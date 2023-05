L’oroscopo del 21 maggio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 21 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 21 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con il Sole in Gemelli, nelle prossime quattro settimane la comunicazione sarà al centro della scena, sarete pronti a parlare delle vostre aspirazioni di lavoro e potreste avere delle conversazioni con persone che, lavoro o vita personale, saranno di grande aiuto. Il transito segnala un periodo leggero, più allegro, in cui sarete di buonumore e più curiosi del solito. Amore: in coppia, il dialogo è favorito, il che vi consentirà di risolvere alcuni disaccordi. Se non ci sono, è la giornata giusta per parlare e pianificare alcuni progetti. Soli: volete trovare la persona giusta e oggi flirterete con una persona facendo capire chiaramente le vostre intenzioni. Un bacio di arrivederci vi darà speranza.

Oroscopo 21 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

Il Sole in Gemelli sosta nel vostro settore delle finanze e il vostro obbiettivo, nelle prossime settimane, sarà quello di migliorare le entrate, il comfort. Se avete avuto dei problemi la situazione tornerà alla normalità. Sapete bene quali sono gli obbiettivi più importanti e dunque sarà più facile capire i passi da fare per raggiungerli. Amore: in coppia, potrebbero esserci delle discussioni riguardanti le finanze. Mantenete la calma poiché rischiate di dire cose che nemmeno pensate. Soli: potreste incontrare una persona speciale, molto interessante e questa volta vi sarà difficile scappare.

Oroscopo 21 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Buon compleanno! Il Sole oggi entra nel vostro segno: vi regala splendide energie, sarete più dinamici rispetto alle settimane passate. E’ il vostro momento per brillare, dunque lavoro o vita personale, sfruttatelo a vostro vantaggio. Fatevi notare in modo positivo così da distinguervi come le superstar che siete! Amore: in coppia, in sintonia con il partner, non trascurate i suoi desideri. Questa è quella che viene definita un’unione piena di armonia e farete di tutto per mantenerla! Soli: che si tratti di un appuntamento o di un incontro andrà a meraviglia. Cercate soltanto di tenere sotto controllo l’impazienza.

Oroscopo 21 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il Sole sbarca in Gemelli e nelle prossime quattro settimane sarete spinti a fare il punto della vostra situazione, riflettere sui modi per migliorarla e individuando ciò che non potete controllare. Il buon aspetto Sole-Plutone inoltre, rappresenta un invito ad andare al cuore delle questioni che vi impediscono di progredire e vivere al meglio. Amore: in coppia, se avete dei dubbi riguardo alla relazione, oggi riuscirete a distinguere il vero dal falso e a prendere le distanze dai problemi. Soli: è una giornata in cui gli incontri potrebbero entusiasmarvi poco. Eppure approfondire una conoscenza riserverà una bella sorpresa.

Oroscopo 21 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

L’arrivo del Sole in Gemelli è un ottimo transito per il vostro segno: punta i riflettori sui progetti, le amicizie e fa arrivare dei colpi di fortuna. Grazie ai contatti, anche online, potrebbe ad esempio arrivare un’offerta di lavoro. Va detto che voi sarete altruisti, generosi più del solito e chi vi circonda mostrerà la sua gratitudine. Amore: in coppia, con Marte nel vostro segno, avete voglia di cambiare le abitudini, troppo casalinghe per i vostri gusti. Darete nuovo slancio alla relazione e riaccenderete la fiamma della passione! Soli: a sorpresa arriva un nuovo amore che riempirà il cuore di speranza! Una passione improvvisa e sentimenti che non provate da tempo.

Oroscopo 21 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il Sole in Gemelli sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: il transito vi permetterà di entrare in azione, fare passi avanti nel raggiungimento degli obbiettivi e ottenere la riuscita. E oggi con il buon aspetto Sole-Plutone, per concretizzare i progetti che avete a cuore sarete pronti a superare qualsiasi ostacolo. Amore: in coppia, l’atmosfera è all’insegna dell’allegria, della leggerezza e ogni tanto fa un gran bene. Non è necessario affrontare sempre argomenti seri, pesanti. Oggi siete entrambi rilassati! Soli: probabilmente non è una giornata in cui ci sarà un incontro d’amore importante ma potrete pur sempre divertirvi a flirtare. La storia che aspettate arriverà a tempo debito.

Oroscopo 21 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il Sole in Gemelli per voi è sempre un transito positivo ma quest’anno è in buon aspetto con Plutone: avrete una grande sicurezza in voi stessi, quella forse avevate perduto e che vi permetterà di cogliere alcune tra le tante opportunità che arriveranno. Date la priorità ai progetti e alle idee che accendono il vostro entusiasmo. Amore: in coppia, desiderio e passione, l’eros oggi è in primo piano ma siete pur sempre romantici dunque prima corteggerete il partner come i primi tempo e poi passerete alla fase successiva…Soli: un incontro si distinguerà dagli altri grazie al fascino di una persona. Scatterà l’attrazione fisica, il senso dell’umorismo sarà notevole. Non esitate, è l’anima gemella!

Oroscopo 21 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con il Sole in Gemelli nel vostro settore della trasformazione nelle prossime settimane rifletterete parecchio sui possibili modi per progredire nella vita personale o di lavoro. Prenderete delle decisioni importanti che vi faranno imboccare una direzione diversa anche se farlo comporterà dire inevitabilmente addio ad alcune situazioni. Amore: in coppia, avete intenzione di riaccendere il desiderio, il programma è quello di vivere una splendida domenica. E fate bene: gli astri vi regalano la giusta dose di passione, tenerezza e dolci sorprese. Soli: in arrivo uno tsunami di belle emozioni! Nettuno veglierà sulla tua vita amorosa e potrebbe innescare uno tsunami emotivo. Darete il via a una storia d’amore che andrà oltre le vostre aspettative e sarete pronti a unire per sempre le vostre vite. Cercate di non correre troppo.

Oroscopo 21 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il Sole in Gemelli sosta nel vostro settore delle relazioni: è un momento in cui, lavoro o vita personale, sarete concentrati sui contratti, gli accordi e gli impegni importanti. Con il buon aspetto tra Sole e Plutone di sicuro non permetterete a nessuno di nessuno di ingannarvi. Anche se dovessero provarci troveranno pane per i loro denti. Amore: in coppia, a parte piccole incomprensioni che chiarirete velocemente, uscirete insieme al partner. La relazione è il vostro rifugio sicuro e per niente al mondo volete rovinare l’accordo! Soli: andrete alla ricerca del partner ideale e il fascino vi darà una mano. Fate solo attenzione a non essere troppo intraprendenti, la faccia tosta potrebbe spaventare chi vi corteggia.

Oroscopo 21 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il Sole in Gemelli sosta nel vostro settore dello stile di vita e rappresenta un invito a stabilire degli obbiettivi riguardo il vostro benessere. Il che vuol dire che nelle prossime settimane sarà importante dare il via ad abitudini più sane – lavoro compreso – il che significa anche riprendere l’esercizio fisico, seguire una dieta equilibrata. Amore: in coppia, i pianeti rendono la vita e la relazione più dolci, con il partner sarete meno esigenti e chiuderete un occhio su tutto. Funzionerà a vostro vantaggio. Soli: siate voi stessi, spontanei e non chiudetevi a riccio. Se non ottenete la reazione sperata, chiedetevi se sia la persona giusta.

Oroscopo 21 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

L’entrata del Sole in Gemelli per il vostro segno rappresenta una ventata d’aria fresca! Tornerà la voglia di uscire, divertirvi e al contempo dedicarvi a un’attività che vi permetta di esprimere la creatività. Il transito può annunciare una nascita: potrebbe trattarsi di un bambino oppure aprirete un’azienda o darete il via a una società. Amore: in coppia, è una bella domenica, per il partner avrete più attenzioni del solito e ne sarà felice. Saprete inoltre sfruttare il vostro fascino affinché appaghi tutti i vostri desideri. Soli: è una giornata speciale, diciamo pure indimenticabile: potrebbe esserci il grande incontro con l’anima gemella!

Oroscopo 21 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il Sole in Gemelli nelle prossime quattro settimane sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia: sarete spinti a prendere cura del benessere e del comfort, non ultimo anche migliorando l’abitazione, mettendo ordine liberandovi da oggetti inutili. Con il buon aspetto Sole-Plutone, potreste decidere di dare il via a un’attività da svolgere da casa. Amore: in coppia, c’è il ritorno alla complicità, tra voi va tutto alla grande e una una piccola fuga lontano dagli altri vi farebbe davvero bene. Fate una sorpresa alla dolce metà! Soli: il vostro status oggi non rappresenta un peso. Siete soli ma felici. Prima di dare il via a una nuova storia d’amore preferite ritagliare del tempo per voi.