Oroscopo 20 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il Sole entra in Acquario, nel vostro settore dell’amicizia: per quattro settimane sarete spinti a entrare in contatto con persone che vi entusiasmano o che condividono i vostri obbiettivi e ambizioni. Sarete pronti a realizzare un progetto personale o di lavoro e grazie al fortunato aspetto Sole-Giove riuscirete a raggiungere il vostro obiettivo. Amore: in coppia, desiderate solo appagare il partner e nient’altro. E’ una giornata propizia a baci e abbracci (e alla passione). Soli: più audaci del solito, dotati di fascino e sex appeal. Cupido scocca la freccia e vi innamorerete!

Oroscopo 20 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

La sosta del Sole in Acquario nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e della reputazione, rappresenta uno dei momenti migliori dell’anno per mettervi al centro della scena, promuovere il vostro talento, le qualità, le competenze. E’ la vostra occasione per mettervi in gioco, puntare in alto e uscire dalla vostra zona di comfort. Amore: in coppia, una conversazione costruttiva – e senza rancore – con il partner vi permetterà di proiettarvi nel futuro in modo sereno. Soli: avete capito che se volete vivere una nuova storia è necessario eliminare la paura di soffrire…

Oroscopo 20 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con il Sole in Acquario, fino al 18 febbraio, avrete l’opportunità di uscire dalla solita routine, vivere nuove esperienze e avere l’opportunità di viaggiare. È un buon momento per acquisire nuove competenze, in particolare relative alla tecnologia e all’informatica, all’apprendimento di una lingua o al conseguimento di una qualifica. Amore: in coppia, preferite l’azione a una cenetta romantica. Il partner lo ha capito bene anche se ci è voluto un po’ di tempo. Organizzerete un programma divertente. Soli: una persona vi attrae ma non lanciate segnali per timore di un rifiuto. Cercate, in qualche modo, di scoprire se è interessata…

Oroscopo 20 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il Sole sbarca in Acquario e nelle prossime quattro settimane esaminerete con attenzione quei settori della vostra vita ormai maturi per un cambiamento, andrete a fondo nelle questioni anche finanziarie, così da poter progredire. E’ un buon momento anche per sbarazzarvi di una cattiva abitudine o di un atteggiamento. Amore: in coppia, avete difficoltà a esprimere i sentimenti, le emozioni. Qualcosa vi blocca ed è spiacevole. Fate un respiro profondo e provate a parlare… Soli: per oggi siete riluttanti ad avere nuovi incontri. Andrà meglio domani.

Oroscopo 20 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Il Sole entra in Acquario nel vostro settore delle relazioni, parla di accordi e disaccordi con chi vi circonda. Tuttavia la lealtà e dedizione non saranno messe in discussione, le persone sanno che possono contare su di voi. Inoltre quest’anno lo splendido aspetto Sole-Giove indica che in tutto ciò che intraprenderete sarete accompagnati dalla fortuna. Amore: in coppia, in caso di conflitto con il partner, evitate di gridare più forte di lui/lei. Per allentare la tensione, perché non organizzate una cenetta romantica? Soli: anche se al momento la vita affettiva è un deserto, preparatevi a un nuovo incontro. Sono in arrivo alcuni piccoli segnali.

Oroscopo 20 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con il Sole in Acquario dedicherete ancora più tempo al lavoro così da ottenere ottimi risultati. Il punto è che il transito accentua il vostro lato perfezionista e rischiate di mettervi – inutilmente – sotto pressione. Al contempo, potrebbero esserci alcune circostanze che vi motiveranno a condurre una vita più sana, più organizzata e più produttiva. Amore: in coppia, è la giornata ideale per vivere dei momenti di intimità, lontani dal resto del mondo. Soli: decisi a dichiarare ciò che provate a chi vi attrae e sarà accolto favorevolmente. Ma non sarà una sorpresa: i vostri amici hanno già sondato e preparato il terreno.

Oroscopo 20 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

L’arrivo del Sole in Acquario per il vostro segno è eccellente! Avrete la possibilità di realizzare un progetto e nei prossimi mesi otterrete ottimi risultati e l’autostima sarà al top! Al contempo il transito riaccende la voglia di rilassarvi, divertirvi. Praticare un hobby, partecipare a un evento culturale o uscire con gli amici, vi darà una nuova prospettiva di vita. Amore: in coppia, a causa di un malinteso la situazione potrebbe essere un po’ tesa. Niente di serio: il partner riuscirà a farvi sorridere. Soli: come potete pretendere di incontrare la persona giusta se non vi date la possibilità? Essere troppo esigenti non vi mette in grado di dare il via a una relazione romantica.

Oroscopo 20 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il Sole sosta in Acquario, nel vostro settore della casa, della famiglia. Fino al 18 febbraio è probabile che avrete voglia di migliorare l’abitazione, ristrutturarla o persino traslocare. Al contempo potreste apportare dei cambiamenti così da garantirvi un maggiore equilibrio tra vita personale e lavoro. Al primo posto mettete le vostre esigenze. Amore: in coppia, occhio alla gelosia, non fa bene alla relazione ed evitate di parlare di argomenti delicati. Non è la giornata giusta. Soli: sognate una storia d’amore stabile ma non avete intenzione di cambiare alcunché nella vostra vita. Sicuri di voler condividere tutto con il futuro/a partner?

Oroscopo 20 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con il Sole in Acquario nel vostro settore della comunicazione, la vita sociale brillerà! Rafforzerete le relazioni con vecchi amici, colleghi e stringerete nuove conoscenze con persone stimolanti e interessanti. Il buon aspetto con Giove in Ariete indica che – lavoro compreso – vi troverete sotto i riflettori e si parlerà – bene – di voi! Amore: in coppia, sarete tentati di imporre le vostre scelte ma non siete i soli a dover decidere per cui, sarà un problema. Ascoltare il punto di vista del partner è importante. Soli: se avete intenzione di incontrare una persona con cui dare il via a una storia importante, è inutile buttarvi sul primo arrivato/a!. Accadrà al momento giusto.

Oroscopo 20 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il Sole in Acquario vi rende più saggi sul fronte denaro, sarete pronti a stabilire un budget e lo rispetterete così da poter risparmiare. È probabile che ora vedrete più chiaramente i passaggi da compiere per migliorare le vostre finanze e sentirvi al sicuro. Potreste infine sfruttare questo transito per dare il via a un secondo lavoro. Amore: in coppia, con il pretesto dell’amore, non tutto è accettabile. I limiti tutelano il rispetto e la libertà vostra e del partner. Soli: evitate di dare l’illusione che farete tutto, risolverete tutto. Dite all’altro/a che nella relazione avrà un posto e un ruolo ben preciso.

Oroscopo 20 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Buon compleanno, Acquario! Il Sole entra nel vostro segno ed è in buon aspetto con Giove. Il transito fortunato indica che vita personale, lavoro o affari, avrete la possibilità di fare progressi, più di quanto pensiate! Il transito vi dota di belle energie, sicurezza in voi stessi e ciò vi mette in grado di entrare in azione per raggiungere gli obiettivi e realizzare i progetti. Amore: in coppia, cercate di trovare un equilibrio tra il tempo da dedicare alla dolce metà e ai vostri hobby. Prendete in considerazione l’idea di svolgere insieme qualche attività. Il partner vi seguirà a occhi chiusi. Soli: zero voglia di conquistare. Il solo pensiero di cliccare sui profili online, capire cosa scrivere per attirare l’attenzione di una persona vi demotiverà. Preferirete leggere un libro o guardare un film…

Oroscopo 20 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il Sole in Acquario sosta alle spalle del vostro segno: è il momento di rallentare il ritmo e portare a termine tutto ciò che avete lasciato in sospeso. Il transito rappresenta un’opportunità per esaminare la vostra situazione e pianificare le prossime mosse, da compiere a partire dal 18 febbraio quando il Sole entrerà nel vostro segno. Amore: in coppia, c’è una bella intesa con il partner e non è escluso un ritorno di fiamma! Stasera, cenetta romantica? Soli: l’amore vuole entrare nella vostra vita e siete pronti ad accoglierlo! Che si tratti di un nuovo incontro o di un appuntamento, comunque mantenete la calma.