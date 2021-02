Oroscopo 20 febbraio 2021: previsioni oggi oroscopo del giorno 20 febbraio e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di sabato 20 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Scorpione (avanti a tutto gas) e Pesci (rinnovare le relazioni).

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 20 febbraio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): distratti, poco comunicativi

Oroscopo Cancro 20 febbraio: umore

Con la Luna in Gemelli, il fine settimana dovrà essere all’insegna del relax, del riposo. Tanto più che sarete distratti, immersi nei vostri pensieri e con poca voglia di comunicare. In ogni caso, evitate che le persone care pensino che teniate il muso per qualcosa, potrebbero non capire il vostro stato d’animo e credere che ne siano responsabili del presunto malumore.

Cercate di sorridere, ogni tanto, o di rispondere in modo gentile alle domande. Tentate di spiegare loro che avete bisogno di un po’ di spazio, di stare per conto vostro, così da poter riflettere.

Oroscopo Cancro 20 febbraio 2021: come va l’amore?

In coppia: potrebbero esserci piccole tensioni ma con una dialogo aperto e sincero eviterete discussioni.

Soli: momenti divertenti, conquistate, flirtate e vi farà un gran bene. Per cui, non dovete privarvene!

Oroscopo 20 febbraio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): avanti a tutto gas

Oroscopo Scorpione 20 febbraio: umore

La Luna in Gemelli è in buon aspetto con i pianeti in Acquario e, dunque, un piano potrebbe essere realizzato. Forse dovete prendere degli accordi finanziari o di altri tipo ma sembra ci siano buone notizie. Mercurio in Acquario da domani riprende il moto diretto e anche se dovrete definire alcuni dettagli, nel complesso le cose si snoderanno velocemente, andranno avanti a tutto gas.

In generale, nei prossimi giorni riceverete le risposte che aspettate o belle notizie. Ma non solo il pianeta farà arrivare chiarezza e una nuova direzione nelle questioni riguardanti la casa e la famiglia.

Oroscopo Scorpione 20 febbraio: amore

In coppia: fine settimana sereno, le emozioni si sono placate e vi aspettano due giorni a forma di cuore.

Soli: positivi, ottimisti, campioni e campionesse della conquista. L’amore vi tende le braccia!

Oroscopo 20 febbraio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): rinnovare le relazioni

Oroscopo Pesci 20 febbraio: umore

Con la Luna in Gemelli, potete essere convinti di quel che volete ma se una persona è inutilmente testarda, vi scuoterà i nervi. Tuttavia mostrando irritazione e fastidio, insisterà ancora di più. Cercate, se potete, di stare alla larga anche se nel caso si tratti di un familiare, sarà complicato.

Tenete presente che finché sarete infastiditi dalle sue reazioni, continuerà ad avere presa su di voi. Più in generale avete difficoltà a farvi capire e forse è tempo di cambiare aria e rinnovare le relazioni.

Oroscopo Pesci 20 febbraio: amore

In coppia: le conversazioni saranno più o meno positive, dipende dalla situazione della relazione. In ogni caso, evitate di fare drammi per sciocchezze.

Soli: voglia di ridere di tutto, compreso il fatto che siete soli. Ed è proprio accettandolo che farete evolvere la vita affettiva.

