L’oroscopo del 20 maggio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 20 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 20 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Marte entra in Leone e vi dota di splendide energie: vi sentirete di nuovo dei leader, dei protagonisti e sarete pronti a dedicarvi a quelle attività che accendono il vostro entusiasmo. Durante il fine settimana il pianeta è in dissonanza con Plutone: se un amico è invidioso del vostro successo è il momento di prendere le distanze. Amore: in coppia, lascerete alle spalle eventuali punti di vista diversi e cercherete di riconciliarvi con il partner. Se avete commesso un errore, vi perdonerà. Soli: per contrastare la solitudine navigherete su una app di incontri. Avete intenzione di conoscere nuove persone, flirtare e concluderete la serata in bellezza!

Oroscopo 20 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con Marte in Leone riprenderete in mano quei progetti riguardanti la casa che avete accantonato e che vi porteranno a un cambiamento positivo. Al contempo avete la possibilità di migliorare le relazioni con i familiari. Oggi e domani, Marte è in dissonanza con Plutone: potreste avere difficoltà a mantenere un equilibrio tra lavoro e vita privata. Amore: in coppia, a prendere le decisioni siete voi e al partner va bene così. Non avete nulla di cui preoccuparvi, tutto procede alla grande. Soli: è finito il tempo degli interrogativi e prendete le cose come vengono. Oggi vi corteggerà una persona affascinante che risveglierà emozioni dimenticate.

Oroscopo 20 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con Marte in Leone, la vita sociale si arricchirà di nuovi contatti di amicizia, lavoro, affari. E’ un ottimo momento per esporre le vostre idee, i progetti poiché riceverete molta attenzione! Tuttavia nel fine settimana potrebbero esserci delle tensioni. Evitate di entrare in rotta di collisione con una persona: la questione potrebbe degenerare. Amore: in coppia, se ne avete la possibilità, con il partner andate in un posto diverso, romantico, dove avrete l’opportunità di esprimere la vostra passione. Soli: la Luna nel vostro segno vuole la vostra felicità! Dovete solo uscire e lanciarvi nella conquista di chi vi attrae.

Oroscopo 20 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con Marte in Leone avete intenzione di progredire nel settore finanze e fate bene: è tempo di organizzarvi e, forse, prendere in considerazione dei modi per aumentare le entrate. Nel fine settimana, il pianeta è in dissonanza con Plutone: potrebbero esserci delle discussioni accese su alcune questioni di denaro e l’ideale sarebbe trovare un compromesso. Amore: in coppia, vorreste trascorrere più tempo con il partner ma alcuni problemi esterni rischiano di rubare i momenti dedicati alla relazione. Una volta risolti, sarete più sereni. Soli: occhi aperti, i passaggi odierni sono favorevoli agli incontri romantici.

Oroscopo 20 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

Fino al 10 luglio, Marte sosterà nel vostro segno e vi troverete sotto i riflettori: avrete tonnellate di energie, sarete coraggiosi, intraprendenti., darete il via a nuovi progetti. Tuttavia, in questo fine settimana con una persona potrebbe riemergere una vecchia questione rimasta in sospeso e andrà risolta. Evitate di agitare le acque! Amore: in coppia, con il partner parlerete dolcemente del programma per il fine settimana. Avrete così tante idee che non vi annoierete. Soli: una bellissima amicizia potrebbe trasformarsi in amore. È da un po’ che provate forti emozioni ma per timore di rovinare tutto avete taciuto i vostri sentimenti. Ma ora sono evidenti anche per l’altro/a.

Oroscopo 20 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Marte in Leone fino al 10 luglio sosterà alle spalle del vostro segno: sarete irrequieti ma dovrete cercare di rilassarvi mentalmente. Nel lavoro evitate di occuparvi di troppe cose: lo stress è in agguato nonché il rischio di essere poco organizzati. A volte, svolgere più compiti contemporaneamente è un fatto positivo ma ora rischiate di esagerare! Amore: in coppia, il partner potrebbe sembrarvi troppo razionale ma prima di assumere responsabilità, promettere, è sempre utile mettere i puntini sulle i. Parlate sinceramente senza litigare. Soli: potrebbe esserci un incontro ma evitate di volere tutto e subito! Procedete con calma e la situazione evolverà in modo positivo.

Oroscopo 20 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Dopo settimane di duro lavoro, Marte entra in Leone e accenderà il desiderio di stringere nuove amicizie, entrare in contatto con persone influenti e seguire le vostre passioni, progetti compresi. Nel fine settimana nella vita sociale potrebbero esserci delle incomprensioni: pur mantenendo la consueta diplomazia, dovete mostrare fermezza. Amore: in coppia, è un sabato in cui avete l’opportunità di esternare le vostre preoccupazioni e di risolvere alcuni problemi. Affrontate il dialogo con il partner con la massima fiducia. Soli: in amore, cercate la sicurezza e il vostro desiderio non cadrà nel vuoto. Oggi una persona potrebbe offrirvi ciò che sognate.

Oroscopo 20 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Marte entra in Leone, fino al 10 luglio sosterà nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: facendovi notare dalle persone giuste avrete la possibilità di migliorare la vostra reputazione e raggiungerete i vostri obiettivi. Il pianeta, oggi e domani è in dissonanza con Plutone: per avere successo dovete mollare le insicurezze e le frustrazioni del passato! Amore: in coppia, della relazione vedrete solo l’aspetto erotico. Cercate di tener conto anche delle emozioni e aggiungere un po’ di romanticismo… Soli: con una persona conosciuta online avrete un incontro nella vita reale..Questo primo passo sarà promettente ma al contrario di quanto vorreste, non accadrà nulla!

Oroscopo 20 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Fino al 10 luglio Marte sosterà in Leone: ritroverete il vostro entusiasmo e avrete più tempo per divertirvi nonché viaggiare. Lanciatevi dunque in nuove esperienze che vi permetteranno di ampliare i vostri orizzonti! Nel fine settimana occhio a come vi esprimete: se volete ottenere buoni risultati cercate di essere consapevoli di ciò che direte. Amore: in coppia, sarà importante essere trasparenti e chiari sulle vostre intenzioni, soprattutto se la relazione è recente. Se state insieme da tempo assicurati di percorrere la stessa direzione. Soli: se sognate una grande storia d’amore, forse dovreste dedicare più tempo alla vostra vita sentimentale.

Oroscopo 20 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Marte entra in Leone, fino al 10 luglio sosterà nel vostro settore della trasformazione: sono in arrivo grandi cambiamenti. Se siete insoddisfatti di alcune situazioni di lavoro o personali sarete motivati a rinnovarle o a chiudere definitivamente. Nel fine settimana con la dissonanza Marte-Plutone, rimandate decisioni importanti. Amore: in coppia, con il partner siete sulla stessa lunghezza d’onda per realizzare i progetti e andrete d’accordo su tutto. Vedete? A volte non è così complicato. Soli: nella vita affettiva c’è una svolta, siete pronti a coinvolgervi totalmente in una storia. E a sorpresa ci sarà un colpo di fulmine!

Oroscopo 20 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Fino al 10 luglio, Marte sosta nel vostro settore delle relazioni personali o di lavoro. E’ un’eccellente opportunità per chiarire una situazione e migliorare il dialogo con una persona e in generale lavorare in team anziché fare tutto da soli. Nel fine settimana con la dissonanza Marte-Plutone evitate di lasciarvi coinvolgere eccessivamente in una discussione: potrebbe prendere una brutta piega. Amore: in coppia, preoccupazioni e frustrazioni esterne alla relazione spengono il vostro entusiasmo e starvi accanto non è piacevole. Cercate di essere gentili con il partner. Soli: negli affari di cuore non siete motivati. Pensate che incontri e appuntamenti siano inutili, solo una perdita di tempo.

Oroscopo 20 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con Marte in Leone, fino al 10 luglio sarete motivati a migliorare il vostro lavoro, il benessere, dunque cercate di sviluppare abitudini più sane. Avrete più energia ma per ottenere ottimi risultati dovrete praticare l’autodisciplina. Tuttavia nel fine settimana, lavorate su un programma quotidiano e procedete gradualmente senza mettervi sotto pressione. Amore: in coppia, la giornata vi offre l’opportunità di ridefinire le priorità nella relazione attraverso un dialogo costruttivo ma leggero. Soli: se sperate di avere un incontro puntate sui social network per promuovere un incontro. È un buon momento per conquistare!