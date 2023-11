L’oroscopo del 21 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 21 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 21 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile) Se vi sentite pronti a dare il massimo riguardo un’idea o un progetto, il buon aspetto Marte-Plutone oggi accentuerà la passione, la concentrazione e l’impegno. Più andrete avanti e tanto più aumenterà l’interesse ed è evidente che otterrete bei risultati. L’unico problema semmai, è capire quando è il momento di fermarvi e concedervi una pausa. C’è la possibilità che siate talmente assorbiti al punto di lavorare senza sosta. Amore: in coppia, splendida giornata, perfetta per introdurre un po’ di pepe nella relazione. Sorprendete il partner proponendo una serata speciale. Soli: dovreste abbassare un po’ le aspettative. In una persona non conta solo l’aspetto e qualcuno di adorabile è lì per voi. Oroscopo 21 novembre Toro (22 aprile-20 maggio) In questo momento il desiderio di migliorare, imparare ed ampliare le vostre esperienze è molto forte e accende la motivazione. Insieme a una persona avrete la sensazione di poter realizzare grandi cose, vi sentirete invincibili e ciò spingervi a studiare un progetto ambizioso e di ampia portata. Il buon aspetto Marte-Plutone vi sprona, vi motiva: non avete nulla da perdere e tutto da guadagnare. Se l’inizio va bene, niente vi fermerà. Amore: in coppia, cambiate musica! Buttate le eventuali incomprensioni in un cassonetto e cercate di ritrovare la complicità, puntate a un dialogo costruttivo. Soli: evitate di correre dietro a una persona poco interessata. Potete trovare qualcuno che è molto più adatto a voi! Oroscopo 21 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno) È comprensibile fare affidamento sulla cerchia delle amicizie influenti e sui colleghi per scovare quelle opportunità di lavoro che cercate ma siete consapevoli che non potete farlo ovunque e in ogni momento. Muovetevi anche per conto vostro, impegnatevi così da individuare da soli nuovi percorsi. Non dovete esitare a imboccare una direzione inedita e andare a vedere dove vi porterà. Forse verso un nuovo lavoro o un’attività in proprio. Amore: in coppia, circola un po’ di frustrazione: il partner vi sembra distante e non capite il motivo. Anziché rimuginare provate a saperne di più. Avrete delle risposte. Soli: siete un po’ abbattuti, date molto più di quanto ricevete e ora ne avete abbastanza. .

Oroscopo 21 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

In qualsiasi circostanza – positiva o negativa – oggi fingerete indifferenza ma il vostro atteggiamento impassibile potrebbe essere fuorviante. Se, ad esempio, siete felici di dare il via un piano, un progetto perché non mostrare apertamente il vostro entusiasmo? Con il buon aspetto Marte-Plutone, tenete presente inoltre che qualsiasi commento od opinione saranno molto apprezzati. Smettete dunque di essere evasivi e cercate di essere più schietti! Amore: in coppia, fate una dichiarazione d’amore al partner, puntate sulla tenerezza. Organizzate una cenetta romantica per esprimere i reciproci sentimenti. Soli: avete l’opportunità di incontrare tante persone nuove. È ora di mettere fine a una storia del passato. Oroscopo 21 novembre Leone (23 luglio-23 agosto) E’ una giornata in cui nel lavoro non dovete sottovalutare i dettagli: anche se pensate che siano irrilevanti per altri direttamente interessati potrebbero essere importanti. Se dovete portare a termine un compito e volete mantenere la reputazione, ovvero qualcuno su cui si può contare, anziché procrastinare su quei dettagli fastidiosi, risolvete. Una volta tolti di mezzo proverete un enorme sollievo e oltretutto non proverete sensi di colpa. Amore: in coppia, il lavoro vi porta ad allontanarvi dal partner, almeno con il pensiero, e avrete la testa altrove. Ma la dolce metà riuscirà a parlare al vostro cuore. Soli: apritevi a un’opportunità di incontro, potrebbe essere online, con una persona che vive non molto distante da voi.

Oroscopo 21 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Una situazione un po’ complicata è motivo di turbamento? Con il buon aspetto Marte-Plutone cercate di esaminarla attentamente e sicuramente scoverete anche un lato umoristico. Ridere ha il potere di migliorare lo stato d’animo, qualche battuta può permettere di avere una prospettiva meno cupa della situazione. Allora: parlatene con un amico dotato di grande senso dell’umorismo e trasformate questo melodramma in una commedia leggera. Amore: in coppia, se con il partner ci sono delle tensioni riguardanti una questione familiare, fate attenzione poiché oggi potrebbero esplodere. Calma. Soli: l’impazienza, la voglia di trovare a tutti i costi l’amore oggi potrebbe costare una delusione.

Oroscopo 21 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Con l’aspetto Marte-Plutone odierno rischiate di fissarvi sugli aspetti complicati di una situazione. Pensando solo a ciò che potrebbe andare storto finirete col privarvi di bei momenti. Concentrate l’attenzione sul presente e sulle persone ora vi stanno accanto. Smettete inoltre di guardare al passato: è vero che non potete cambiare le circostanze ma potete scegliere di reagire! Coccolatevi e fate qualcosa che vi metta in grado di tirare su il morale. Amore: in coppia, dovreste cambiare qualcosa nel quotidiano: parlatene con il partner in modo diretto ed esprimete apertamente i vostri desideri. Soli: potreste decidere di agire così da chiarire una situazione ambigua. Se non altro definirete la questione.

Oroscopo 21 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il buon aspetto Marte-Plutone – entrambi i pianeti governano il vostro segno – oggi avete grande sicurezza in voi stessi, vi troverete al centro della scena, nel lavoro toccherete con mano quanto vi stimano e apprezzano il vostro impegno. Il transito rappresenta un’opportunità per parlare di un progetto o un’idea che avete a cuore e in cui credete: è il momento giusto, il vostro entusiasmo sarà contagioso e ci sarà chi sarà pronto a offrire un sostegno. Amore: in coppia, i passaggi astrali odierni vi mettono in grado di valutare alcuni aspetti della relazione. E’ importante fare il punto sui vostri sentimenti e le vostre esigenze. Soli: cercate di essere attenti alle persone che incontrate: se una persona vi attrae potrebbe nascere una storia importante che vi porterà verso uno splendido futuro.

Oroscopo 21 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con il buon aspetto Marte-Plutone, potreste essere spinti a confidare qualcosa che fino a oggi avete tenuto per voi. Parlarne, togliere il peso dal cuore rappresenterà un gran sollievo, soprattutto se il “segreto” scatena ansia o stress. Al contempo, la Luna in Pesci odierna sosta nel vostro settore della casa, della famiglia ed è probabile avvertiate il bisogno di tranquillità. Concedetevi una pausa per riflettere e ricaricare le batterie. Amore: in coppia, se di recente avete avuto difficoltà a comunicare con il partner, oggi la situazione si risolverà! Soli: se nei giorni scorsi c’è stato un incontro oggi lancerete un invito alla persona. Accertatevi comunque che non sia già sposata o fidanzata.

Oroscopo 21 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se siete alle prese con un problema personale, la soluzione potrebbe essere più semplice di quanto pensiate. Potreste rendere le cose più complicate perché non riuscite a vedere una via d’uscita facile. Chiedere consiglio a una persona che non è coinvolta nella questione, vi permetterà di avere una nuova prospettiva utile a risolvere. Dovrete impegnarvi parecchio ma sapere che siete sulla buona strada vi restituirà la perduta tranquillità. Amore: in coppia, desideri teneri ma potenti e infinite carezze. I giochi d’amore saranno scanditi da risate con il partner! Soli: potreste innamorarvi di una persona sposata o comunque impegnata in una relazione, Ma ciò ai vostri occhi non rappresenterà un impedimento.

Oroscopo 21 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il buon aspetto Marte-Plutone, seguire l’istinto vi porterà a realizzare un progetto che avete in mente da tempo e in cui credete. Nei prossimi giorni se avvertirete la spinta a contattare una persona oppure a prendere un’iniziativa importante siate pur certi che sarete in grado di trasformare un sogno in realtà. Se avvertirete anche la sensazione di dover agire con urgenza, sarà importante assecondarla ed entrare in azione. Amore: in coppia, potrebbero esserci delle tensioni ma avere difficoltà a parlarne oppure rischiate di farlo in modo maldestro. Permettete al partner di esprimere la sua opinione senza interrompere e ascoltate. Soli: evitate di credere che la gentilezza di una persona nasconda un interesse romantico. Potreste ritrovarvi in una situazione spiacevole.

Oroscopo 21 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Ampliate il giro delle conoscenze poiché grazie al buon aspetto Marte-Plutone avrete la possibilità di trovare nuove opportunità di lavoro e al contempo garantirvi nuove amicizie. Per oggi, uscite da soli – senza gli amici di sempre – e dedicate un po’ di tempo a conoscere un nuovo gruppo di persone. Avrete inoltre la possibilità di mostrare alcuni aspetti del vostro carattere che solitamente non esprimete. Con le nuove conoscenze potete essere chi volete: giocate dunque con la vostra personalità. Amore: in coppia, siete ipersensibili, un po’ agitati: è meglio rimandare a domani le discussioni importanti. Soli: se state vivendo un flirt complicato non è la giornata giusta per affrontare un chiarimento.