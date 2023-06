L’oroscopo del 21 giugno per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 21 giugno per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 21 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se vi sentite tesi a causa di problemi o eventi recenti, l’entrata del Sole in Cancro rappresenta un invito a prendere cura di voi stessi, concedervi una pausa. Entrate in contatto con le vostre emozioni, i vostri sentimenti e quelli delle persone care. Ricaricare le batterie vi farà un gran bene: tra quattro settimane darete il massimo. Amore: in coppia, prenderete le decisioni necessarie per far evolvere la relazione, andrete oltre alcuni limiti che bloccavano i progetti. Soli: uscite! Le occasioni di incontro sono numerose e sarete delusi dalle persone che incontrerete. Farete una o più conquiste: seguite l’intuito.

Oroscopo 21 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

Il Sole in Cancro per quattro settimane punta i riflettori sul vostro settore della comunicazione. Il transito sarà d’aiuto a capire meglio alcuni problemi e vi toglierete un peso. Al contempo, cercate di mantenere i contatti con gli altri, cogliete l’eventualità di collaborare a un progetto che potrebbe rivelarsi vincente. Amore: in coppia, torna l’ottimismo e la voglia di gustare i piccoli o meglio grandi piaceri della vita. Alla dolce metà piace quando siete coinvolgenti e intraprendenti. Soli: vivete pienamente ciò che accade e acchiappate solo il lato positivo. La sensualità è al top e oggi ne farete di conquiste…

Oroscopo 21 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il Sole esce dal vostro segno ed entra in Cancro: rappresenta un’opportunità per essere creativi riguardo alla vostra situazione finanziaria, in particolare se ultimamente avete avuto spese extra. E’ probabile che il denaro entri, inoltre, più facilmente. Fate invece attenzione ai troppi peccati di gola: potreste avere difficoltà a limitarvi. Amore: in coppia, se ultimamente avete pensato che il partner si stesse allontanando, oggi sarete tentati di discutere. Cercate di avere pazienza. Soli: se aspettate un sms o una telefonata e non arrivano, bando al pessimismo, non vuol dire che non avrete più notizie.

Oroscopo 21 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

Buon compleanno, Cancro! Il Sole entra nel vostro segno e le prossime quattro settimane sono ottime per dare il via a progetti e piani che vi stanno a cuore. Da oggi sentirete tornare la vitalità, avrete una dose in più di coraggio e saprete bene come muovervi. Cercate di fare tutto ciò che vi rende felici, vi appassione e vi entusiasma! Amore: in coppia, voglia di essere coccolati, siete sempre innamorati e con un rinnovato desiderio! Emozioni passionali che lasciano pensare a una serata bollente. Soli: siate un po’ folli e non timidi! Chi non risica non rosica… E, oggi, potreste avere una bella sorpresa.

Oroscopo 21 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Il Sole in Cancro per quattro settimane sosta alle spalle del vostro segno: è il momento ideale per rimanere dietro le quinte e chiarire eventuali situazioni da risolvere, liquidare le questioni lasciate in sospeso. Ne trarrete beneficio poiché quando il Sole entrerà in Leone, sarete pronti ad accogliere nuove opportunità. Amore: in coppia, un sentimento o un desiderio di dominare il partner potrebbero voler compensare la vostra sensazione di momentanea instabilità. Sarebbe un grosso errore. Soli: fidatevi dell’intuito, è probabile che vi guidi verso una persona che saprà risvegliare la passione!

Oroscopo 21 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con il Sole in Cancro, per quattro settimane l’amicizia, l’aiuto reciproco, la solidarietà saranno al centro della scena. Molto spesso sarà chi vi circonda a dare una mano e potreste persino essere sorpresi di scoprire che potete contare su di loro. I vostri progetti personali o di lavoro saranno una priorità ed è il momento di realizzarli. Amore: in coppia, lealtà e generosità sono i modi migliori per proteggere la relazione. Qualsiasi comportamento meschino o egocentrico rischia di danneggiarla per cui ascoltate le aspettative della dolce metà e, se necessario, perdonate. Soli: avete la sensazione di non piacere a nessuno? Forse siete soltanto troppo esigenti.Cercate di aprirvi agli altri e conquisterete.

Oroscopo 21 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il Sole in Cancro per un mese sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, della reputazione: è il vostro momento per brillare, promuovere le competenze, le capacità e il successo sarà vostro. Inviate il vostro CV, aggiornate i profili e migliorate la vostra presenza sui social media e sarete notati. Amore: in coppia, oggi con il partner moltiplicate le attenzioni, mostrate l’amore e la tenerezza. La relazione vi riempie di gioia, il vostro partner è felice! Soli: in caso di incontro non fermatevi all’aspetto fisico: è importante ma è sempre meglio andare oltre. E’ illusorio per non dire pericoloso fidarsi delle apparenze.

Oroscopo 21 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con il Sole in Cancro sarete attratti da opportunità che vi portano in un nuovo territorio e rappresentano un allontanamento dalle solite attività. Probabilmente ne avete bisogno. Non è escluso che prenderete in considerazione l’idea di un viaggio: che si tratti dell’Italia o dell’estero, sarà una pausa divertente che vi farà un gran bene. Amore: in coppia, sfruttate i passaggi astrali favorevoli per realizzare con il partner i vostri desideri, i progetti. Sta per avverarsi una delle speranze che avete a cuore. Soli: i pianeti vi offrono l’amore su un piatto d’argento. Sta per nascere una bellissima storia e siete pronti a impegnarvi!

Oroscopo 21 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Le questioni relative alla finanze e agli affari, con il Sole in Cancro richiederanno la vostra attenzione. Il transito rappresenta un’opportunità per rimettervi in carreggiata. Potrebbe entrare del denaro in seguito a un vendita, un’eredità, un risarcimento. Al contempo, è un buon momento per stringere relazioni profonde. Amore: in coppia, Coppia, proiettarvi su nuovi obiettivi è legittimo. Assicuratevi che vadano bene anche al partner, evitate di imporvi. Soli: più sono forti sono le emozioni che provate per una persona e più sarebbe saggio distaccarvi e andare avanti passo dopo passo. La passione rende ciechi.

Oroscopo 21 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il Sole in Cancro per un mese sosta nel vostro settore delle relazioni personali o di lavoro. Nelle prossime settimane, la cura e la condivisione potrebbero essere la chiave per un risultato molto più positivo e per relazioni più amichevoli. Dal momento che non avete dissonanze astrali sarete più socievoli del solito e non rifiuterete gli inviti. Amore: in coppia, un po’ nervosi e non sempre molto tolleranti: datevi una calmata. Se il partner vi chiede di uscire anche se non vi va, accontentatelo! Potete farcela. Soli: rispettate le regole di buona conquista. Andando troppo veloci rischiate di commettere un errore.

Oroscopo 21 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Per un mese, il Sole in Cancro sosta nel vostro settore dello stile di vita. La priorità dovrà essere la forma fisica, la cura del corpo, seguire una dieta sana. Non è sufficiente eliminare le cose “cattive”: la salute ottimale consiste nello scegliere gli alimenti, gli integratori e gli esercizi che vi daranno più energia, lucidità e tranquillità. Amore: in coppia, con la dolce metà eviterete argomenti spinosi e parlerete solo di bei progetti. La relazione più che mai sarà fonte di piacere! Soli: un incontro sarà divertente, con l’altro/a avrete conversazioni stimolanti. Il vostro sorriso e la gioia che mostrate hanno l’effetto calamita: dovete sfruttarli al massimo.

Oroscopo 21 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il giorno più lungo dell’anno per il vostro segno potrebbe essere il più piacevole: il Sole entra in Cancro nel vostro settore del piacere, del divertimento, della creatività! Praticate attività che migliorano il benessere, compreso dare il via a un nuovo hobby e assicuratevi di ritagliare anche del tempo per uscire con gli amici. Amore: in coppia, un problema familiare crea tensione nella relazione. Il partner potrebbe rimproverarvi di aver cambiato troppe volte idea. Ristabilite il dialogo. Soli: un recente incontro vi dà speranza. Sei pronti a trasformare questa relazione in realtà. E oggi prenderete l’iniziativa!