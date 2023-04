L’oroscopo del 20 aprile per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 20 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 20 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Nuova nel vostro segno è un momento importante, un’opportunità per dare il via a un progetto o un piano per voi fondamentale. Cos’è che accende il vostro entusiasmo? Da una conversazione potrebbero nascere tante idee! Il Sole oggi entra in Toro: è il momento di esaminare il budget e capire dove impegnare o risparmiare denaro. Non è escluso che potrete concludere buoni affari. Amore: in coppia, potreste essere un po’ ansiosi: è importante parlarne con il partner ed evitare che eventuali emozioni negative prendano una piega pericolosa. Soli: non è una giornata favorevole agli incontri, sfruttatela per prendere cura di voi stessi.

Oroscopo 20 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

Buon compleanno, Toro! Il Sole oggi entra nel vostro segno e dà il via a una nuova fase. In dissonanza con Plutone, annuncia che è tempo di trasformazione, di ricostruzione e di chiedervi cosa volete veramente! Al contempo, con la Luna Nuova in Ariete, un’intuizione potrebbe permettervi di fare un cambiamento positivo nella vostra vita! Amore: in coppia, alcuni eventi vi costringeranno a vedere la relazione in una luce diversa. Niente più litigi per avere il potere sull’altro ma solo reciproco rispetto. Soli: la solitudine vi stressa ma evitate di lanciarvi a occhi chiusi alla prima occasione: vi eviterete un’altra delusione.

Oroscopo 20 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna Nuova in Ariete, la vostra vita sociale brilla, avete la possibilità di entrare in contatto con persone d’aiuto a realizzare i vostri sogni. Al contempo oggi il Sole entra in Toro, sarete determinati e concentrati al massimo a raggiungere i vostri obbiettivi, evitando tuttavia di farvi distrarre da chi vi circonda. Amore: in coppia, cenetta romantica e abbracci tra le lenzuola: serata bellissima, sensuale e piena di complicità con la dolce metà pronta a coinvolgervi nell’eros! Soli: fin dal primo sguardo, con una persona penserete di aver trovato l’anima gemella. Le vostre idee, le parole colpiranno nel segno e l’altro/a non si stancherà di ascoltarvi.

Oroscopo 20 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna Nuova in Ariete vi spinge a fare un notevole passo avanti riguardo a un’ambizione, un progetto o alla carriera ma non è esclusa una promozione o un riconoscimento. Oggi il Sole entra in Toro e vi dota di perseveranza per raggiungere un obbiettivo. Le amicizie sono al centro della scena e saranno d’aiuto al momento giusto! Amore: in coppia, trascorrete più tempo insieme al partner e le vostre emozioni sono stimolate. Un’atmosfera che può portare a momenti di passione o a liti memorabili. Dipende da come va la relazione. Soli: dubbi, incertezze, non siete pronti a vivere una storia. Il passato riaffiora, avete difficoltà ad andare oltre.

Oroscopo 20 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Il Novilunio in Ariete segna l’inizio di una fase entusiasmante. Quello che inizia come un esperimento può trasformarsi in un lavoro a tempo pieno, in un’impresa o in una scelta di vita. Con il Sole da oggi in Toro, farete grandi progetti riguardanti il lavoro, penserete a ciò che volete ottenere. Fate un passo dopo l’altro. Amore: in coppia, avete uno stato d’animo positivo, grande senso dell’umorismo che fa bene alla relazione. E inoltre riaccenderete la scintilla della passione! Soli: potere di seduzione al top, ottimisti e il vostro sorriso accentua il carisma. Riuscirete a conquistare una persona che vi attrae da un po’ di tempo.

Oroscopo 20 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna Nuova in Ariete rappresenta un invito a mollare ciò che fatto il suo tempo e vivere tutto ciò che è nuovo ed entusiasmante. Vi sentirete leggeri e felici come non accadeva da tempo. Al contempo, oggi il Sole entra in Toro: la voglia di uscire dal solito quotidiano e di apprendere cose diverse, vi porterà a ottenere grandi risultati. Amore: in coppia, è tempo di prendere una decisione importante, la relazione deve evolvere e consolidarsi. Se uno dei due non sente, sarà difficile evitare discussioni. In ogni caso, non prenderete decisioni affrettate. Soli: non è giornata di incontri, sfruttate i passaggi odierni per rilassarvi in compagnia degli amici.

Oroscopo 20 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con il Novilunio in Ariete nel vostro settore delle relazioni, c’è una linea sottile tra simpatia e antipatia. E’ una buona giornata per stringere nuove relazioni o farvi un nemico. Giocate bene le vostre carte! Al contempo il Sole entra in Toro: se non siete soddisfatti di un settore della vostra vita, soprattutto nelle finanze, avete la possibilità di cambiare! Amore: in coppia, oggi il dialogo è più che mai importante, parlate insieme dei vostri problemi, dei dubbi: riuscirete a superare qualsiasi difficoltà. Soli: a meno che non lo desiderate davvero oggi sarà difficile capirvi. Ma sarà utile a individuare chi tiene veramente a voi.

Oroscopo 20 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna Nuova in Ariete, potrebbe accadere qualcosa di nuovo che scombussola il quotidiano: accoglietelo poiché sarete sorpresi di quanto vada bene per voi! E’ una nuova fase, forse impegnativa ma molto gratificante. Al contempo il Sole oggi entra in Toro: è un buon momento per le negoziazioni e ottenere ottimi risultati! Amore: in coppia, con il partner non siete sulla stessa lunghezza d’onda. Il dialogo è assente e circolano tensioni, battibecchi. Soli: deciderete di uscire e vedere gente. Ed è un cambiamento che vi fa bene. Gli amici noteranno che siete meno introversi. Continuate la ricerca della perla rara…

Oroscopo 20 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna Nuova in Ariete vi dota di energia e passione per iniziare nuovi progetti ma assicuratevi di portarli a termine! Con l’entrata del Sole in Toro, è un ottimo momento per prendere cura di voi stessi, migliorare il vostro quotidiano e vivere uno stile di vita più sano: cercate di lavorare sodo per ottenere i risultati che desideri. Amore: in coppia, avete voglia di dare nuovo slancio alla relazione, pensate che ultimamente vi state entrambi addormentando un po’ sugli allori. Soli: se avete programmato un appuntamento romantico nel giro di qualche giorno, vorrete anticiparlo. E fate bene!

Oroscopo 20 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna Nuova in Ariete potreste pensare a un trasloco, rinnovare la casa in cui vivete o cambiare le dinamiche familiari. Anche se avrete dei dubbi, alla fine andrete avanti. Al contempo, il Sole entra in Toro: pensate anche a uscire e divertirvi con gli amici: godete con leggerezza dei piccoli ma non meno importanti piaceri della vita! Amore: in coppia, il partner vi dà un meraviglioso senso di sicurezza, potete contare su di lui/lei in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione. Eppure oggi sarà molto possessivo/a e la cosa vi infastidirà. Chiarite! Soli: pianificate il tempo libero e le uscite e troverete l’amore, quello che manca per rallegrare le vostre giornate.

Oroscopo 20 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna Nuova in Ariete, è un ottimo momento per fare un viaggio breve, far sentire la vostra voce e comunicare le vostre idee! Le persone che incontrerete, inoltre, potrebbero aprire la porta a nuove opportunità. Al contempo oggi il Sole entra in Toro: è importante creare un’atmosfera familiare armoniosa così da godere del comfort della casa. Amore: in coppia, con il partner siete uniti e complici! L’ascolto, la tenerezza e la forza dei reciproci sentimenti sono d’aiuto ad allentare le inevitabili tensioni che comporta la vita a due. Soli: cura del look, sorriso smagliante, sguardo intrigante; avete le carte in regola per fare vostro un cuore. Questo giovedì avrà un lieto fine…

Oroscopo 20 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna Nuova in Ariete il denaro sarà al centro dei vostri pensieri. Avete il forte desiderio di stabilità, di guadagnare parecchio e velocemente. Ricordate ciò che è veramente importante anziché inseguire solo i soldi. Al contempo oggi il Sole entra in Toro: belle energie, nuove idee, nuove relazioni. La vita sociale sarà piacevolmente movimentata. Amore: in coppia, In coppia, decisi ad appagare anche i minimi desideri del partner. Sensualità, complicità, gioco di sguardi: tra di voi, i sentimenti sono sempre più intensi. Soli: troverete il tempo per godere della compagnia di determinate persone, specialmente se Scorpione.