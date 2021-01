Oroscopo 20 gennaio 2021: previsioni oroscopo e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di mercoledì 20 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (no al pessimismo) e Pesci (desideri effimeri).

Oroscopo del 20 gennaio, gli astri dicono al Cancro che non deve essere pessimista e al Pesci che ha desideri passeggeri.

Oroscopo 20 gennaio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): dite no al pessimismo

Oroscopo Cancro 20 gennaio: umore

La congiunzione Marte-Urano in Toro per il vostro segno è positiva, siete pregati dunque di evitare un atteggiamento pessimista riguardo al futuro. Il transito infatti, potrebbe dare la possibilità di dare il via a qualcosa, ad esempio a un progetto che avete in mente, a una nuova attività che vi darà modo di esprimere un lato della personalità che finora non avete esplorato.

Allora, evitate di stressarvi e guardate la vostra situazione con maggiore razionalità senza pensare al peggio, immaginare scenari catastrofici. Non sono previsti.

Oroscopo Cancro 20 gennaio 2021: come va l’amore?

In coppia: il partner vi ricoprirà di mille attenzioni ed è proprio ciò di cui avete bisogno!

Soli: se frequentate da poco tempo una persona ci sono alte possibilità che la storia diventi seria!

Oroscopo 20 gennaio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): risolvere definitivamente dei problemi

Oroscopo Scorpione 20 gennaio: umore

Marte e Urano in Toro sostano nel vostro settore delle relazioni e potrebbero creare al riguardo dei cambiamenti, mettere in luce dei problemi che vorrete risolvere una volta per tutte. Non è escluso, ad esempio, che un socio vi metta eccessiva pressione per voi è difficile da sopportare. Potreste voler essere più indipendenti…

Questa settimana, annuncia l’oroscopo il vostro obbiettivo deve essere quello di apportare delle modifiche che siano d’aiuto a vivere in modo più autentico. E oggi, potreste prendere una decisione importante che porterà a un cambiamento positivo.

Oroscopo Scorpione 20 gennaio: amore

In coppia: l’impulsività oggi è una cattiva consigliera. Potreste dire cose di cui in seguito perntirvi.

Soli: agitati, nervosi, non dovete forzarvi dunque a fare nuovi incontri. Potreste avere reazioni poco piacevoli.

Oroscopo 20 gennaio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): desideri effimeri

Oroscopo Pesci 20 gennaio: umore

La congiunzione Marte-Urano in Toro per il vostro segno è positiva ed è il momento ideale per prendere una decisione netta riguardo al futuro o a un progetto che vi frulla nella mente. Rifletterete parecchio, è evidente, ma sembra che nonostante i dubbi e le paure, farete la scelta giusta.

Al contempo, annuncia l’oroscopo, il transito potrebbe scatenare desideri effimeri per cui fate attenzione a non riversare troppe energie in qualcosa che in seguito potrebbe non interessarvi più.

Oroscopo Pesci 20 gennaio: amore

In coppia:sapete bene che il partner vi ama, allora smettete di rimuginare e fate un passo avanti.

Soli: più sicurezza in voi stessi e oggi toccherete con mano il potere del vostro fascino. Conquisterete!

