L’oroscopo del 20 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 20 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 20 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna in Leone, avete voglia di sfruttare al meglio un po’ di tempo libero ma, volendo, potete utilizzare queste vibrazioni nel lavoro per mostrare le vostre qualità, le competenze soprattutto se volete impressionare favorevolmente una persona. Fate attenzione: qualcuno potrebbe invidiarvi e tentare di mettere i bastoni tra le ruote. Amore: in coppia, non concentratevi solo sui vostri punti in comune, guardate le discrepanze, sono una garanzia di ricchezza, un trampolino di lancio per l’evoluzione di entrambi! Sole: non ve l’aspettavate ma un’amicizia di trasforma! Siete un po’ confusi ma felici di gustare la felicità, Lasciatevi amare.

Oroscopo 20 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Leone accende il desiderio di prendervela comoda, fare tutto calma e rallentare il ritmo, anche se avete molti impegni darete delle priorità che svolgerete man mano nell’arco della giornata. Concedervi una piccola pausa, ad esempio coccolarvi con un massaggio, vi permetterà di ricaricare le batterie e pronti ad affrontare tutto. Amore: in coppia, evitate le tensioni, potrebbero portare alla frustrazione vostra e del partner. Soli: la solitudine vi pesa, forse avete avuto di recente delle delusioni ma in questo momento dovete fare leva sulla pazienza.

Oroscopo 20 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in buon aspetto a Marte e Venere dà alla giornata un ritmo vivace e vi spinge a lavorare su un progetto che per funzionare necessita di una nuova prospettiva. E’ inoltre un ottimo giovedì per entrare in contatto, anche on line con gli amici, le nuove conoscenze: da qualsiasi conversazione che avrete può nascere qualcosa di buono. Amore: in coppia, il partner ha recepito il messaggio: avete voglia di spezzare la routine, praticare insieme qualche attività. Bella iniziativa! Soli: incontri, innamoramenti, affinità: sei pronti a lanciarvi tra le braccia dell’amore! Non avete più paura di offrire il vostro cuore.

Oroscopo 20 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

I pianeti accentuano la vostra capacità di risolvere alcuni problemi se, dunque, al riguardo avete una buona idea, attuatela! Al contempo, con le persone care potrebbero nascere delle difficoltà: se sentite che qualcosa non va, evitate di saltare alle conclusioni. La cosa migliore è prendere il toro per le corna e affrontare la situazione. Amore: in coppia, se ci sono delle tensioni la vostra tendenza oggi sarà quella di amplificarle ma avrete difficoltà a parlarne. Vale quanto scritto sopra. Soli: della solitudine ne avete abbastanza ma è il momento di fare tesoro delle delusioni del passato così da non ripetere gli stessi errori.

Oroscopo 20 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ una giornata in cui seguirete un ritmo veloce, il che va bene ma fate attenzione a non perdere la concentrazione riguardo ai compiti e alle responsabilità. Con la dissonanza Venere-Plutone, inoltre, avrete voglia di spendere, gustare le cose belle e buone della vita: occhio tuttavia alle spese eccessive! Amore: in coppia, è arrivato il momento di riaccendere la fiamma un po’ spenta nella vostra relazione: preparate una sorpresa per il partner… Soli: il morale non è al top ma dovete tirarvi su! Negli affari di cuore è una giornata in cui tutto è possibile.

Oroscopo 20 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Potreste essere indecisi se spendere del denaro per concedervi una gratificazione o invece comprare qualcosa di utile. Nel primo caso, un oggetto che desiderate da tempo potrebbe attirarvi ma una volta acquistato l’interesse svanire. Per oggi è meglio chiudere il portafoglio in un cassetto. Rimandate a domenica, quando il Sole e Venere entreranno in Scorpione! Amore: in coppia, siete più dolci e create un’atmosfera il più piacevole possibile. Ciao ciao ricerca della perfezione oggi conta solo l’amore! Soli: Il vostro buonumore è contagioso e la sicurezza vi rende affascinanti, attraenti. Cercate di approfittarne…

Oroscopo 20 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Riguardo a un problema se avete fatto tutto il possibile per risolverlo, e non c’è molto altro da fare, potreste aver voglia di arrendervi. Ma è proprio a quel punto che le cose si sistemeranno e in un modo migliore di quello che vi aspettavate. Meno sarete coinvolti, dunque, più è probabile che la situazione si risolva da sola. Amore: in coppia, evitate – entrambi – di essere esigenti e trarrete il meglio dalla relazione! Soli: avete aspettative alte, sapete cosa volete. Tuttavia non dovreste immediatamente bocciare chi non soddisfa i vostri criteri. Ce la fate ad essere più flessibili?

Oroscopo 20 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Siete sempre abili strateghi, istintivamente capite le intenzioni degli altri e sapete come precederli a vostro vantaggio. E’ un atteggiamento che potreste aver avuto di recente, con grande successo, e ora state raccogliendo i frutti. Per cui avete voglia di dedicarvi ad attività più rilassanti. Sarebbe un errore: non dormite sugli allori, non mollate la presa! Amore: in coppia, la vostra tendenza è quella di mettere tutto in discussione, non siete disposti a scendere a compromessi. Soli: potreste avere dei dubbi su una persona conosciuta di recente, vi chiederete se lui/lei è davvero libero come afferma…

Oroscopo 20 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con le dissonanze attuali, lavoro o vita personale, rischiate di avere un atteggiamento autoritario e volere la ragione a tutti i costi. Purtroppo, anche quando siete consapevoli di avere torto, il che ovviamente non andrà a vantaggio della vostra reputazione. Cercate di essere invece rispettosi e corretti, indipendentemente da chi vi trovate di fronte. Amore: in coppia, sarebbe bene riequilibrare le vostre emozioni in modo che non prendano il sopravvento. Eviterete di creare delle tensioni! Soli: potrebbe esserci il ritorno di un/a ex e sarete disposti a dare una seconda possibilità. Stavolta potrebbe andare bene!

Oroscopo 20 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il vostro segno è ambizioso, il desiderio di successo è alto ma se non ascoltate ciò di cui avete bisogno al di fuori del lavoro, potrebbero nascere dei problemi. Con le dissonanze attuali potrebbe essere necessario, dunque, esaminare in che modo le vostre ambizioni professionali stanno avendo un impatto sul vostro equilibrio personale. Amore: in coppia, l’amore vince! Capite le richieste della dolce metà, siete consapevoli che a volte è difficile sopportarvi. Ma sapete sempre come farvi perdonare! Soli: c’è chi vi corteggia ma a voi non piace. Anche se la solitudine vi pesa aspettate il vero amore!

Oroscopo 20 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Dopo mesi di impegno, pazienza, dubbi, preoccupazioni e lotte – anche interiori – finalmente potrete essere orgogliosi di voi stessi per aver raggiunto un obbiettivo importante nel lavoro o negli affari. Ora avrete maggiore sicurezza in ciò che farete, nelle vostre competenze, nel vostro talento e non penserete più di aver sbagliato tutto. Amore: in coppia, deciderete di chiudere un occhio su alcune piccole questioni ed è un ottimo modo per mantenere una bella atmosfera. Soli: l’amore entra di nuovo nella vostra vita. Non chiudete la porta, fatelo entrare!

Oroscopo 20 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Siete preoccupati per il denaro? Fate un elenco delle vostre abilità e valutate se potrebbero essere d’aiuto ad aumentare le entrate. Se c’è un’attività in cui siete particolarmente bravi e che avete trascurato, vale la pena di sfruttarla! Potrebbe esserci una persona disposta a pagare bene qualcosa che per voi è facile (e vi permette di guadagnare). Amore: in coppia, il dialogo è dolce, il nido è accogliente: l’atmosfera è immersa nella tenerezza, siete attenti ai reciproci bisogni. Soli: più sicurezza in voi stessi! Valete quanto gli altri, siete affascinanti. Non vi rimane che entrare in azione e lanciarvi nella conquista.