essere chiariti richiederanno del tempo. In generale, per oggi gestite il denaro con prudenza. Amore: in coppia, è un lunedì all’insegna della passione. Attenzione tuttavia a scatenare discussioni che potreste evitare. Comunicare con empatia vi permetterà di superare gli ostacoli. Soli: se una persona vi attrae, sapete cosa dovete fare. Smettete di girarci intorno, andate al punto e parlate in modo esplicito.

Oroscopo 2 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Riguardo a una persona potreste concedere il beneficio del dubbio o credere a scatola chiusa a ciò che dice. In questo secondo caso, fate attenzione: con la dissonanza Mercurio-Nettuno può essere facile attribuirle aspetti del carattere o qualità che potrebbe invece non avere. Non è escluso che un amico vi consigli di essere cauti anziché troppo fiduciosi. Amore: in coppia, sfruttate questa giornata per dialogare e rafforzare il legame. La Luna in Toro accentua la vostra sensualità. È il momento di riscoprire il partner nell’intimità e assaporare insieme momenti speciali. Soli: Pesci single, Marte in Bilancia potrebbe aumentare il tuo fascino naturale oggi. è Il momento ideale per incontrare persone affascinanti quanto voi! Siate audaci, uscite e apritevi all’amore.