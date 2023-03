L’oroscopo del 20 marzo per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 20 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 20 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Buon compleanno! Il Sole oggi entra nel vostro segno e inizierete a sentirvi più vitali e ottimisti. Il transito rappresenta un nuovo inizio e nelle prossime settimane avrete la possibilità di dare il via con entusiasmo ai progetti che avete a cuore. Nulla vi fermerà! Sul posto di lavoro mostrerete grande responsabilità, vi distinguerete per la determinazione. Amore: in coppia, dimostrerete al partner quanto tenete a lui/lei e quanto può contare su di voi, in ogni circostanza. Soli: una persona occupa un posto speciale nel tuo cuore. Innamorati, ottenete una grande vittoria. Farete tabula rasa del passato.

Oroscopo 20 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Fino al 20 aprile il Sole in Ariete sosterà alle spalle del vostro segno. Il transito rappresenta un rinnovamento emotivo, la possibilità di sistemare definitivamente le questioni in sospeso. E’ un momento in cui ritagliare del tempo solo per voi. Il che non esclude che avrete il coraggio per fare un positivo passo avanti nel lavoro. Amore: in coppia, non circolerà la noia ma solo la gioia di vivere. Il partner vi stimola, siete affascinati dalla sua personalità e la passione è al top! Soli: gli eventi sociali vi elettrizzano, non vi fate mancare niente, prendete tutto, anche se dovessero nascere contemporaneamente uno o due incontri romantici.

Oroscopo 20 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il Sole in Ariete fino al 20 aprile sosta nel vostro settore della vita sociale: ed è qui che brillerete in modo particolare, avrete una grande influenza su amici e gruppi e ciò aumenterà la vostra autostima. Se il lavoro richiede parecchio impegno, le prossime settimane sono perfette per trascorrere del tempo in buona compagnia e divertirvi. Amore: in coppia, Questo lunedì, Urano è in armonia nel tuo cielo, ed è una buona notizia. avvertite il bisogno di cambiare, in modo positivo. Esprimerete al partner il desiderio di ravvivare la relazione ma fatelo con dolcezza. Soli: il vostro sguardo si incrocerà con una persona e scatterà una grande attrazione.

Oroscopo 20 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il Sole in Ariete, da oggi e per quattro settimane dovete mettervi sotto i riflettori! Nel lavoro bando alla modestia, non nascondete il talento: fate vedere di che stoffa siete fatti, mostrate il coraggio, la determinazione e farete giganteschi passi avanti. Sarete notati e arriverà il meritato riconoscimento per il vostro impegno. Amore: in coppia, circola agitazione, il partner potrebbe accusarvi di qualcosa e voi rischiate di perdere la leggendaria calma. Soli: non potete, purtroppo, ottenere tutto quello che volete schioccando le dita. Non è oggi che incontrerete il vero amore.

Oroscopo 20 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Il Sole sbarca in Ariete e per il vostro segno è un transito eccellente: sarete più coraggiosi del solito e, lavoro o vita personale, pronti ad affrontare qualsiasi sfida. Il transito rappresenta inoltre un’opportunità per apprendere un’abilità o ottenere una qualifica che potrebbe dare un colpo d’acceleratore alla carriera o alla vostra attività. Amore: in coppia, sono favoriti i progetti a due, vi piace la presenza e il supporto del partner. Insieme, vi sentite più forti per affrontare le avversità. Soli: vivete il presente senza proiettarvi nel futuro. Sarete sorpresi dalle attenzioni gentili e delicate che vi riserva una persona.

Oroscopo 20 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con il Sole in Ariete, fino al 20 aprile, sarete spinti ancora di più a comprendere il significato delle vostre relazioni e ad andare al cuore delle questioni. E’ un buon momento per apportare, più in generale, dei cambiamenti importanti. Sarete pronti a prendere alcune decisioni radicali per migliorare in la vostra vita. Amore: in coppia, vi rilassate, vi lasciate andare volentieri alle emozioni positive, il che vi farà un gran bene! Sfruttate a fondo questa bella giornata romantica. Soli: sicuri di voi stessi, attraenti, avete le carte in regola per conquistare! E nessuno sarà indifferente al vostro fascino magnetico.

Oroscopo 20 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il Sole in Ariete punta i riflettori sul vostro settore delle relazioni, di lavoro o personali, sulle collaborazioni, lavoro di squadra e accende il desiderio di trascorrere più tempo con le persone care. Accordi e disaccordi sono al centro della scena ma vi impegnerete in modo incredibile per far tornare l’armonia con chi vi circonda. Amore: in coppia, con il partner è una giornata piacevole, dolce e tranquilla. Stasera sarete felici di ritrovarvi insieme senza dover discutere della vita quotidiana o di altre questioni noiose. Soli: negli affari di cuore non accadrà granché ma c’è da dire che non proverete a provocare un incontro. Alcune conversazioni su internet saranno simpatiche ma non andrete oltre.

Oroscopo 20 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Fino al 20 aprile il Sole sosta in Ariete nel vostro settore dello stile di vita e del lavoro. Il transito rappresenta un’opportunità per organizzare il programma della giornata e ritagliare del tempo per nuovi compiti e nuove responsabilità. Potreste anche dare il via a nuovo lavoro o a una nuova attività per conto vostro oppure rinnovare un contratto. Amore: in coppia, avrete idee molto originali per uscire dalla routine, il partner potrebbe rimanere sorpreso dalle vostre iniziative. E la passione al top fa pensare a una serata bollente. Soli: se vi piacciono le avventure di una notte probabilmente troverete chi fa per voi…

Oroscopo 20 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il Sole sbarca in Ariete: da oggi e nelle prossime settimane emergerà il vostro lato avventuroso, sarete motivati a vivere nuove esperienze. Le energie saranno al top, le impegnerete in qualsiasi attività che vi sembrerà appassionante. Nel lavoro, sarete molto convincenti, il desiderio di distinguervi vi farà impegnare ancora di più e grazie alla creatività e alla passione riuscirete nel vostro intento! Amore: in coppia, i pianeti favoriscono il romanticismo, i desideri, i piaceri e la seduzione. Con la dolce metà siete più innamorati che mai! Soli: grandi possibilità di incontro. Le conversazioni saranno vincenti e la vostra originalità farà la differenza.

Oroscopo 20 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il Sole in Ariete sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: probabilmente dovrete battagliare per qualsiasi cosa, non è escluso anche sul posto di lavoro. Ma visto che come l’Ariete siete dei leader, sfruttate l’energia del transito per ottenere il successo a cui mirate. Fate solo attenzione a non mettervi sotto pressione. Amore: in coppia, farete di tutto per soddisfare la dolce metà. Vi lascerete andare ai piaceri che offre la relazione, preferibilmente tra le lenzuola. Soli: la routine vi pesa, avete voglia di novità! I pianeti vogliono solo la vostra felicità. Mettete da parte un po’ di nervosismo e lasciatevi andare!

Oroscopo 20 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con Mercurio e Sole in Ariete, quest’ultimo fino al 20 aprile, la comunicazione, lavoro o vita personale, sarà al top. Tenete presente che qualunque cosa decidiate di intraprendere, ad attendervi c’è il successo! inoltre grandi idee, siete desiderosi di realizzarle e sarete pronti a entrare in contatto con chi sarà pronto a dare un aiuto concreto. Amore: in coppia, potrebbe esserci una discussione ma grazie a Mercurio punterete al dialogo, alla pace. Soli: una persona che ti piace ma che sembra un po’ inaccessibile improvvisamente cambierà atteggiamento, inizierà a corteggiarvi e forse grazie allo zampino di un amico.

Oroscopo 20 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il Sole oggi esce dal vostro segno e fino al 20 aprile sosterà in Ariete, nel vostro settore delle finanze ed è qui che sarete pronti a esaminare con attenzione e ad apportare le modifiche necessarie. Potreste aver voglia di concedervi qualcosa che desiderate da tempo ma pagare le bollette e sistemare altre questioni di soldi, sarà liberatorio. Amore: in coppia, per il partner provate una forte passione, un’emozione straordinaria che vi fa uscire dal grigiore della quotidianità. Con la dolce metà vivete una relazione importante e magica! Soli: avete così tanto da dare che tutti vi vorranno accanto! E’ una giornata in cui potrebbe esserci un bellissimo incontro in prospettiva.