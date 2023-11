L’oroscopo del 20 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 20 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 20 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile) E’ un’ottima giornata in cui siete dotati di belle energie, più socievoli del solito e avete la possibilità di esprimervi in modo autentico, essere voi stessi sia nelle relazioni di lavoro che personali. Condividete dunque le vostre idee, le convinzioni poiché siete in grado di raggiungere il loro cuore. Gli altri sentono inoltre che possono fidarsi di voi. Al contempo, avete le idee molto chiare riguardo ai settori della vostra vita in cui vi sentite insicuri o vulnerabili e troverete dei modi per apportare un cambiamento positivo così da migliorare la situazione generale. Amore: in coppia, se dovessero nascere delle incomprensioni per risolvere i problemi e allentare le tensioni, sarete pronti a impegnarvi in ​​una discussione costruttiva con il partner. Soli: Mercurio vi dà la sicurezza e l’audacia necessarie per avvicinarvi a una persona che non conoscete. Se vi attrae, lasciatevi affascinare: non avete nulla da perdere. Oroscopo 20 novembre Toro (22 aprile-20 maggio) I transiti odierni rappresentano un’opportunità per affrontare e superare eventuali paure e insicurezze, riguardanti il lavoro o la vita personale, che potrebbero emergere attraverso alcune conversazioni. Nelle relazioni in generale c’è un buon equilibrio dare/avere, ovvero aiutando qualcuno vi sentite più forti. Infine avete la possibilità di chiarire un obiettivo a lungo termine, stabilire dei piani e collaborare. Il lavoro di squadra, in particolare se state pianificando alcuni progetti futuri o state già lavorando per raggiungere un obbiettivo. Amore: in coppia, evitate di prendere decisioni affrettate. È importante esprimere le vostre emozioni e al contempo ascoltare. rendere importante l’ascolto. Se gestito con saggezza e rispetto, un conflitto può essere costruttivo. Soli: un incontro romantico non comporta necessariamente un impegno immediato. Vivete il momento presente senza pensare al futuro. Oroscopo 20 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno) Potreste essere attratti da un nuovo oggetto – telefono, pc o un elettrodomestico per la casa – e passare tutto il giorno a fantasticare su come cambierà in meglio la vostra vita e vi permetterà di essere più organizzati, più al passo con i tempi, più trendy…, Tuttavia prima di spendere i sudati guadagni in un costoso oggetto di ultima generazione, fermatevi e fate qualche ricerca, confrontate i prezzi, anche on line. Potreste scoprire di poter risparmiare. Non dovete permettere che siano le emozioni a controllare il vostro portafoglio. Cercate di essere razionali! Amore: in coppia, seguite la voce del cuore, comunicate con delicatezza e sincerità. Non dovete aver paura di mostrarvi vulnerabili poiché è proprio lì che si trova la vostra vera forza! Soli: siate ricettivi ai nuovi contatti, agli incontri. Esprimetevi con sicurezza, alzate lo sguardo e notate i sorrisi rivolti a voi. L’amore a volte può nascere in modo inaspettato. .

Oroscopo 20 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se in programma c’è un incontro o una conversazione difficile riguardante il lavoro, non dovete stressarvi. Siete più che in grado di gestire con la massima facilità qualsiasi situazione. Sotto sotto siete consapevoli (anche se forse non vi piace ammetterlo) che non c’è nulla di male nel provare emozioni forti, quelle a che a volte turbano il vostro quotidiano, la vostra vita. Vi mettono in grado infatti di provare gratitudine per i momenti sereni, in cui tutto fila liscio e vi permettono di vedere le situazioni dal punto di vista degli altri, di comprendere le loro ragioni. Amore: in coppia, con il partner dovete parlare dei piccoli dettagli che possono avere un impatto negativo sulla relazione, sarà vantaggioso per entrambi.. Comunicando apertamente, rafforzerete l’unione. Soli: se di recente con una persona avete avuto delle conversazione, siete stati voi stessi, autentici. Ottimo atteggiamento: vi permette di dare il via a una relazione sana. Oroscopo 20 novembre Leone (23 luglio-23 agosto) E’ una bella giornata, i passaggi odierni vi dotano di belle energie e siete pronti a entrare in azione, prendere l’iniziativa. Tuttavia Saturno in Pesci rappresenta un invito a non essere precipitosi e al contrario a riflettere, procedere senza fretta soprattutto se soprattutto se riguarda una questione finanziaria. Su un altro piano: nelle conversazioni cercate di prestare attenzione ad alcuni sottili segnali poiché capirete ciò che le persone non dicono. Il vostro intuito in questo momento vi permette di scoprire la verità che si cela dietro i sorrisi, spesso soltanto formali. Amore: in coppia, nella relazione circola grande armonia, l’intesa è splendida, l’amore reciproco è sempre grande. Sfruttate queste vibrazioni per avere conversazioni profonde, che arricchiranno entrambi. Soli: un incontro romantico potrebbe illuminare la vostra vita affettiva e trasformarsi in una storia d’amore coinvolgente e molto importante.

Oroscopo 20 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Più permalosi del solito e spinti a fare tutto di testa vostra. Ma nel lavoro, anche se non ne avrete voglia, non potrete far altro che confrontare le vostre idee con quelle del boss e i colleghi. Nelle conversazioni, dunque, cercate di fare leva sulla diplomazia e la collaborazione: eviterete di ricevere critiche negative che non meritate. Sul fronte finanze, attenzione alle decisioni impulsive poiché potrebbero giocare brutti scherzi. Prima di lanciarvi a occhi chiusi in un acquisto o eventualmente firmare un contratto, informatevi, prendete in considerazione i pro e i contro. Amore: in coppia, gli sbalzi d’umore saranno numerosi e potrebbero comportare litigi e a un’atmosfera fredda per non dire gelida. Moderate le parole e prima di esprimervi contate fino a mille. Soli: è una giornata in cui gli incontri romantici non mancano ma penserete che siano uno più noioso dell’altro. E tutto sommato avete ragione…

Oroscopo 20 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Se non è chiaro cosa vuole da voi una persona perché sprecare tempo cercando di indovinare? Chiedete! Andare alla radice della confusione è sempre il modo migliore per trovare chiarezza. Avete il timore di sembrare sciocchi per aver posto una domanda? Sareste davvero sciocchi basando la vostra decisione su un’intuizione sbagliata. Prima di rimuginare su ogni sorta di fantasiose ipotesi optate invece per un approccio chiaro, determinato e chiedete semplicemente al diretto interessato cosa vuole. Sgombrerete il campo da qualsiasi dubbio. Amore: in coppia, è una giornata romantica, ascolterete il partner, lo ricoprirete di attenzioni e ricambierà con dolcezza. Il che vi permetterà di creare un’osmosi perfetta, bei momenti d’amore e di sincerità. Soli: un incontro molto interessante vi metterà in grado di fare un passo avanti notevole verso il grande amore.

Oroscopo 20 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I passaggi astrali odierni rappresentano un invito al dialogo con chi vi circonda, soprattutto se dovete chiarire una questione. Ma attenzione, dovete essere elastici, non impuntarvi se gli altri non la pensano come voi ma soprattutto a non partire in quarta come fate abitualmente. Mettete da parte eventuali critiche e possibilmente accettate gli altri così come sono. D’altra parte nemmeno voi siete perfetti… Sorprendete invece i vostri interlocutori con un atteggiamento aperto, tollerante e comprensivo: ne guadagnerete in simpatia e rafforzerete le relazioni. Amore: in coppia, se la relazione è recente, vi porrete delle domande riguardo al futuro. Il fascino non vi manca davvero, dunque potete permettervi di essere sinceri. Perderete meno tempo in seguito… Soli: potreste iniziare una storia che vi darà ciò di cui avete bisogno. Questa novità potrebbe portare un po’ di ordine e dolcezza nella vostra vita affettiva al momento un po’ caotica.

Oroscopo 20 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La monotonia potrebbe essere la vostra peggiore nemica e incidere parecchio sull’umore. Accogliete dunque a braccia aperte qualsiasi evento che vi permetterà di spezzare la routine. Da troppo tempo aleggiano intorno a voi idee ed emozioni stantie ed è il momento di dare una scossa, anche se inizialmente potreste temerla. E’ invece l’inizio di una nuova fase in cui passo dopo passo la vostra prospettiva, la visione della vostra situazione diventerà molto più positiva, apritevi dunque a nuove opportunità, ampliate gli orizzonti e tutto diventerà possibile! Amore: in coppia, è il momento di portare un tocco di dolcezza e tenerezza in più nella relazione. Ma non solo: dichiarazioni ardenti e promesse sincere oggi sono al centro della scena. Coltivate l’armonia. Soli: nelle relazioni, d’amicizia o romantiche, c’è un risveglio e avrete molte opportunità di incontrare nuove persone stimolanti, che vi piaceranno.

Oroscopo 20 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Potreste rendervi conto che è arrivato il momento di rinunciare a un obiettivo di lavoro o personale. Avevate riposto grandi speranze ma le cose non sembrano andare nella direzione da voi desiderata. Ed è saggio capire quando è il momento di mollare e andare oltre. A volte il dispiacere, la delusione di dover rinunciare a qualcosa è sicuramente inferiore a quello che provereste continuando a sbattere contro un muro. Oltretutto, e non è cosa da poco, ciò vi permetterà di aprirvi a nuove e più gratificanti opportunità. Amore: in coppia, spetta a voi sapere cosa volete veramente. Se nella relazione circolate tensione e ritenete che non sia compito vostro fare uno sforzo, forse fareste bene a rivedere la vostra posizione. Soli: oscillate tra il desiderio di impegnarvi e quello di mantenere la libertà ma non è questo lunedì che prenderete una decisione.

Oroscopo 20 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Nel lavoro, per oggi dovete essere molto pazienti: le cose non andranno come da voi previsto. Con tutti siate comunque gentili, non rispondete in modo scortese tanto più che arrabbiarvi sarà un inutile spreco di energie poiché non risolverete nulla. Con il trascorrere delle ore la situazione migliorerà e direte ciao ciao alla tensione e allo stress. Il boss, i colleghi e i collaboratori noteranno e non potranno che apprezzare il vostro atteggiamento gentile e pacato che vi metterà in grado di tenere sotto controllo la situazione e arginare il nervosismo e il malumore. Amore: in coppia, manterrete i rispettivi spazi di libertà. Entrambi pensate che la convivenza è una scelta positiva ma solo se non è appesantita dalle abitudini e dal solito quotidiano. Soli: giornata interessante in cui amicizia e amore si fondono. Se con una persona che vi attrae la relazione è diventata più amichevole che romantica è il momento giusto per ribaltare la situazione!

Oroscopo 20 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Non è la giornata ideale per prendere decisioni o impegni importanti, almeno non al mattino. Nei giorni passati potreste aver ricevuto delle notizie che hanno scatenato uno stato d’animo confuso e incapaci di vedere le cose chiaramente. Nell’attesa che arrivino finalmente le buone notizie, le riceverete nel giro di brevissimo tempo, se vi è possibile rallentate il ritmo, rimandate i compiti che richiedono attenzione ai dettagli o comportano decisioni stressanti. Meritate di godere di un po’ di relax, Amore: in coppia, tutto procede bene, non vi alterate più se con il partner la pensate in modo diverso o non avete le stesse preferenze. C’è stato un tempo in cui lo avreste fatto, ma avete cambiato quelle che erano cattive abitudini. Soli: voglia di lasciarvi sedurre e l’atmosfera è favorevole, incontrate nuove persone, le conversazioni sono interessanti e tutto sembra funzionare bene. In ogni caso, mettete da parte la vostra riservatezza.