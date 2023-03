L’oroscopo del 21 marzo per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 21 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 21 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Nuova nel vostro segno apre una nuova fase: è un transito eccellente per dare il via a progetti, a nuove e utili abitudini e affrontare delle sfide. Se avete intenzione di fare un grande cambiamento l’aspetto con Plutone può dare la spinta extra di cui avete bisogno. E’ un nuovo capitolo della vostra vita che potete scrivere come preferite. Amore: in coppia, è giornata d’amore! Siete entrambi più uniti e innamorati che mai, non ci sono ombre solo reciproca fiducia. Soli: anche se pensate di non essere belli, siete incredibilmente attraenti e affascinanti. E ne farete di conquiste…

Oroscopo 21 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la Luna Nuova in Ariete avvertite un forte bisogno di privacy e di tempo per riflettere. Le prossime settimane sono utili per esaminare lo scorso anno e fare tabula rasa prima che il Sole entri nel vostro segno. Il transito vi rende molto convincenti e dunque è un momento eccellente per ottenere supporto riguardo a un progetto. Amore: in coppia, parlate di eventuali dubbi. Non nascondetevi dietro false scuse, è inutile. Il partner è comprensivo, una conversazione vi rassicura. Serata romantica fantastica. Soli: se una persona vi piace, cosa aspettate a fare il primo passo? Nessun rischio di essere delusi, solo il rischio di essere felici!

Oroscopo 21 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il Novilunio in Ariete vi spinge a entrare in nuove cerchie di amicizie che potrebbero essere d’aiuto a realizzare le vostre ambizioni e raggiungere degli obbiettivi. Potrebbero arrivare interessanti opportunità. Il 25 marzo, Marte in Cancro inizierà la sosta nel vostro settore delle finanze: avrete il desiderio di sentirvi al sicuro. Amore: in coppia, desiderate qualche sorpresa? Oggi il partner capirà le vostre aspettative. Piccole o grandi attenzioni, un biglietto per un fine settimana romantico, una dichiarazione d’amore…, Soli: in modalità seduzione, farete il possibile per conquistare chi vi attrae da un po’. Se non c’è nessuno pianificherete un’uscita o sarete più attivo sui social network. Il vostro entusiasmo darà i suoi frutti!

Oroscopo 21 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna Nuova in Ariete che sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni è tempo di prendere l’iniziativa e concentrarvi su ciò che volete realizzare! È probabile che ci siano alcuni ostacoli da superare, ma questi vi faranno sentire ancora più motivati. Nei prossimi giorni, capirete cosa lasciare alle spalle per progredire! Amore: in coppia, più esigenti, il partner avrà difficoltà a soddisfare tutte le vostre aspettative. Cercate di comunicare con gentilezza. Soli: siete tentati da relazioni frivole, volete più leggerezza. L’impegno? Non è per ora! Preferite incontri leggeri, seducenti e affascinanti.

Oroscopo 21 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna Nuova in Ariete annuncia che è un ottimo momento per dare il via a nuove avventure, scoperte e lasciare alle spalle la vostra zona di comfort. Ma non solo: con questo transito è tempo di discutere e negoziare per trovare un terreno d’intesa: con i vostri interlocutori, anche se saranno aggressivi, sarete in una posizione di forza. Amore: in coppia, una questione vi assilla e non osate parlarne con il partner per paura che non capisca. Sbagliate poiché con il dialogo i problemi si risolvono più facilmente.

Oroscopo 21 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il Novilunio in Ariete potrebbe spingervi a voltare pagina riguardo a una relazione, ovvero perdonare la persona e andare oltre. In questo modo potrebbe migliorare, ad esempio, un’amicizia o una collaborazione di lavoro. Se, inoltre, volete aumentare le entrate, investire in qualcosa, nel tempo vi farà ottenere ottimi guadagni. Amore:in coppia, nonostante i tanti impegni di lavoro trovate sempre un momento per una pausa romantica e complice. Vi amate come il primo giorno! Soli: forse volete mantenere soprattutto contatti amichevoli, non siete al riparo da un colpo di fulmine. Preparatevi.

Oroscopo 21 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna Nuova in Ariete aspettatevi l’inaspettato ma accoglietelo poiché gli eventi dei prossimi giorni potrebbero dare il via a un’amicizia o portare un’associazione a un altro livello. Il transito potrebbe anche motivarvi a introdurre maggiore equilibrio nella vostra, apporterete delle modifiche così da mettere ordine. Amore: in coppia, la tendenza odierna è voler dire o fare troppo. E se il partner non è sulla stessa lunghezza d’onda non vi capirà. Se volete far passare un messaggio, rimandate. Soli: affermando le vostre idee, le opinioni in modo perentorio, una conversazione con chi vi corteggia sarà totalmente priva di romanticismo. Cambiate atteggiamento!

Oroscopo 21 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna Nuova in Ariete sosta nel vostro settore dello stile di vita e spingere a imboccare una nuova direzione, motivarvi a prendere il comando. Nelle attività quotidiane il transito rappresenta un nuovo inizio, potreste avere nuove priorità e attività da gestire. Fate leva sul coraggio per apportare dei cambiamenti, ma occhio all’impulsività e all’impazienza. Amore: in coppia, con il partner potrebbero esserci delle tensioni ed è probabile che passerete delle ore a parlare di tutto ciò che non va nella relazione. Soli: gli affari di cuore oggi non sono un vostro obbiettivo. Deciderete di concentrarvi sulla vostra vita personale e professionale. L’amore può aspettare.

Oroscopo 21 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna Nuova in Ariete per il vostro segno è un transito eccellente. Avrete la forza per attuare dei cambiamenti, ripartire da zero. E’ il momento per iniziare nuovi hobby, trovare nuove strade per esprimere la creatività o esprimere l’affetto nei confronti delle persone care e, non ultimo, per pensare a introdurre più divertimento nella vostra vita. Amore: in coppia, cercate di essere più comprensivi con il partner. Mettetevi nei suoi panni e vedrete le cose da una prospettiva diversa. Capirete meglio le ragioni del suo attuale comportamento. Soli: avete la sensazione di attraversare un deserto sentimentale e un solo desiderio: incontrare l’anima gemella. Oggi vi porrete tante domande…

Oroscopo 21 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna Nuova in Ariete avrete voglia di impegnare più energie nella vita personale. E’ un buon momento per riorganizzare o rinnovare la casa o parlare con i familiari per definire gli obbiettivi, anche futuri, da raggiungere. Non è detto che tutti siano d’accordo con voi e in questo caso sarà indispensabile trovare un compromesso. Amore: in coppia, è una bella giornata, non vi soffermerete sulle banalità e dunque la relazione sarà serena. Riuscirete persino a mettervi d’accordo su un progetto. Soli: per oggi il vostro status non vi dispiacerà. In effetti, essere single ha anche dei vantaggi.

Oroscopo 21 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna Nuova in Ariete, siete molto convincenti ed è un momento eccellente per contattare chi sarà d’aiuto a raggiungere i vostri obbiettivi. Notizie o informazioni vi stimoleranno a concretizzare un’idea o un progetto personale o di lavoro. Potreste decidere di riprendere gli studi o frequentare un corso di formazione. Amore: in coppia, nella relazione oggi non ci sarà posto per la noia. C’è grande complicità e ciò spinge entrambi a scoprire insieme cose nuove. Quanto basta per dare nuovo slancio all’unione. Soli: decisi a conquistare! Se una persona vi attrae, lancerete segnali chiari e forti. Non ricambierà? Cambierete obbiettivo!

Oroscopo 21 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna Nuova in Ariete al vostro segno annuncia che è un buon momento per occuparvi delle finanze e al contempo riconoscere il vostro valore! Cercate di cogliere le opportunità per migliorare la vostra attività o essere più produttivi. Fissate degli obiettivi finanziari ma senza esagerare, quanto basta per vedere una differenza positiva. Amore: in coppia, nessun malinteso, nessuna difficoltà, la relazione procede a meraviglia. C’è un bel dialogo, comprensione a tutto campo! Soli: in programma c’è una cotta e partirete in quarta. Riprenderete il timone della vostra vita sentimentale, sarete fiduciosi!