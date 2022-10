Oroscopo 2 ottobre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 2 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 2 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 2 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Mercurio in Vergine riprende il moto diretto: se alcuni ritardi e rallentamenti hanno causato frustrazione, da oggi avrete maggiore libertà di movimento e potrete andare avanti con piani e progetti. Il ritmo diventerà veloce e presto raggiungerete dei traguardi importanti, farete progressi concreti e otterrete ottimi risultati. In coppia: alcune discussioni scatenano tensioni, siete testardi, non volete cedere eppure dovreste… Soli: se avete lanciato dei segnali a chi vi attrae ma non ricevete risposta, prima di saltare alle conclusioni, aspettate un po’.

Oroscopo 2 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Potete tirare un sospiro di sollievo: Mercurio in Vergine riprende il moto diretto e avrete la possibilità di riprendervi dallo stress, da qualsiasi frustrazione abbiate vissuto, lavoro o vita personale, nelle ultime tre settimane. Il passaggio potrebbe comunque aver fornito informazioni utili su come lanciare con successo le vostre idee. Ora pensate a quali modifiche apportare. Amore: in coppia, oggi siete di malumore, probabilmente con il partner siete troppo esigenti. Soli: i desideri sono tanti e difficili da realizzare. Preferirete stare in compagnia degli amici.

Oroscopo 2 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Mercurio in Vergine dopo tre settimane riprende il moto diretto. Il pianeta sosta nel vostro settore della famiglia, della casa: riprenderete in mano i progetti che avete lasciato in sospeso, i ritardi inizieranno a svanire. Anche se altri pianeti sono ancora in moto retrogrado, noterete comunque una differenza positiva, I progressi saranno tangibili. Amore: in coppia, avrete qualche problema a esprimere con calma qualche lamentela. Ma così facendo subirete l’ira del partner. Chiedete scusa e tutto andrà bene. Soli: per oggi meglio rimanere a casa per conto vostro. Rischiate una piccola delusione…

Oroscopo 2 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se fino a oggi le conversazioni o i colloqui di lavoro non hanno avuto il risultato da voi desiderato, ora riceverete buone notizie, ci sarà una svolta significativa. Mercurio in Vergine riprende il moto diretto e lascerete alle spalle ritardi e rallentamenti. Non perdete di vista l’obbiettivo poiché avrete la possibilità di definire degli accordi, firmare contratti, riprendere i contatti. Amore: in coppia, più il tempo passa e più rafforzate il legame. C’è tanto amore e fate progetti per il futuro. Soli: con una persona, al primo sguardo scatterà un’intesa. Oggi l’amore non vi volta le spalle…

Oroscopo 2 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

Mercurio in Vergine da oggi riprende il moto diretto: sul fronte finanze avrete le idee chiare, deciderete come procedere per chiedere un prestito, un mutuo o recuperare una somma che vi devono. Quando il pianeta era retrogrado avete avuto dei dubbi, vi siete soffermati su dettagli senza importanza. Ora sarete sicuri di voi stessi e dopo il 10 tutto si sistemerà. Amore: in coppia, siate meno rigidi e più flessibili, più affettuosi e passionali. Soli: vorreste fare il primo passo ma potreste pensare che l’altro/a sia poco ricettivo. E se avesse invece delle preoccupazioni personali?

Oroscopo 2 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Mercurio nel vostro segno riprende il moto diretto e mette fine a qualsiasi battuta d’arresto. Se a causa di circostanze impreviste siete stati costretti ad accantonare un progetto o un’idea, ora tornerete in pista. Nel lavoro vi siete impegnati al massimo per fare progressi? La situazione ora cambierà in meglio. Se siete in cerca di un impiego arriveranno nuove opportunità. Amore: in coppia, oggi avrete difficoltà a tenere sotto controllo le emozioni e ciò turbare la dolce metà che non saprà come muoversi. Soli: più sensibili del solito, sarete spinti a sognare parecchio. Perché invece non entrate in azione?

Oroscopo 2 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Mercurio in Vergine riprende il moto diretto e addio ansie e paure, tutto si sistemerà. Aggiungiamo che sentirete i suoi effetti positivi a partire dal 10 quando entrerà nel vostro segno. A quel punto la comunicazione in qualsiasi settore sarà più facile, con chiunque troverete un accordo anche se entrambi dovrete fare delle concessioni. Amore: in coppia, non siete sempre d’accordo, ma l’importante è ascoltare. Accettate i punti di vista del partner, siate aperti al dialogo. Soli: concedetevi il ​​diritto di fare scelte amorose sbagliate. Nessuno è perfetto. Siate meno duri con voi stessi.

Oroscopo 2 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con Mercurio in Vergine che riprende il moto diretto, avrete una visione più chiara riguardo al vostro futuro e non sbaglierete. Abbiate dunque fiducia in voi stessi. In moto retrogrado il pianeta potrebbe aver creato dei problemi con gli amici o i colleghi, forse vi siete sentiti soli o incompresi o perfino abbandonati. Ma è probabile che risolverete. Amore: in coppia, per evitare errori o incomprensioni, prima di agire cercate di riflettere. Evitate inoltre di alimentare polemiche. Soli: il discorso per voi è più o meno lo stesso: prima di lanciarvi in avventure improbabili che potrebbero causare delusioni, pensateci due volte.

Oroscopo 2 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Mercurio in Vergine riprende il moto diretto: nelle ultime tre settimane forse un collega o un familiare ha tentato di prendere il comando. La situazione si chiarirà seppure lentamente ma in questi giorni potrebbe persino acuirsi. Lavoro o vita personale non dovete permettere a nessuno di avere controllo su di voi o mettervi sotto pressione. Amore: in coppia, la relazione vi appesantisce, sognate emozioni più forti e questa domenica, entrambi avrete voglia di scappare. Occhi a non peggiorare la situazione.. Soli: evitate di focalizzare l’attenzione sui fallimenti del passato e guardate al futuro!

Oroscopo 2 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Mercurio in Vergine riprende il moto diretto e toccherete con mano che la vostra situazione migliorerà. Prima di tutto i ritardi inizieranno a svanire e in seguito abbatterete gli ostacoli che hanno frenato il progresso. L’intuito tornato al top vi permetterà di fare dei passi da gigante riguardo agli obbiettivi e li raggiungete, otterrete splendidi risultati. Amore: in coppia, se avete discusso e non avete intenzione di chiedere scusa, il partner sarà ancor meno disposto di voi a fare il primo passo… Soli: con le dissonanza odierne l’amore non è nel programma della giornata. Andrà meglio domani.

Oroscopo 2 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Se da tempo siete preoccupati riguardo a una situazione rimasta in sospeso o trovare una soluzione a questioni irrisolte, il ritorno in moto diretto di Mercurio in Vergine è di buon auspicio: il vento torna a girare a vostro favore. Arriveranno nuove opportunità e avrete idee che vi permetteranno di progredire. Il pianeta vi restituirà lo slancio che ultimamente avevate perduto! Amore: in coppia, oggi non siete di buonumore e il partner ne farà le spese. Cercate di non esagerare. Soli: possibilità di incontrare nuove persone ma prima di dare il via a un flirt approfondite la conoscenza, rischiate infatti di illudervi.

Oroscopo 2 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Mercurio retrogrado potrebbe aver causato alcuni problemi con i vostri impegni e relazioni professionali. Ora che il pianeta ha ripreso il moto diretto avete la possibilità di appianare la situazione. Sfruttate il transito per organizzare una riunione così da parlare delle vostre preoccupazioni e negoziare prima di andare avanti con la firma di un contratto. Amore: in coppia, la relazione è in crisi o siete voi a essere giù di morale? Prendete il tempo per trarre alcune conclusioni. Soli: un’amicizia potrebbe trasformarsi in un tenero sentimento. Riflettete sul da farsi.