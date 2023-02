L’oroscopo del 20 febbraio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 20 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 20 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Venere nel vostro segno accentua il fascino, la sicurezza in voi stessi e rappresenta un invito a distinguervi dalla massa e a mostrare le vostre abilità, le competenze! Al contempo la Luna Nuova in Pesci vi offre la possibilità di un nuovo inizio ma prima di entrare in azione tenete presente che è indispensabile ricaricare le batterie. Amore: in coppia, zero discussioni, circola gioia! Con il partner siete sulla stessa lunghezza d’onda. I vostri piani per il futuro iniziano a concretizzarsi. Soli: vi lancerete nella ricerca dell’anima gemella ed è probabile che la incontrerete. Sarete molto fiduciosi sul seguito della storia.

Oroscopo 20 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

Venere in Ariete sosta alle spalle del vostro segno, il che rende più interessante il transito della Luna Nuova in Pesci: un progetto importante è sulla strada giusta o forse state dando il via a qualcosa di nuovo. Cercate di ampliare la cerchia dei contatti, anche on line, poiché potrebbero presentarsi delle interessanti opportunità! Amore: in coppia, molto romantici, oggi sembrate due piccioncini che tubano. L’intesa è praticamente perfetta. Soli: attribuirete molta importanza a un incontro. La persona vi farà sciogliere il cuore, sarete rassicurati dal suo realismo e dalla sua tenerezza. Vi rivedrete…

Oroscopo 20 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna Nuova in Pesci rappresenta un invito a puntare in alto nella carriera, a fare dei passi avanti. Se volete farvi notare, ottenere la riuscita date il via ora anche se ci vorrà un po’ per arrivarci. Al contempo, con Venere in Ariete fate in modo di entrare in nuovi gruppi: è lì che potreste avere piacevoli sorprese, personali o di lavoro. Amore: in coppia, i passaggi odierni rafforzano la relazione, è il ritorno dell’armonia e dell’equilibrio. Soli: se una persona vi attrae che aspettate a farvi avanti? Nessun rischio di rimanere delusi, solo il rischio di essere felici. Lanciatevi in questa nuova avventura d’amore!

Oroscopo 20 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna Nuova in Pesci apre un ciclo di sei mesi, vi rende ottimisti ed è ora di riflettere cosa volete fare o dove volete andare per migliorare il vostro percorso professionale. Potreste dare il via immediatamente poiché Venere in Ariete accentua la fiducia in voi stessi, nei vostri risultati! Mettetevi dunque al centro della scena! Amore: in coppia, con la Luna Nuova è un momento eccellente per pianificare insieme al partner le prossime vacanze o alcune divertenti avventure! Soli: se volete scovare la perla rara dovete uscire, farvi notare nella vita sociale e mettere alla prova il vostro potere di seduzione.

Oroscopo 20 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

Concentratevi sulla ricerca di opportunità finanziarie che vi permettano di guadagnare di più e dunque, ad esempio, consentirvi di eliminare un debito! L’arrivo di Venere in Ariete accentua il vostro coraggio ed è il momento ideale per lanciarvi in nuove esperienze che potrebbero inoltre cambiare la vostra prospettiva. Amore: in coppia, per migliorare la relazione, farete nuovi passi mano nella mano. Parlerete di progetti a due e con il partner avrete un atteggiamento un atteggiamento più positivo. Soli: conquistati da una persona affascinante conosciuta di recente. Se l’altro/a ricambia evitate di saltare le tappe.

Oroscopo 20 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna Nuova in Pesci sosta nel vostro settore delle relazioni e rappresenta un’opportunità per dedicare tempo ed energie ai rapporti importanti sia nella vita sociale, nel lavoro o personali. La parola chiave è “collaborazione”! Al contempo con Venere in Ariete, potrebbero arrivare delle proposte di lavoro che andranno valutate con attenzione. Amore: in coppia, il Novilunio al vostro segno parla di impegno, unione, un legame più stretto. Con il partner potreste decidere di cambiare casa o sposarvi. Soli: incontro con una persona che come voi desidera la stabilità, una storia che duri nel tempo. Potrebbe trattarsi dell’anima gemella e dunque vi lancerete…

Oroscopo 20 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Venere in Ariete nelle conversazioni vi rende impetuosi e determinati: pur essendo sempre disposti a collaborare al contempo non esiterete a esprimere le vostre opinioni in modo polemico. In ogni caso, con questo transito avrete la possibilità di appianare un conflitto e riconciliarvi con una persona con cui avete avuto dei problemi. Amore: in coppia, con il partner rifiutate di lasciarvi sopraffare dalle preoccupazioni di lavoro e stabilirete dei limiti. La relazione viene prima di tutto. Soli: Venere mette in primo piano la vostra vita sentimentale. Piacere e conquiste sono in programma e di sicuro non vi annoierete.

Oroscopo 20 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna Nuova in Pesci per il vostro segno è un transito eccellente, sarete più motivati che mai a dare il via a un progetto, a un hobby o a un’attività che accenda il vostro entusiasmo. E con l’arrivo di Venere in Ariete, le conversazioni di lavoro saranno particolarmente positive e produttive, porteranno a cambiamenti fondamentali! Amore: in coppia, con il partner vivrete momenti romantici e di passione: sfruttate il Novilunio per riaccendere la fiamma, esprimete i vostri desideri piccantini. Soli: grande possibilità di incontrare l’anima gemella! La Luna Nuova parla di vero amore e di grande passione!

Oroscopo 20 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna Nuova in Pesci apre un nuovo ciclo che vi consentirà di seguire un programma quotidiano in linea con le vostre esigenze e trovare un equilibrio tra il lavoro e la vita privata. Al contempo con Venere che entra in Ariete è il momento perfetto per realizzare i progetti e raggiungere gli obbiettivi che avete a cuore! Amore: in coppia, è una fase favorevole a conversazioni appassionate e riavvicinamenti intensi. Menti e corpi caldi… Serata hot! Soli: stringete nuove amicizie, sulle relazioni soffia un vento di rinnovamento! Gli incontri sono divertenti ma vi manca l’amore. Guardatevi intorno…

Oroscopo 20 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna Nuova in Pesci vi rende più allegri, gioiosi, più aperti con chi vi circonda e con amici sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Al contempo oggi Venere entra in Ariete, il che fa pensare che in famiglia ci sarà una bella atmosfera. Se, inoltre, avete intenzione di dare il via a un’attività online, l’impegno porterà a ottimi risultati! Amore: in coppia, molto romantici, avrete pensieri poetici, l’amore vi ispira. Condivideteli con la dolce metà e parlate con il cuore. Soli: è una giornata in cui contattare una persona che ha acceso il vostro interesse o persino per aggiornare i profili sui social media così da essere intriganti per i potenziali corteggiatori.

Oroscopo 20 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Nuova in Pesci al vostro segno parla di denaro. E’ possibile che avrete un aumento di stipendio o che troverete una nuova fonte di reddito, oppure che un’idea si riveli molto redditizia. Al contempo, Venere entra in Ariete: le conversazioni saranno più facili e porteranno sicuramente ad accordi vantaggiosi! Amore: in coppia, con la dolce metà potreste esaminare il budget ed è un ottimo momento per eliminare eventuali spese inutili. Tuttavia, non è escluso che facciate un bel regalo al partner, qualcosa di speciale. Soli: quella che pensate sia un’avventura senza futuro potrebbe, a sorpresa, trasformarsi in una storia d’amore!

Oroscopo 20 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna Nuova nel vostro segno annuncia un nuovo inizio, accentua la creatività! È tempo di prendere più seriamente uno dei vostri sogni e trasformarlo in realtà. E con Venere in Ariete che si sposta nel vostro settore delle finanze, sarete spinti a intraprendere qualcosa che potrebbe essere redditizia! Amore: in coppia, nella relazione farete un passo importante, c’è un ritorno alla fiducia nel futuro e alla solidità della vostra unione! Soli: potere di seduzione al top! In programma c’è un incontro e entrambi avrete voglia di prolungare all’infinito la conversazione…