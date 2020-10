Oroscopo del giorno 20 ottobre 2020. Acquario attento, Vergine apritevi

Oroscopo del 20 ottobre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Acquario (attenti ai passi falsi) e Vergine (state sbagliando tutto in amore).

Oroscopo del 20 ottobre, gli astri mettono in guardia Acquario (attenti ai passi falsi) e Vergine (state sbagliando tutto in amore). Ma anche per gli altri segni l’indicazione generale è: cautela!

Ariete (21 marzo-21 aprile): riflettere e rallentare.

Umore

A meno che non siate disposti a riflettere sulle situazioni e rallentare, nei prossimi giorni potreste prendere iniziative impulsive, vi sentirete pronti a conquistare il mondo! Cautela, consigliano i pianeti e il vostro oroscopo, poiché potreste trovarvi di fronte a problemi inaspettati, soprattutto se di mezzo c’è il denaro.

E’ con la calma e con organizzazione che porterete a termine ciò che avete avviato. Adottando questo atteggiamento potrete inoltre assicurarvi di concentrarvi positivamente sui vostro obbiettivi e progredire a grandi passi.E’ l’unica strategia davvero valida. In questo momento non vi sentite in splendida forma ed è una reazione del vostro organismo allo stress sopportato nelle recenti settimane.

Amore

In coppia: la routine vi pesa, vorreste cambiare qualcosa ma prima di lanciarvi alla cieca andateci piano. Col partner potreste creare delle tensioni.

Soli: siete disposti a vivere avventure passionali ma in questo momento non avete intenzione di impegnarvi.

Toro (22 aprile-20 maggio): appianare una questione.

Umore

Le vostre parole o quelle di chi avete di fronte, anziché appianare una questione spiacevole potrebbero rappresentare olio sul fuoco. Con la dissonanza Mercurio-Urano, l’oroscopo dice che l’ultima cosa che vorrete fare sarà quella di tacere anche se sarebbe, a conti fatti, la reazioni più saggia. Per quanto possiate sentirvi irritati evitate di lasciarvi coinvolgere in una discussione.

Nel lavoro, potrebbe non arrivare l’apprezzamento tanto atteso per il vostro impegno ma evitate che la frustrazione prenda il sopravvento. Se la vita personale non vi regala belle emozioni, prendete l’iniziativa, ampliate gli orizzonti. Movimentate la vita sociale, stringete nuove conoscenze.

Amore

In coppia: l’atmosfera non è serena. Siete perfezionisti e col partner sembra non ci sia verso di capirvi!

Soli: rimandate gli eventuali appuntamenti romantici. Con i dubbi che avete non creereste un’atmosfera distesa.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): distruggere un’illusione.

Umore

Una questione importante arriva al dunque e per risolverla sarà necessaria la totale sincerità, anche se ciò potrebbe comportare una conversazione spiacevole. Una volta che sarà emersa la verità, la relazione potrebbe non essere più la stessa, sarà come mandare in frantumi un’illusione.

Tuttavia non è fatto negativo poiché può aprire la strada a un nuovo inizio e alla possibilità di affrontare le cose come sono nella realtà.

Non è escluso che una persona cara dia inoltre prova di mancanza di generosità e la cosa vi contrarietà. Ma è un fatto passeggero, nel giro di qualche ora non ci penserete più.

Amore

In coppia: potreste non mantenere una promessa e il partner, inevitabilmente, ce l’avrà con voi. Domani, cercate di rimediare.

Soli: distratti o poco motivati dai messaggi di una persona che vi corteggia. Ed è possibile che l’altro/a faccia marcia indietro.

Cancro (21 giugno-22 luglio): dire un “no” definitivo.

Umore

Se, lavoro o vita privata, una persona vorrebbe spingervi a fare qualcosa che non è in linea con i vostri valori, non è dovete necessariamente scendere a compromesso o trasformarvi in un tappetino per cercare andarle incontro.

E’ meglio dire un “no” definitivo, fermo, così da risparmiarvi ulteriori problemi, dice l’oroscopo.

La dissonanza Sole-Saturno, inoltre indica che le energie non sono al top, c’è un calo di vitalità ma nei prossimi giorni tornerete in forma. Per oggi, visto che avrete parecchie cose da fare avrete la sensazione che la giornata non vi basti.

Non perdete tempo in spostamenti inutili, cercate di gestire le cose per telefono o mail.

Amore

In coppia: pronti a cambiare qualcosa nella routine e troverete il pieno sostegno del partner. Sarà d’accordo con ogni vostro decisione.

Soli: ben decisi a conquistare una persona ma è possibile che vi dia il due di picche. Frenerà il vostro entusiasmo.

Leone (23 luglio-23 agosto): la carriera decolla.

Umore

Riportare la calma tra amici che discutono, oggi vi sarà facile poiché avete una visione chiara del problema per cui stanno litigando.

Guardate infatti le cose con distacco, in modo realistico, non sono offuscate dalle emozioni per cui siete nella posizione ideale per svolgere il ruolo di pacieri. Aiutare gli altri a risolvere le divergenze vi farà sentire bene.

Vi relazionate in modo positivo e nel lavoro ciò vi metterà in grado di far ripartire la carriera in una nuova direzione. Non è escluso infatti che l’aspetto, seppure minore, di Giove in Capricorno, rappresenti una marcia in più per ottenere più posto nel lavoro, avere maggiori responsabilità.

Amore

In coppia: cercate l’approvazione del partner, avete bisogno di sentire il suo sostegno nelle scelte che farete riguardo al lavoro.

Soli: se arriva un invito dagli amici accettate. Potrebbe scattare un sorprendente colpo di fulmine con una nuova conoscenza.

Vergine (24 agosto-23 settembre): rallentare il ritmo.

Umore

Nei giorni recenti potreste aver lavorato in modo eccessivo, è emerso il lato stacanovista che è in voi e non vi siete fermati un attimo. Fermatevi o quanto meno rallentate poiché rischiate che lo stress prenda il sopravvento.

La dissonanza Mercurio-Urano potrebbe scatenare il pensiero circolare. Non sono escluse delle tensioni nelle relazioni, una persona potrebbe toccare un tasto dolente o dire qualcosa che vi infastidisce.

Ma è probabile che ciò vi farà capire qualcosa in più su voi stessi e sugli altri.

Recuperate la pace e la tranquillità ascoltando musica rilassante, facendo una lunga passeggiata e quando possibile spegnendo il cellulare.

Amore

In coppia: con il partner, covate piccoli rancori ma avete difficoltà a vuotare il sacco. E la vostra abituale riservatezza non aiuta.

Soli: andate oltre le apparenze! Una persona potrebbe sembrarvi anonima ma riservare invece splendide sorprese.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): un acquisto costoso.

Umore

E’ un martedì in cui potreste ritrovarvi coinvolti nei drammi e nelle crisi di chi vi circonda. Solitamente siete maestri nell’aiutare le persone in difficoltà e a far tornare la lucidità, la tranquillità. Ma oggi siete più sensibili del solito e potreste avvertire il peso di questo atteggiamento.

Se qualcuno continua a contattarvi per ottenere il vostro intervento ma iniziate a essere stufi, non dovrete sentirvi in colpa se non avrete intenzione di rispondere alle chiamate.

Su un altro piano, non è escluso che in famiglia dobbiate parlare di un acquisto che avete intenzione di fare. Probabilmente perché è un po’ costoso, la somma va oltre il budget. Occhio che non diventi motivo di discussione.

Amore

In coppia: l’amore reciproco vi permette di fare un progetto importante, guardare al futuro con grande ottimismo.

Soli: accettate gli inviti, uscite. I pianeti hanno deciso di riservarvi uno splendido incontro d’amore a sorpresa.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): rivedere un progetto.

Umore

Mercurio in dissonanza con Urano, l’aspetto vi trasforma in Bastian Contrario o sarà il vostro atteggiamento che spingerà gli altri a contraddire ciò che dite. Avrete la sensazione che una persona in particolare non sarà d’accordo su niente di ciò che direte.

Il consiglio dell’oroscopo è quello di parlare chiaramente, esprimere ciò che pensate, ovviamente con tatto e diplomazia.

L’aspetto astrale può inoltre indicare che rispetto a un obbiettivo più cercate di progredire e meno ottenete. Potreste addirittura avere intenzione di fare un passo indietro e mollare tutto. Perché invece non impegnate il tempo per rivederlo e scoprire eventuali difetti? Una volta capito dov’è il blocco il progresso è possibile.

Amore

In coppia: la relazione è all’insegna della stabilità, dei sentimenti profondi. Nulla può turbare la vostra splendida intesa.

Soli: inizierete una bella storia, mano nella mano con una persona che vi capisce al volo, vi ama con sincerità.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): parlare chiaro e tondo.

Umore

La Luna sosta nel vostro segno ed è in dissonanza con Venere. Potreste rimuginare su un’osservazione o qualche altro episodio spiacevole e aver voglia di parlare chiaro e tondo. Che lo facciate di persona o telefonicamente, tenete presente che una volta dette alcune cose non potrete tornare indietro.

Lì per lì avrete la sensazione di sentirvi meglio ma la… frittata ormai sarà fatta. Prima di parlare e combinare guai meglio contare fino a mille.

Non è escluso, inoltre, che oggi abbiate la sensazione di non essere all’altezza di una situazione oppure che in casa o nel lavoro, non vi attribuiscano il valore che meritate. Ma in questo caso, per fortuna, lo stato d’animo cambierà nel giro di poche ore.

Amore

In coppia: grazie a bei progetti rafforzate la complicità. La tenerezza prende il sopravvento sull’eros.

Soli: la priorità della giornata è vivere tranquilli. Non avete intenzione di andare alla ricerca del grande amore.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): un’amicizia è in bilico.

Umore

Emozioni forti, ad esempio competizione o un po’ di gelosia, oggi potrebbero scatenare una conversazione più che vivace e rovinare un’amicizia. L’oroscopo avverte. Con Mercurio in Scorpione in moto retrogrado è possibile che nascano dei malintesi che comportano delle litigate.

Per evitarle è meglio non saltare alle conclusioni ma capire con calma cosa stata realmente accadendo. E potrebbe non essere ciò che pensate.

Il pianeta inoltre, rallenta le situazioni. Se aspettare una risposta o avete chiesto un incontro, dovete essere pazienti. Se le cose per il momento sembrano non progredire invece di agitarvi, rilassatevi. Ritagliate un po’ di tempo, almeno oggi, per il riposo, la rigenerazione.

Amore

In coppia: farete di tutto affinché con il partner regni l’armonia ed entusiasmo. Per una volta, eviterete di farvi mille domande.

Soli: una persona vi attrae e vorreste fare il primo passo ma qualcosa vi frena. Cos’è che temete? Un rifiuto?

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): una nuova direzione.

Umore

La dissonanza Mercurio-Urano scatena inquietudine, irritazione, avete la sensazione che quanto avete costruito nel tempo, le vostre basi, sia sul punto di essere spazzate via. Precisiamo che è uno stato d’animo, in questo momento vi sentite destabilizzati e avete dei timori.

Le cose andranno meglio, dice il vostro oroscopo, soprattutto se guarderete al futuro con una maggiore positività ma sembra che la vita vi stia chiedendo di fare le “grandi pulizie”, eliminare ciò che sapete bene ha fatto il suo tempo, voltare pagina e ripartire da zero, prendere una nuova direzione.

L’ansia, l’agitazione, oggi potrebbero inoltre spingervi a fare una mossa azzardata, soprattutto se state cercando di far colpo su una persona.

Amore

In coppia: è probabile che in questo momento non sappiate bene come comportarvi con il partner e la tendenza sarà quella di chiudervi a riccio.

Soli: l’amore, almeno oggi, non è una priorità. Avete ben altro a cui pensare, altre grane da risolvere.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): bisogno di tranquillità.

Umore

Se una situazione è diventata pesante o addirittura insostenibile, vedere l’intero quadro generale potrebbe essere d’auto a prendere la decisione giusta e trovare una via d’uscita. Un’enorme quantità di informazioni sono controproducenti. Razionalizzate, semplificate e di sicuro inizierete a intravedere nuove possibilità che fino a poco tempo fa non avevate preso in considerazione.

In generale, cercate di avere più sicurezza in voi stessi, non permettete a piccoli dettagli o ad alcuni commenti poco lusinghieri di scoraggiarvi.

Avete bisogno di alcuni momenti di tranquillità. L’agitazione che oggi regna intorno a voi non è ideale ma potete pur sempre stare per conto vostro leggendo un buon libro o guardando un film.

Amore

In coppia: la fiamma dell’amore arde, riscalda la relazione. Serata di coccole con il partner! Almeno così dice l’oroscopo.

Soli: se siete delusi dall’atteggiamento di una persona, tiratevi su. Chi non vi ama non vi merita.