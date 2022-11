L’oroscopo del 20 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 20 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 20 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con il buon aspetto Sole-Giove, siete ottimisti e se le cose non stanno andando come vorreste sentite che sta arrivando qualcosa di buono. Più in generale, sarete coraggiosi – anche nei prossimi giorni – prenderete l’iniziativa per smuovere le acque di una situazione bloccata, secondo voi ormai da troppo tempo. Lo farete e otterrete ottimi risultati. Amore: in coppia, circola buon umore, la voglia di relax insieme alla dolce metà. Cercate solo di essere un po’ più flessibili, non rovinate questa bellissima domenica. Soli: siete motivati ed è la giornata perfetta per trovare l’amore. Fatevi belli/e e lanciatevi nella conquista!

Oroscopo 20 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

L’armonia Sole-Giove mette le amicizie al centro della scena e saranno fonte di benessere. Non è escluso che qualcuno vi chieda una mano e ciò vi farà sentire utili e risolleverà il morale. Se, ad esempio, un amico vi ha deluso, un altro avrà delle buone idee per sistemare la situazione. C’è la possibilità di un incontro con qualcuno che non vedete da un po’ di tempo. Amore: in coppia, con il partner siete sulla stessa lunghezza d’onda, nulla ostacolerà la vostra armonia! Soli: è giornata di incontri, di colpi di fulmini o avventure passeggere: oggi tutto è possibile. Godetevi il presente senza porvi troppe domande.

Oroscopo 20 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Siete un po’ dispersivi e rischiate di perdere buone opportunità. Il buon aspetto Sole-Giove è promettente, rappresenta un invito a concentrarvi con attenzione sulle vostre idee, progetti, aspirazioni. Se qualcosa si è bloccato, vedrete una via d’uscita. Avanzerete a passi da gigante, farete quanto è necessario per ritagliare il vostro posto al sole. Amore: in coppia, c’è felicità dunque chiudete un occhio su qualche piccola contrarietà. In programma c’è una bellissima domenica a due, qualunque cosa ne pensiate. Soli: flirtate, vi divertite ma fate attenzione alle conseguenze: il risveglio potrebbe essere complicato.

Oroscopo 20 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con lo splendido aspetto Sole-Giove è una domenica all’insegna del relax. Una proposta o una conversazione cattureranno la vostra attenzione e sarete pronti a vivere nuove esperienze. Avvertite il forte bisogno di scappare dal solito quotidiano! Tutto ciò che vi permette di distrarvi, evadere dovete accoglierlo a braccia aperte. Amore: in coppia, è il momento di parlare dei progetti a due. Potrebbero riguardare un cambiamento di casa. Il vostro nido d’amore sarà costruito nella serenità. Soli: c’è la possibilità di vivere una nuova storia ma correre dei rischi vi spaventa. Fate un passo alla volta…

Oroscopo 20 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Potreste ricevere buone notizie che saranno d’aiuto a compensare eventuali recenti difficoltà. Il solo fatto di sapere che le cose sono a posto e che vi permetteranno di fare progressi, migliorerà notevolmente l’umore! Con il buon aspetto Sole-Giove, riflettete su cosa potreste fare per migliorare la vostra vita in generale! Amore: in coppia, se ci sono problemi analizzate insieme la situazione, considerate cosa è importante e cosa non lo è: troverete un accordo. Soli: un’uscita con gli amici è ciò di cui avete bisogno. L’istinto vi dice che l’anima gemella non è lontana e questo ottimismo vi fa un gran bene!

Oroscopo 20 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

L’armonia Sole-Giove accende il vostro entusiasmo, vi esprimete in modo positivo, con sicurezza e ciò farà ottenere le risposte che vi aspettate. C’è da dire che siete molto convincenti e sembra che gli altri pendano dalle vostre labbra… Oggi e nei prossimi giorni avrete la possibilità, lavoro o vita personale, di stabilire contatti eccellenti. Amore: in coppia, la giornata è all’insegna del dialogo positivo e del compromesso. Se avete discusso, troverete le parole giuste per migliorare la relazione. Soli: gli aspetti odierni sono particolarmente interessanti se volete dare il via a conversazioni romantiche o portare avanti una già ben avviata…

Oroscopo 20 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Potrebbe presentarsi un’opportunità per aumentare le vostre entrate e varrà la pena prenderla in considerazione. Gli eventi odierni riguardo alle finanze o al lavoro, rinnovano la speranza e l’ottimismo nonché la fiducia in voi stessi! Il che vi permetterà di sviluppare ottime idee per guadagnare di più. E riuscirete a metterle in atto! Amore: in coppia, sta andando tutto a meraviglia, non avete nulla di cui preoccuparvi. Condividete momenti di grande complicità e piace a entrambi trascorrere del tempo insieme. Soli: ottimisti, dotati di grande fascino e sex appeal e ne siete consapevoli. Con la sicurezza che avete potete conquistare chi volete!

Oroscopo 20 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con l’armonia del Sole nel vostro segno a Giove, ad accompagnarvi c’è ottimismo e la fortuna! I progetti di lavoro o personale che in questo momento avete in cottura dovrebbero procedere al meglio. Vi sentite rassicurati e spinti a fare nuovi progetti. Continuate a mantenere questo ritmo e vi garantirete il successo! Amore: in coppia, questa domenica accende la gioia di condividere la vostra vita con la dolce metà! Sentite che la vostra scelta è stata quella giusta! Ci sono giornate come queste in cui tutto va a meraviglia! Soli: avete la consapevolezza che il vostro fascino è unico! In caso di incontro, saprete come conquistare il cuore dell’altro/a!

Oroscopo 20 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con il buon aspetto Sole-Giove, è una domenica in cui mettere da parte o risolvere alcuni problemi con amici o familiari. Il passaggio rappresenta un’opportunità per fare pace con il passato e trascorrere del tempo con le persone care. E’ inoltre un ottimo momento per riflettere su modi concreti per realizzare un obiettivo. Amore: in coppia, avete un solo desiderio, dedicare tutto il tempo alla dolce metà. E’ una domenica romantica, da gustare senza moderazione! Soli: in forma smagliante, ottimisti forse anche troppo. Ma è sempre meglio molto che poco. L’amore è al primo posto, per il vostro più grande piacere.

Oroscopo 20 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Più socievoli del solito, con il buon aspetto Sole-Giove avrete buone idee per ampliare la cerchia del contatti. Probabilmente, anche online, conoscerete persone che hanno i vostri stessi interessi. Il transito è inoltre un’opportunità per fare qualcosa di diverso, un po’ più eccitante del solito, che potrebbe coinvolgere amici cari o familiari. Amore: in coppia, cercate di stabilire un dialogo tranquillo e complice ed evitate accuratamente argomenti delicati. L’atmosfera favorisce una cenetta romantica, candele e musica soft. Soli: è giornata di incontri romantici, dovete solo saper cogliere i segnali. Concedetevi qualche gioco di seduzione.

Oroscopo 20 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con l’armonia Sole-Giove oggi e nei prossimi giorni potrebbe presentarsi una splendida opportunità, forse sembrerà persino troppo bella per essere vera. Se a voi interessa, va colta al volo! Non solo aumenterà le entrate ma potrebbe essere proprio ciò di cui avete bisogno per rimettere in carreggiata la carriera, gli affari o i vostri obiettivi personali. Amore: in coppia, l’atmosfera è all’insegna dell’allegria, con il partner siete felici e rilassati! Non occorre molto di più per vivere una bella e romantica giornata. Soli: sperate in un incontro con l’anima gemella? Oggi ne avete la possibilità! Affascinanti, socievoli, con uno sguardo potete conquistare chi volete…

Oroscopo 20 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Grazie al buon aspetto Sole-Giove avete sicurezza in voi stessi e coraggio. E’ il momento ideale per realizzare qualcosa di innovativo e, non ultimo, mettervi al centro della scena, farvi notare! La vostra immagine e ciò che direte faranno un’ottima impressione su chi, lavoro o vita sociale, entrerete in contatto! Saranno le persone giuste. Amore: in coppia, al partner esprimerete tutto l’amore che provate e anche i desideri: sarà pronto/a ad assecondarvi… Bella giornata e serata bollente… Soli: se una persona vi attrae da un po’ di tempo è una domenica in cui fare un grande passo avanti. Lanciate dei segnali!