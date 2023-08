L’oroscopo del 21 agosto per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 21 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 21 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Avrete più energie (anche troppe) e ci sarà un forte bisogno di libertà, di spontaneità e il desiderio di andare oltre alcuni limiti. Impegnate questa esuberante energia nel lavoro, ne trarrete dei vantaggi. Tenete presente che se non la utilizzerete, potreste avere reazioni esplosive… Potreste cercare un’opportunità professionale più appagante, oppure sfruttare le vostre abilità e fare un miglior uso del vostro tempo, organizzarvi in modo diverso. Amore: in coppia, qualche sbalzo d’umore può scatenare delle discussioni. Occhio a ciò che direte, moderate le parole. Soli: potreste avere la sensazione che le persone siano noiose, le conversazioni altrettanto. E avete ragione…

Oroscopo 21 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Il lavoro, oggi potrebbe essere la causa del vostro malumore: potreste fare dei paragoni con chi vi circonda o siete semplicemente insoddisfatti. Dovreste esaminare il percorso fatto fino a oggi e vedere quanto invece avete realizzato. Riuscirete a raggiungere i vostri obbiettivi per cui, tiratevi su! Su un altro piano: un amico potrebbe sembrarvi insistente ma perché sa qualcosa che vi sarebbe di grande aiuto. Se non si arrende, fermatevi e ascoltate ciò vi dirà. Potrebbe essere un’idea, un’opportunità oppure di un’informazione che farà la differenza su un progetto o una situazione che state vivendo. Amore: in coppia, se avete in mente di realizzare qualcosa, dovete solo chiedere. Sembra che il partner sia disposto a dire “sì” a qualsiasi richiesta. Soli: se una persona vi attrae, non dovreste avere alcuna difficoltà a farla cadere nella vostra rete.

Oroscopo 21 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potreste lasciarvi alle spalle un problema relativo all’abitazione. Vi sentite pronti, soprattutto se siete stati in vacanza, a tornare alla routine: per cui impegnate le energie nel ritrovare il ritmo di sempre. Sfruttate al meglio questa giornata, per essere più produttivi scrivete un elenco delle cose da fare. Amore: in coppia, riaccenderete la passione, farete in modo che non si spenga. E in caso di discussione, farete pace tra le lenzuola. Soli: un colpo di fulmine potrebbe rivelarsi un fuoco di paglia. Non è per spegnere il vostro entusiasmo ma per farvi aprire bene gli occhi!

Oroscopo 21 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se di recente vi siete impegnati ad ampliare i contatti professionali, ad aggiornare il CV, i vostri sforzi saranno ripagati. E’ una giornata in cui potrebbe arrivare un’opportunità di lavoro, ricevere un invito da una persona che conta o a un importante evento online. Di qualunque cosa si tratti dite “sì”, accettate, poiché potrebbero aprirsi nuove porte. Il lavoro in team, le attività con gli amici o il networking possono essere utili oppure far sviluppare nuove idee e intuizioni. Amore: in coppia, fate in modo che a parlare oggi sia la tenerezza, mostrate l’attaccamento nei confronti del partner. Soli: è la giornata giusta per fare nuovi incontri. Potreste conoscere una persona e decidere di seguirla in capo al mondo.

Oroscopo 21 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Se avete lavorato pazientemente su un progetto, oggi alcune informazioni vi metteranno in grado di fare significativi progressi. Potrebbe trattarsi del consiglio utile di una persona: vi consentirà di fare dei passi avanti e superare alcuni problemi che vi hanno bloccato. Non dovrete sentirvi in colpa a chiedere un aiuto: dovete agire senza esitare, vi consentirà di ottenere risultati professionali eccezionali. Dovreste mostrare il vostro talento! Amore: in coppia, voglia di speziare la relazione e avrete qualche idea che intrigherà il partner. Bella serata. Soli: nel pomeriggio potrebbe arrivare una buona notizia dalla persona che vi attrae. Era tempo che aspettavate.

Oroscopo 21 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Potreste provare delle tensioni interiori riguardo al lavoro. Sentirvi ad esempio oppressi oppure limitati, il che non mancherà di avere un impatto – negativo – sulla vostra produttiva. Il vostro abituale slancio sta diminuendo in modo esponenziale. Se lo stress vi sta mangiando, concedetevi una pausa così da rigenerare le energie. Tenete presente che la priorità è la vostra salute psicofisica, soprattutto quando il lavoro non vi lascia il tempo per respirare. Amore: in coppia, sentirete che è la giornata giusta per affrontare alcuni problemi o chiarire qualche dubbio. Sarà molto utile a entrambi. Soli: potreste porvi delle domande su una persona incontrata di recente. L’intuito vi dirà quali punti esaminare.

Oroscopo 21 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una giornata in cui attirate persone e situazioni d’aiuto a crescere e che potrebbero persino ispirare un obbiettivo da raggiungere. L’opportunità di collaborare o mantenere i contatti con qualcuno potrebbe mettere in luce un altro lato della sua personalità e voi rimanere colpiti, essere entusiasti. Inoltre, frequentare questa persona può far emergere delle vostre qualità fino a oggi non espresse. Potrebbe essere l’inizio di un percorso che vi cambierà e vi permetterà di realizzare il vostro vero potenziale. Amore: in coppia, il partner apprezzerà la vostra voglia di cambiare qualche abitudine, la capacità di essere diversi ma sempre voi stessi! Soli: siete irresistibili! L’aria profuma di colpo di fulmine, storie che prendono il via alla grande.

Oroscopo 21 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Cercate dei modi per migliorare le relazioni, anche sul posto di lavoro. Collaborare in team o svolgere qualche attività di gruppo, potrebbe far arrivare opportunità entusiasmanti e forse dare la possibilità di far nascere una bella amicizia. Avrete parecchie energie, il che vi rende irrequieti: praticate sport o esercizio fisico. In questo modo sarete più tranquilli. Amore: in coppia, circola qualche incomprensione, qualche dubbio. Tenete presente che nella vostra mente potreste girare film inesistenti nella realtà. Soli: forse siete delusi/e dai recenti incontri ma avete messo in discussione anche il vostro atteggiamento?

Oroscopo 21 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una giornata in cui agire in modo immediato, ovvero cogliere un’occasione al volo, potrebbe consentirvi di assicurarvi un lavoro o un’offerta. Le opportunità non sono molte, per cui se capite che ce n’è una, per trarne vantaggio dovrete agire rapidamente. Al contempo, nel corso di una conversazione con un collega, se sentite che vi state coinvolgendo in modo emotivamente eccessivo, non esitate a fare un passo indietro. Ignorate eventuali critiche e cercate di stabilire un dialogo anziché dare il via a una discussione. Amore: in coppia, oggi avete voglia di movimentare piacevolmente la relazione e direte un deciso “basta” alla routine. Soli: l’intenzione è quella di trascorrere la serata tra le braccia di una persona. Poco importa chi sarà, volete un po’ di follia! Inutile aggiungere che in alcuni casi può essere rischioso.

Oroscopo 21 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Potrebbe esserci stress sul fronte delle finanze. Forse l’azienda per cui lavorate ha ridotto le ore di lavoro oppure al momento pensate di non essere pagati in modo adeguato. In ogni caso la preoccupazione finanziaria è collegata alla posizione lavorativa. E’ arrivato il momento di uscire dall’impasse e trovare dei modi innovativi per mettere in equilibrio il budget. Non dovete aver paura, inoltre, di andare a scovare nuove opportunità di lavoro così da guadagnare di più. Amore: in coppia, dovreste distinguere tra ciò che è importante e ciò che non lo è. E’ tempo di mettere ordine. Soli: se non avete ancora incontrato l’anima gemella, vietato scoraggiarvi! Potreste fare una conoscenza in modo imprevisto. Tutto è possibile.

Oroscopo 21 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Riflettere non è mai tempo sprecato ma ora per il vostro segno è arrivato il momento di concretizzare idee, progetti, dare seguito alle intuizioni, creare maggiore armonia nella vita personale. Tenete presente dunque, che pensare troppo può essere un problema poiché non farete mai il primo passo. Sfruttate il vostro talento, impegnatelo in qualcosa che riaccenda la scintilla della passione. Una volta che darete il via, non avrete nessuna intenzione di tornare indietro. Amore: in coppia, l’atmosfera è un po’ tesa, c’è qualche incomprensione e scattare per un nulla non migliora la situazione. Soli: per oggi, mettete tra parentesi gli affari di cuore. Domani andrà sicuramente meglio.

Oroscopo 21 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Potreste essere impegnati su più fronti, aver voglia di realizzare qualcosa d’importante ma dovreste dedicare maggiore attenzione anche ad alcune relazioni. Concentrarvi solo su ciò che ritenete sia importante per voi, potrebbe farvi perdere il tesoro nascosto nei legami con le persone care. Trascorrere del tempo con qualcuno a cui volete bene, fare una chiacchierata cuore a cuore avrà il potere di far sentire meglio entrambi, vi sentirete supportati. Amore: in coppia, c’è serenità, tranquillità, entusiasmo. Organizzate un’uscita a due: gita, ristorante, serata romantica… Soli: potreste essere attratti dal modo di fare di una persona e nascere una bella intesa intellettuale.