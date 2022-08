Oroscopo 20 agosto tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 20 agosto per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 20 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 20 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Sarà finalmente possibile conciliare le questioni familiari e finanziarie con la vita sociale e il desiderio di divertirvi, ma potrebbe richiedere impegno. A voi dispiace dire dei “no” e a quel punto troppe persone e problemi chiederanno la vostra attenzione. Se volete fare progressi positivi ed essere più gentili con voi stessi, dovrete mostrare fermezza nei confronti degli altri e pensare a voi. Amore: in coppia c’è un po’ di insoddisfazione. Esprimete le vostre emozioni, puntate sul dialogo. Soli: più sicurezza in voi stessi e agite. Smettete di pensare che le cose non andranno nel verso giusto.

Oroscopo 20 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Siete stati molto concentrati finora ma da oggi qualcosa potrebbe rendervi distratti, un po’ confusi e disorganizzati. Fate del vostro meglio per contrastare queste vibrazioni, ad esempio scrivendo una lista di cose da fare così da non dimenticare i compiti importanti da gestire. Questa sera potreste avere poca energia per socializzare: invece di uscire rilassatevi in casa. Amore: in coppia con il partner la situazione è un po’ tesa. Cercate di trovare dei compromessi.

Soli: anche voi avete tante possibilità di innamorarvi, come chiunque altro. Dovete solo avere maggiore sicurezza.

Oroscopo 20 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ il momento giusto per farsi qualche domanda. Apprezzate il lavoro che fate? Ma soprattutto, il vostro talento, le competenze, l’abilità sono retribuiti quanto è giusto? Siete spinti a riflettere se davvero il compenso corrisponde alle vostre capacità. Se lavorate in proprio potreste aumentare gradualmente i prezzi. Se siete alle dipendenze di un’azienda è arrivato il momento di chiedere un aumento di stipendio. Amore: in coppia cercate di favorire l’equilibrio, tra desideri e sentimenti, è la giusta direzione da prendere. Soli: una semplice avventura può trasformarsi in una duratura e sincera.

Oroscopo 20 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Siete in ottima forma, entusiasti, avete la possibilità di stringere nuovi contatti con persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Comunicativi, affascinanti, le conversazioni portano speranza oppure fanno arrivare belle opportunità. Le relazioni si rafforzano soprattutto quando vi vedete come persone uniche e speciali quali siete. Amore: in coppia firmerete entrambi un nuovo patto dal contenuto semplice, ovvero ascolto, complicità, autenticità e amore. Soli: proverete una forte attrazione per una persona ma non lo farete vedere. Farvi desiderare vi sembrerà la tattica migliore.

Oroscopo 20 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

La prossima settimana può essere fondamentale per il vostro status e per i progetti a lungo termine. Siete molto concentrati sulla vostra carriera e sulle vostre ambizioni: che vi troverete sotto i riflettori e una persona importante vi noterà. Ma dovrete far sapere che siete pronti ad assumere maggiori responsabilità: in caso contrario non accadrà nulla. Amore: in coppia circola tensione, la routine ha un impatto negativo sulla relazione. Soli: avete paura dell’impegno e appena una relazione diventa un po’ più seria, vi defilate.

Oroscopo 20 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un momento positivo e in qualsiasi relazione personale o di lavoro siete a vostro agio, in sintonia con chi vi circonda. In ogni caso, accertatevi che le relazioni siano leali e sincere, soprattutto se arriva un’offerta o una proposta. Non lasciatevi incantare da tutto ciò che sembra troppo bello per essere vero. Amore: in coppia riflettete prima di parlare o di prendere una decisione poiché avranno inevitabilmente delle conseguenze. Soli: prima di giudicare una persona, cercate di approfondire la conoscenza.

Oroscopo 20 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Siete più diplomatici e cortesi del solito ed è dunque il momento giusto per parlare di un obbiettivo o questione riguardante il lavoro. Ma allo stesso tempo non vorrete agitare le acque e vi muoverete con grande tatto. Al contempo non vorrete che, in generale, vi mettano i piedi in testa. E’ un’opportunità per bilanciare il fascino e la capacità di imporvi. Amore: in coppia a volte siete diffidenti ma oggi ascolterete ciò che il partner vuole dire e farete un passo nella sua direzione. Soli: vi siete conquistati la reputazione di seduttori e seduttrici ma in fondo siete molto timidi. Allora, che ne dite di mostrare la vostra vera natura?

Oroscopo 20 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Nel lavoro, potreste notare che ci sono alcuni problemi da affrontare ed essere risolti: fate leva sulla pazienza, mantenete la calma, soprattutto se riguardano le relazioni professionali. Emergerà il talento nascosto per la mediazione e ciò vi consentirà di ristabilire un buon equilibrio. Potete iniziare voi dando esempio di cooperazione, armonia e lavoro di squadra. Amore: in coppia potrebbe esserci una discussione. Convinti che il partner farà il primo passo non alzerete un dito ma potrebbe ritorcersi contro di voi. Soli: una persona con cui state flirtando sembra diventare sempre più possessiva.

Oroscopo 20 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

I social media oggi potrebbero distrarvi dal lavoro. Sebbene mantenere una vita sociale attiva per voi sia importante, cercate di non lasciare che i pettegolezzi o le chiacchiere ostacolino la vostra produttività. Fortunatamente, stabilire dei limiti con i dispositivi sarà più facile quando nel corso della giornata avrete dei momenti molto impegnativi che però vi porteranno soddisfazioni. Amore: in coppia l’atmosfera sarà tesa e la minima scintilla potrebbe causare un’esplosione. Cercate di essere più dolci e gentili. Soli: gli incontri non sono favoriti. Cercate di riflettere sulle vostre aspettative amorose.

Oroscopo 20 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Oggi riguardo al lavoro potreste provare delusione. La mancanza di tempo libero o un ambiente lavorativo molto stressante potrebbe accentuare questo stato d’animo e spingervi a rivedere il vostro percorso di lavoro. In serata prendetevi cura di voi stessi, concedetevi di assaporare le cose belle che la vita ha da offrire. Amore: in coppia ci sono stabilità e longevità della vostra relazione. Soli: tenaci, continuate a cercare l’amore e oggi la fortuna è dalla vostra: potrebbe esserci l’incontro giusto.

Oroscopo 20 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ il momento di interagire, lavorare con persone affidabili su cui potete contare in caso di emergenza o di problemi. Occhio dunque a chi vi fa sorrisi esagerati, vi fa belle promesse. Non è detto sia degno della vostra fiducia. Circondatevi di persone pronte a sostenervi, che vi fanno sentire al sicuro e vi daranno buoni consigli nel vostro interesse. Amore: in coppia evitate di scaricare il malumore sul partner. Non dovete provocare battibecchi. Soli: non siete obbligati ad andare a un appuntamento. La cosa migliore, oggi, è quella di rimandare.

Oroscopo 20 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se ne avete la possibilità, fate una gita oppure dedicatevi a qualcosa che tenga occupata la vostra mente. In questo modo non vi preoccuperete di cose che difficilmente potrebbero accadere, di vedere un futuro cupo, pieno di problemi. Cercate di rilassarvi mentalmente. Al limite potrebbe essere sufficiente telefonare a un amico: vi distrarrete e penserete ad altro. Amore: in coppia tante dimostrazioni d’amore, esprimerete i sentimenti con slancio. Soli: potrebbe nascere un flirt, non è dato sapere quanto durerà ma è sempre bene vivere l’attimo.