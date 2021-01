Oroscopo 21 gennaio 2021: previsioni oroscopo e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di giovedì 21 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (avvenimenti positivi) e Scorpione (saltare a conclusioni sbagliate).

Oroscopo 21 gennaio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): si preparano avvenimenti positivi

Oroscopo Cancro 21 gennaio: umore

Pensate insistentemente al futuro, e forse con preoccupazione, credendo che nulla cambierà. Ma sbagliate! Nonostante le apparenze poco rosee – per tutti – per il vostro segno si preparano avvenimenti positivi. Nel giro di pochi mesi potreste concretizzare un progetto che avete in mente da tempo, sarete inoltre in grado di prendere un’iniziativa audace che vi porterà alla riuscita.

In generale, annuncia l’oroscopo, trasformerete positivamente la vostra situazione. Per oggi, i contatti sono favoriti, potreste ottenere dei sostegni che in seguito vi saranno utili. Tenete sotto controllo l’impazienza, sviluppate ottimismo!

Oroscopo Cancro 21 gennaio 2021: come va l’amore?

In coppia: occhio a creare tensioni, discussioni inutili con il partner. Puntate invece alla tenerezza.

Soli: dalla persona che vi attrae aspettate dei piccoli segnali incoraggianti ma non accade nulla. Non abbattevi, arriveranno!

Oroscopo 21 gennaio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): saltare a conclusioni sbagliate

Oroscopo Scorpione 21 gennaio: umore

Una persona ultimamente si comporta in modo diverso dal solito ma non dovete stupirvi. Oggi e nei prossimi giorni potrebbero essercene altre. Se riuscirete a farle parlare, potrete capire cosa stia accadendo, a cosa è dovuto il loro atteggiamento ribelle. Forse avete detto o fatto qualcosa che hanno interpretato male.

La fase si attenuerà la prossima settimana ed è a quel punto che saranno disposte a discuterne con voi. Per oggi, dunque, prendete le distanze da ciò che accade intorno a voi così da evitare di saltare a conclusioni sbagliate.

Oroscopo Scorpione 21 gennaio: amore

In coppia: la relazione deve evolvere e dovrete prendere una decisione. Ma vi sentite pronti entrambi?

Soli: è una giornata in cui vi farà bene trascorrere del tempo in buona compagnia. Senza pensare a nuovi incontri.

Oroscopo 21 gennaio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): la capacità di convincere è al top

Oroscopo Pesci 21 gennaio: umore

I passaggi odierni puntano i riflettori sul vostro settore della comunicazione. E’ una giornata da trascorrere in buona compagnia, partecipare a eventi sociali e più in generale, uscire con gli amici. Ovviamente restrizioni permettendo.

Ma non solo, l’oroscopo annuncia che la capacità di convincere oggi è al top ed è difficile che, lavoro o vita privata, otteniate un rifiuto. E dietro l’apparenza docile, siete battaglieri, pronti a raggiungere i vostri obbiettivi, prenderete delle iniziative che vi porteranno verso la realizzazione.

Oroscopo Pesci 21 gennaio: amore

In coppia: passione al top! La serata è bollente e si annuncia piacevolmente movimentata.

Soli: oggi vi divertirete a flirtare, conquistare, sedurre! Lo status di single vi calza a pennello.

