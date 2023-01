L’oroscopo del 21 gennaio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 21 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 21 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Nuova in Acquario apre una fase di sviluppi entusiasmanti, rappresenta un invito ad ampliare la cerchia delle conoscenze in quanto potrebbero portare a nuove opportunità. E’ un momento fortunato, avete la possibilità di imporvi e vincere qualsiasi sfida. Se avete intenzione di realizzare un progetto o un’idea, farete di tutto per concretizzare. Amore: in coppia, grazie alla Luna Nuova, sarete re e regine di cuori! Con il partner potreste decidere di fare dei lavori in casa per renderla ancor più accogliente. Soli: potreste dare il via a una bella storia e vivere magnifiche ore romantiche.

Oroscopo 21 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la Luna Nuova in Acquario se volete lanciare un progetto, farvi notare o prendere iniziative che vi permetteranno di fare passi avanti nella carriera, è il momento ideale. Visto il fortunato aspetto con Giove avete la concreta possibilità di raggiungere i vostri obbiettivi o, per alcuni Toro, di cambiare lavoro con successo. Amore: in coppia, potreste essere invadenti e il partner reagire con il silenzio. Andrà avanti per un po’, nel frattempo, visto che chiedere scusa sarà inutile, occupatevi di altro. Soli: in caso di incontro, vorreste immediatamente stabilire conversazioni approfondite ma alcune persone impiegano molto tempo per rivelare la loro personalità.E voi rischiate di essere impazienti…

Oroscopo 21 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il Novilunio in Acquario vi dota di splendide energie se, dunque, volete ottenere successo è il momento di farvi avanti. Qualunque cosa stiate pianificando in questo momento siete al top della forma e prenderete le iniziative giuste. Dalle relazioni otterrete, e non è poco, ottimi consigli e il sostegno di cui eventualmente avete bisogno. Amore: in coppia, con il partner guardate nella stessa direzione Se avete avuto dissidi che hanno bloccato i progetti, ritroverete la complicità. Soli: per fare il primo passo e conquistare chi vi attrae, procedete passo dopo passo. E’ così che vi garantirete un primo, romantico incontro.

Oroscopo 21 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna Nuova in Acquario apre un nuovo ciclo di sei mesi per quanto riguarda le vostre finanze. Potreste, ad esempio, fissare l’obiettivo di estinguere eventuali debiti o di risparmiare una certa somma per un acquisto importante. Se, inoltre, avete bisogno di supporto tenete presente che con questo transito le persone saranno disposte a dare una mano. Amore: in coppia, placate un po ‘di impazienza. La Luna Nuova è sinonimo di un nuovo inizio, l’amore è al primo posto, lasciatevi andare tra le braccia del partner. Soli: voglia di una storia d’amore, vivere bei momenti in compagnia di un partner all’altezza delle vostre aspettative. Ma dovete crederci per primi voi!

Oroscopo 21 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna Nuova in Acquario segnala dei cambiamenti nelle vostre relazioni – di lavoro o personali – così da introdurre più equilibrio e armonia nella vostra vita. Potrebbe arrivare un’ottima, quanto fortunata, opportunità e dovrete coglierla al volo! Al contempo è il momento ideale per cercare nuovi contratti, partnership, impegni vantaggiosi. Amore: in coppia, con il partner ci sono splendidi momenti, rafforzate la complicità. Mano nella mano imboccate la direzione della felicità! Soli: le delusioni del passato sono un lontano ricordo, avete di nuovo voglia di amare. E darete il via a un gioco di seduzione, vi prenderete una cotta…

Oroscopo 21 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna Nuova in Acquario sosta nel vostro settore del lavoro, dello stile di vita, della forma fisica. Se al riguardo avete intenzione di apportare alcune modifiche, con questa lunazione dovete dare il via. Anche se all’inizio dovrete impegnarvi un po’, in seguito sarete soddisfatti! Mollando alcune abitudini sarete ancor più produttivi. Amore: in coppia, la giornata è propizia per cambiare qualche abitudine nella relazione. E’ così che sarete in grado di contrastare la sensazione di essere entrambi impantanati nella routine. Soli: i passaggi odierni favoriscono i nuovi incontri, soprattutto online.

Oroscopo 21 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con il Novilunio in Acquario, avete maggiore sicurezza in voi stessi e vi sentite pronti a far progredire un progetto che avete a cuore. Dovete solo fare attenzione all’impazienza, a evitare mosse frettolose e impulsive che andrebbero a vostro svantaggio. Lentamente ma con tenacia otterrete comunque ciò che desiderate. Amore: in coppia, di nuovo molto complici con il tuo partner, farete dei progetti, parlerete dell’amore, della vostra unione. Sulla relazione soffia un vento di leggerezza. Soli: non credete più nel vero amore? E’ un errore poiché potrebbe arrivare all’improvviso e spazzare il via il pessimismo. Ritroverete il sorriso!

Oroscopo 21 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna Nuova in Acquario apre un nuovo ciclo di sei mesi e al vostro segno chiede di riflettere su quali iniziative prendere riguardo alla casa. Se avete intenzione di trasferirvi, acquistare una nuova abitazione o ristrutturare quella in cui vivete è il momento di pianificare con attenzione, concentrandovi sulle vostre vere esigenze. Amore: in coppia, deliziosi momenti di complicità con il partner, regna l’armonia e l’eros è al top! Soli: accetterete un invito degli amici. Vi hanno fatto capire che vi presenteranno una persona… Chissà, può essere che si tratti dell’anima gemella!

Oroscopo 21 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il Novilunio in Acquario è in buon aspetto con Giove: grazie al modo di esprimervi avete la possibilità di attirare l’attenzione sui vostri progetti personali o professionali. Potrebbero anche arrivare inaspettate opportunità, Se, infine, una persona vi ha fatto una promessa, potete star certi che la manterrà e sarete soddisfatti. Amore: in coppia, la relazione si rafforza di giorno in giorno. Con il partner c’è tenerezza, romanticismo, comprensione. Siete l’immagine della felicità. Soli: coglierete il momento giusto per conquistare un cuore. Un incontro accenderà le emozioni reciproche, i desideri si incastreranno perfettamente, un po’ come un puzzle.

Oroscopo 21 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna Nuova in Acquario sarete spinti ad apportare delle modifiche al vostro settore delle finanze. Alcune nuove informazioni, ad esempio, saranno d’aiuto a risolvere eventuali problemi di denaro o a trovare dei modi per aumentare le entrate attraverso un secondo lavoro. Potreste infine ricevere un modesto ma utile aumento di stipendio. Amore: in coppia, nella relazione regnano l’armonia e la complicità. Deciderete di dedicare più tempo alla dolce metà. Soli: sono possibili interessanti conversazioni online e una persona vi intrigherà in modo particolare.

Oroscopo 21 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Nuova nel vostro segno è in buon aspetto con Giove: queste fortunate vibrazioni nell’arco dei prossimi sei mesi vi permetteranno di raggiungere un obbiettivo importante! Già da ora, in ogni caso, potete lanciare un progetto che avete a cuore: avrà successo! E se dovesse arrivare una bella opportunità acchiappatela al volo. Amore: in coppia, meno ansiosi e più disposti a comunicare con il partner. Eviterete argomenti seri e lascerete spazio a momenti più gioiosi e amorevoli. Soli: pronti a vivere una bella storia d’amore. Non avete più le stesse aspettative, volete accanto una persona con una certa maturità. E oggi avrete un incontro diverso dai precedenti.

Oroscopo 21 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il Novilunio in Acquario sosta alle spalle del vostro segno. E’ il momento perfetto per individuare e liberarvi da atteggiamenti e inibizioni che vi bloccano, vi fanno dubitare di voi stessi, così da poter evolvere sul piano personale e progredire anche nel lavoro. Dovete far emergere il vostro talento nascosto ed essere più sicuri di voi stessi. Amore: in coppia, grande amore, la Luna Nuova vi permette di prevenire i desideri della dolce metà. Soli: per uscire con gli amici curerete molto il look. Sentite che potreste avere un incontro importante e non sbagliate! I pianeti rendono speciale questa giornata.