L’oroscopo del 20 giugno per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 20 giugno per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 20 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

I passaggi odierni enfatizzano il vostro settore della comunicazione e accendono il vostro desiderio di ampliare il giro delle conoscenze, entrare in contatto con tutti i tipi di persone. Tuttavia l’aspetto Luna-Plutone potrebbe spingervi a essere fin troppo schietti e diretti. Se dunque avete qualcosa da dire, fatelo con il maggior tatto possibile. Amore: in coppia, all’interno di una relazione c’è una sola guida e si chiama amore. Aggrappati a questo e scoprirete entrambi che la vita insieme diventa più facile. Soli: non rinchiudete i vostri sogni tra muri freddamente calcolati ed elaborati, meritate di meglio e anche il futuro partner.

Oroscopo 20 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

Mantenere le stesse abitudini solitamente vi rassicura ma oggi dovreste cambiare qualcosa nel quotidiano. Evitate dunque di fare le cose con il pilota automatico. Con l’aspetto Luna-Plutone è il momento giusto per uscire dai soliti schemi, dovete solo permettere che a prendere il sopravvento sia l’immaginazione, la vostra creatività. Amore: in coppia, è una buona giornata per mettere le cose in chiaro, troverete il tono e le parole giuste e il partner capirà le vostre lamentele. Soli: è un ottimo martedì per stringere nuove relazioni o per osare e dichiarare il vostro amore a chi vi attrae.

Oroscopo 20 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

I passaggi astrali vi spingono a esprimervi in modo diretto, senza tanti giri di parole. Tuttavia, l’aspetto Luna-Plutone vi rende testardi per cui nelle conversazioni di lavoro fate attenzione alla visione a tunnel. Se non siete d’accordo su qualcosa cercate di non impuntarvi. Praticate l’arte di lasciar andare. Amore: in coppia, due possibilità: il vostro desiderio è accentuato oppure potreste al contrario scatenare delle discussioni accese. Cercate di tenere sotto controllo le emozioni. Soli: se oggi gli ormoni sono in subbuglio c’è una buona possibilità che troverete pane per i vostri denti…

Oroscopo 20 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

Prendere cura di voi stessi oggi è in cima alla lista delle vostre priorità ma con la Luna nel vostro segno in dissonanza a Plutone, una persona cara vorrebbe che le sue esigenze, i suoi bisogni vengano prima dei vostri. Andate avanti con quanto avete deciso e non cambiate idea per nessun motivo al mondo. Mettetevi al primo posto. Amore: in coppia, tra cose non dette, incomprensioni e un dialogo inesistente, le tensioni aumentano. Per trovare l’armonia, la comunicazione sarà il vostro miglior alleato. Soli: se state vivendo un flirt potreste avere dei dubbi, l’altro/a avrà un atteggiamento distaccato. Dovete capire cosa passa per la mente della persona ma purtroppo non è oggi che avrete delle risposte.

Oroscopo 20 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Prima di accettare un’offerta cercate di chiarire al massimo attraverso delle domande precise. Potrebbero esserci delle clausole che non avete notato e che in seguito creerebbero dei problemi. Questo atteggiamento, oltretutto potrebbe essere d’aiuto a scoprire un vantaggio maggiore di quello che avevate pensato inizialmente. Amore: in coppia, poco a poco vi siete ritrovati in un quotidiano pieno di abitudini. Non sapendo come liberarvene sperate in un avvenimento esterno ma è dentro di voi che dovete trovare il coraggio di ribellarvi o di parlare. Soli: non potete avere il controllo su tutto. Pianificare l’amore è un errore. La vita vi mette davanti a degli imprevisti e dunque sarete obbligati a essere più flessibili.

Oroscopo 20 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un martedì in cui concedervi di essere pigri, se non è strettamente necessario non dovete alzare un dito. Al contempo, potrebbe essere difficile anche smuovere gli altri. Potete pungolare quanto volete chi vi circonda ma non otterrete alcun risultato. La vostra pazienza oggi potrebbe essere messa alla prova. Amore: in coppia, prendete cura del partner, offrite attenzioni e tenerezza più solito, probabilmente avete capito che ha bisogno del vostro sostegno e delle vostre coccole. Soli: gli incontri romantici sono favoriti, più sicuri di voi stessi non avete timore di commettere un passo falso. Ciao ciao alla timidezza ed è un’eccellente atteggiamento.

Oroscopo 20 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Per quanto desideriate essere produttivi, la dissonanza Luna-Plutone annuncia sbalzi d’umore, distrazione e avrete difficoltà a mantenere la motivazione. La soluzione? Fate una pausa e parlate con amico: anche una breve chiacchierata potrebbe cambiare la giornata e tornerete gradualmente in carreggiata, farete progressi verso i vostri obiettivi. Amore: in coppia, potreste avere la tendenza a mettere in discussione tutto e fare l’avvocato del diavolo. Probabilmente non sapete nemmeno voi cosa volete. Evitate discussioni. Soli: l’ultima relazione romantica che avete avuto vi è costata cara, avete faticato a riprendervi. Per ora non siete disposti a vivere una nuova avventura.

Oroscopo 20 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Luna-Plutone, rischiate di avere pensieri negativi, essere anche verbalmente aggressivi. Se, ad esempio, una persona dovesse dare un consiglio, la cosa vi darà sui nervi. E’ un errore: non dovete rifiutarlo solo perché non volete guardare il lato positivo. Potrebbe farvi imboccare una direzione a cui non avevate pensato. Amore: in coppia, con il partner vi amate alla follia! Entrambi vi impegnate per ravvivare la relazione. La dolce metà per voi non ha segreti, interpreti il ​​suo linguaggio del corpo come nessun altro. Soli: siete affascinanti e riceverete molti complimenti, negli affari di cuore riscuoterete grande successo. Volete conquistare ed essere conquistati.

Oroscopo 20 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza Luna-Plutone potreste essere irresistibilmente attratti da una situazione rischiosa, forse persino pericolosa. E’ possibile che il vostro giudizio sia offuscato per cui prima di entrare in azione cercate di saperne di più. Non rientra nel vostro solito approccio ma in casi come questi è saggio prendere le cose con calma. Amore: in coppia, se una litigata vi ha un po’ allontanato non dovete buttarvi giù. E’ un momento necessario per mettervi entrambi in discussione così da far evolvere la relazione. Soli: è tempo di esaminare il vostro atteggiamento con onestà e coraggio. Non dovete pensare che siano solo gli altri i responsabili dei vostri fallimenti affettivi.

Oroscopo 20 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Avete tonnellate di energie, per questo potreste essere irrequieti e aver voglia di impegnarle in qualcosa di nuovo. Oggi potrebbe presentarsi una brillante opportunità e una volta che vi concentrerete su un piano o un progetto che vi entusiasma, vi sarà più facile rimboccare le maniche e portare a termine le cose. Amore: in coppia, i sentimenti sono intensi, passionali e sinceri. Vi concedete persino il lusso di uscire dal tuo solito riserbo per parlarne. Sarà musica per le orecchie della dolce metà. Soli: la voglia di dare il via a una relazione oggi è accentuata. È una giornata favorevole agli incontri con gli amici: è qui che potreste conoscere il futuro partner.

Oroscopo 20 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Potrebbero presentarvi una persona che in questo momento nel lavoro o negli affari avrà nella vostra vita un ruolo importante. Potrebbe, ad esempio, farvi una proposta a cui dovrete velocemente dare una risposta. La cosa vi farà sentire un po’ sotto pressione ma non in modo spiacevole poiché l’offerta sarà di vostro gradimento. Amore: in coppia, con il partner farete dei piani per il futuro o forse anche a breve termine: la cosa importante è che esprimerete i reciproci desideri. Soli: la simpatia, il senso dell’umorismo vi permetterà di affascinare chi vi circonda. Farete colpo su una persona in particolare, la conquisterete.

Oroscopo 20 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Lavoro o famiglia, oggi non sarà facile trovare la soluzione che vada bene a tutti e prenderne una con determinazione potrebbe essere una soluzione ma se il vostro è un tentativo di pacificare le persone non funzionerà. In questo caso meglio avere una discussione, anche accesa, che porterà a chiarire e che andrà a vantaggio di tutti. Amore: in coppia, nella relazione c’è aria di novità! Volete dei cambiamenti? Il partner è pronto a seguire tutte le vostre fantasie. Marte Leone fa decollare l’eros. Soli: moltiplicate gli incontri, siete decisi a scrivere un nuovo capitolo della vita affettiva. Se una persona vi attrae lo direte senza giri di parole, vorrete farla innamorare! Ed è molto probabile che ci riuscirete.