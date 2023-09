L’oroscopo del 2 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 2 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 2 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ un ottimo momento per dare il via a un nuovo hobby, a un interesse o cogliere una opportunità di lavoro. Siete aperti a nuove idee e nuovi modi di fare le cose, cercate dunque di andare dove non siete mai stati, vedere qualcosa che avete mai visto. Evitate di ascoltare gli altri, mettete voi al primo posto, siate un po’ egoisti e fate ciò che vi piace. Amore: in coppia, troverete soluzioni e/o proporrete iniziative mirate a mantenere la vostra complicità nella relazione. Con il partner la passione è sempre presente e contribuirà anche a dare il via a un progetto a due. Soli: potere di seduzione al top che aumenta le vostre possibilità di avere uno splendido incontro che vi emozionerà. Insieme realizzerete tanti desideri…

Oroscopo 2 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Al vostro segno piace avere l’ultima parola e avere la meglio in qualsiasi discussione ma oggi potreste vedere i limiti che comportano il rancore e la rabbia. Anche se una persona con cui avete discusso non vi ha chiesto scusa, lasciate perdere e perdonate. Smettete di rimuginare sul conflitto e rivolgete altrove la vostra attenzione. Amore: in coppia, avvertite il bisogno di rinnovamento, di spezzare la routine soprattutto se state insieme da tempo. Probabilmente adotterete un comportamento sorprendente e a quanto pare al partner non dispiacerà… Soli: oggi potreste avere incontri interessanti, soprattutto se deciderete di mettervi un po’ più in gioco. E’ molto positivo!

Oroscopo 2 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna in Ariete avete voglia di uscire e divertirvi e anche un caffè con un amico daranno una spinta positiva all’inizio di questo fine settimana. Marte in Bilancia vi spinge a godervi la vita e concedervi una pausa benefica per rilassarvi e ricaricare le batterie. Per oggi evitate di pensare alle preoccupazioni di lavoro! Amore: in coppia, il partner vi stupirà, riuscirà a battervi con le vostre stesse armi. In ogni caso, avete sufficiente senso dell’umorismo per abbastanza umorismo per apprezzare la lezione. Soli: deciderete di esprimere ciò che provate a chi vi attrae e non c’è dubbio che otterrete una risposta. Che sia positiva o meno, avrete chiaro il percorso.

Oroscopo 2 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

I passaggi odierni mettono in luce alcuni dispiaceri collegati al percorso di lavoro, ad esempio non essere riusciti a raggiungere alcuni obiettivi o avere una certa reputazione. Concentratevi invece sui pro anziché sui contro, su quanto avete realizzato fino a oggi e che probabilmente non è poco. Vi sentirete più sicuri del vostro status professionale. Amore: in coppia, ipersensibili avrete difficoltà a mantenere la calma o a esprimere le emozioni. Riformulate le osservazioni o siate pazienti. Il partner alla fine vi capirà. Soli: è possibile un incontro ma non sarà forse importante. Al momento è d’obbligo una certa leggerezza, voglia di piacere e di lasciarvi conquistare e dunque zero impegno.

Oroscopo 2 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Vi sentite pronti ad affrontare una nuova sfida e potreste essere ansiosi di iniziare. Evitate tuttavia che un’esperienza negativa del passato comprometta la sicurezza in voi stessi nonché l’entusiasmo. Qualunque cosa sia accaduta, è tempo di andare oltre i pensieri cupi facendo piccoli passi. Presto scoprirete che potete farcela. Amore: in coppia, una bella energia sostiene la relazione e deciderete velocemente e bene, di evolvere nella stessa direzione. Complicità e buon umore sono in programma, è un giornata ricca di emozioni forti e decisioni costruttive. Soli: vi lancerete nella ricerca dell’anima gemella. Il fascino c’è tutto e sarete notati. Conquistare sarà un gioco da ragazzi.

Oroscopo 2 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il relax e qualche sana risata a volte è proprio ciò che serve per allentare le tensioni. E questo sabato rappresenta un’opportunità per socializzare, uscire con gli amici, divertirvi scambiando storie o battute. Evitate di farvi coinvolgere dunque in conversazioni pesanti. Nel caso cambiate argomento o trovate una scusa per allontanarvi. Amore: in coppia, ascolterete il partner che apprezzerà il fatto di potersi confidare con voi senza sentirsi giudicato. A unirvi, oltre a una bella complicità c’è anche la passione. Soli: è possibile che arrivi una telefonata o sms che stavate aspettando con impazienza. Segnerà una svolta decisiva nella vostra vita amorosa!

Oroscopo 2 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il buon aspetto tra Luna e Venere potrebbe coincidere con un evento che aspettavate con ansia. Che si tratti di un incontro amichevole o di qualcosa nella vita sociale promette di essere un’occasione entusiasmante. Al contempo un altro aspetto rappresenta un invito a superare alcune diversità di vedute avute in passato con una persona. Amore: in coppia, rischiate di inalberarvi per delle sciocchezze. Allora, evitate di affrontare argomenti importanti, rimandate a domani! Soli: nelle relazioni desiderate sincerità e autenticità. La vostra onestà ispira la fiducia eppure avete difficoltà a trovare una persona che abbia i vostri stessi valori. Coraggio, presto tutto tornerà alla normalità.

Oroscopo 2 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un fine settimana in cui prendere cura del vostro corpo: relax, un po’ di movimento, bere molta acqua e seguire una siete sana. Sebbene il sabato sia solitamente riservato al divertimento, i passaggi odierni indicano che potreste sentirvi meglio concentrando l’attenzione su voi stessi e pensare esclusivamente al vostro benessere. Amore: in coppia, la relazione si rafforza e getterete le basi per una relazione solida e rassicurante. Non esiterete a dare il via a nuovi progetti a due per costruire insieme un futuro! Soli: buone notizie astrali: i pianeti vi coccolano e riceverete un sms o una telefonata che vi renderà particolarmente felici! Potrebbe essere l’inizio di una storia.

Oroscopo 2 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un sabato in cui forse dovrete tirare su di morale un amico. La vostra amicizia conta molto. Anche se potrebbe sembrare che siate troppo responsabili della sua felicità, non è così. Come amici, è vostro compito far capire che lo sostenete e che siete presenti quando ha bisogno di qualcuno con cui parlare e che ascolti con affetto. Amore: in coppia, lancerete segnali confusi, il che per il partner sarà destabilizzante. Alcuni atteggiamenti potrebbero darvi sui nervi, altri al contrario vi faranno sciogliere. Difficile sapere come andrà a finire la giornata… Soli: con una persona che vi corteggia, se avete sbagliato lo ammetterete e farete pace. A patto, ovviamente, di chiedere scusa nella buona e dovuta forma, senza che vi venga chiesto.

Oroscopo 2 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se con la Luna in Ariete, l’energia oggi scarseggia non dovete continuare a premere l’acceleratore. Ciò di cui avete veramente bisogno è di una meritata pausa! Con un po’ di riposo i neuroni funzioneranno meglio. Se non potete rilassarvi per tutto il giorno, uscite per prendere una boccata d’aria fresca e consumate un pasto ricco di proteine. Amore: in coppia, potreste essere intrappolati nei vostri sogni, nelle idee ma la vita ora vi richiama all’ordine e soprattutto alla realtà. Ma evitate di scaricare le frustrazioni sul partner. Soli: la prospettiva di un incontro o di un appuntamento oggi non vi entusiasma e dunque è probabile che questo sabato non lo dedicherete all’amore e al romanticismo.

Oroscopo 2 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Se siete coinvolti in una questione legale o avete in ballo un affare, la situazione passerà alla fase successiva. Siete preparati? Mettete ordine nei documenti, esaminateli attentamente poiché è necessario stare al passo con i dettagli e non dare nulla per scontato. Per garantirvi il meglio, in questo momento avete bisogno di concretezza e precisione. Amore: in coppia, il partner vuole affascinarvi e ri-conquistarvi. Passerete di sorpresa in sorpresa. Non alzate barriere, lasciatevi andare. Godete dei momenti deliziosi che vi offre la dolce metà. Soli: per far evolvere un flirt nato di recente, gli amici vi daranno dei consigli che tuttavia non prenderete in considerazione. Non importa cosa accadrà, farete di testa vostra.

Oroscopo 2 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

In questo momento Marte in Bilancia sosta in un vostro settore delle finanze e rappresenta un invito a evitare di spendere eccessivamente: dovete solo fare appello alla forza di volontà! Al contempo non è escluso che sarete costretti a reclamare una somma di denaro che vi devono. Non dovete temere che la situazione volga al peggio. Amore: in coppia, nella relazione c’è un’evoluzione: dolcezza e progetti sono nel programma della giornata. Le opportunità che si presentano regalano forti emozioni. E’ un sabato promettente! Soli: in vista c’è un incontro inaspettato quanto sorprendente. Anche se con chi non conoscete siete diffidenti oggi dovreste abbassare la guardia e lasciarvi andare. Non rimarrete delusi.