L’oroscopo del 21 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 21 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 21 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La congiunzione Mercurio-Venere in Sagittario vi spinge a coinvolgere altre persone, qualunque cosa abbiate in mente di fare. E’ un momento di nuove scoperte e opportunità entusiasmanti – anche riguardanti un viaggio – in cui le persone che per voi contano possono svolgere un ruolo importante condividendo la loro esperienza e competenza. Amore: in coppia, avete belle energie e pensate in grande! Volete che la relazione si rafforzi e in mente avete splendidi progetti. Soli: è tempo di uscire dalla routine e andare incontro alle novità, incontrare nuove persone. Funzionerà.

Oroscopo 21 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La congiunzione Mercurio-Venere in Sagittario punta i riflettori su un vostro settore del denaro. Se avete in corso una trattativa, un acquisto o una vendita, andrà nel verso da voi desiderato. Non è escluso che finalmente entri una somma che state aspettando da tempo. Più in generale, grazie al pensiero positivo potreste trovare la soluzione a problemi spinosi. Amore: in coppia, il partner vi rassicura, vi offre il sostegno di cui avete bisogno! E’ una bella giornata per rendere più solida la relazione e fare una dolce promessa. Soli: forse non ci saranno incontri importanti ma potete pur sempre flirtare con leggerezza.

Oroscopo 21 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La congiunzione Mercurio-Venere in Sagittario vi fa toccare con mano il sostegno che arriva da chi vi circonda. E’ un buon momento, dunque, per chiedere qualcosa poiché ci sono buone probabilità che riceverete una risposta positiva! Potrebbe essere necessario fare un piccolo compromesso, ma otterrete ciò che desiderate. Amore: in coppia, l’atmosfera è un po’ elettrica. Cercate di ritrovare il consueto ottimismo e dite no a eventuali discussioni. Soli: gli incontri ci sono, la conversazione sarà perfetta ma fate leva sul buonumore, oggi lo stato d’animo è del tipo montagne russe.

Oroscopo 21 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La congiunzione Mercurio-Venere in Sagittario, rende la comunicazione più facile se dunque dovete negoziare o risolvere una questione, è il momento giusto. Il transito indica inoltre che nel lavoro il vostro impegno non passerà inosservato e arriveranno delle gratificazioni. E in questo settore potreste stringere nuovi contatti! Amore: in coppia, c’è grande complicità, eventuali ostacoli rendono più forte la relazione! E’ possibile un progetto a due che rappresenterà un nuovo inizio. Soli: ebbene non sbagliate, le vostre sensazioni sono giuste: una persona è “vittima” del vostro incantesimo…

Oroscopo 21 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La congiunzione Mercurio-Venere in Sagittario vi dota di ottimismo, oggi vedrete il bicchiere mezzo pieno! Lo stato d’animo è leggero, siete diplomatici, le amicizie sono particolarmente affettuose e chi vi circonda è attratto da voi, avete l’effetto calamita! Con questo transito, infine, potreste decidere di riprendere gli studi o migliorare la vostra istruzione. Amore: in coppia, condividete splendidi momenti che vi permettono di scoprire nuove sfaccettature di entrambi… Soli: se una persona vi attrae da tempo, una conversazione vi metterà in grado di rompere il ghiaccio e da lì le cose potrebbero procedere rapidamente.

Oroscopo 21 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Qualsiasi conversazione pacata con i familiari oggi sarà d’aiuto a introdurre l’armonia. La congiunzione Mercurio-Venere in Sagittario rappresenta un’opportunità per appianare eventuali problemi e trovare delle soluzioni. Più in generale, avrete belle attenzioni nei confronti delle persone care e ve ne saranno riconoscenti! Amore: in coppia, amate la dolce metà così com’è, in modo incondizionato (e ricambia). Bei momenti di complicità che rendono ancora più salda la relazione! Soli: potere di seduzione al top, è una giornata perfetta per dare il via a una storia d’amore. Per conquistare chi vi attrae basterà un semplice sguardo.

Oroscopo 21 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Le persone che incontrerete o con cui parlerete oggi e nei prossimi giorni, potrebbero essere d’aiuto a far imboccare alla vostra vita una nuova direzione. Non è escluso che firmerete un contratto oppure troverete un compromesso su una questione importante. Sarete ottimisti, persino euforici per ciò che sta accadendo. Amore: in coppia, splendido dialogo, riuscite ad anticipare i minimi desideri della dolce metà. In ogni caso, evitate di impuntarvi su dettagli di poco conto. Soli: è una giornata romantica, che favorisce l’amore! Affascinanti come siete, non vi resta che uscire e lanciarvi nella conquista!

Oroscopo 21 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la congiunzione Mercurio-Venere in Sagittario il vostro obbiettivo sarà quello di guadagnare di più. E in effetti potrebbero arrivare ottime opportunità che vi permetteranno di aumentare le entrate. Fate attenzione però alla voglia di spendere: con questo transito rischiate di lanciarvi negli acquisti senza pensarci due volte… Amore: in coppia, vi aspettano belle sorprese, la giornata è piena d’amore, il vostro partner vi coccola più del solito. Soli: dopo giorni passati a lamentarvi del vostro destino, finalmente deciderete di dare una svolta alla vita amorosa. Ogni occasione sarà buona per stringere nuove conoscenze!

Oroscopo 21 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la congiunzione Mercurio-Venere nel vostro segno, avrete voglia di organizzare o partecipare ad alcuni eventi e al contempo parlare delle vostre idee e progetti. Attirerete le persone giuste, pronte a dare un sostegno e ciò vi farà sentire ancora più motivati! Potreste infine, ricevere una somma di denaro che aspettate da un po’ di tempo. Amore: in coppia, avrete la possibilità di risolvere le recenti difficoltà che pesano nella relazione. Chiarirete in un’atmosfera serena, favorevole al dialogo. Soli: grazie al fascino e all’eloquenza, è la giornata ideale per conquistare chi vi attrae! Farete centro.

Oroscopo 21 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La congiunzione Mercurio-Venere in Sagittario sosta alle spalle del vostro segno. Nei prossimi giorni potreste scoprire una nuova forza interiore, il talento e delle idee che potrebbe cambiare la vostra vita. Una serie di contatti, inoltre, potrebbero permettervi di stringere delle amicizie e far arrivare ottime opportunità. Amore: in coppia, puntate sulla diplomazia anziché voler avere ragione a tutti i costi. Mettete a tacere l’ego e manterrete la pace! Soli: potreste capire improvvisamente di essere innamorati di una persona che già conoscete. In generale è un’ottima giornata per fare nuove conoscenze online o di persona. Ci sarà chi vi corteggerà…

Oroscopo 21 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la congiunzione Mercurio-Venere in Sagittario qualsiasi conversazione sarà entusiasmante e stimolante e potrebbe avere un impatto positivo sul vostro futuro. Alcune persone, non è escluso si tratti di amici, vi apriranno delle porte e vi metteranno in grado di raggiungere un obbiettivo importante o realizzare un progetto che avete a cuore! Amore: in coppia, è un lunedì romantico accompagnato da senso dell’umorismo, desiderio e complicità! Esprimete l’amore che provate per la dolce metà. Soli: negli affari di cuore è una giornata molto promettente. Non perderete una sola occasione per brillare nella vita sociale e fare conquiste.

Oroscopo 21 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La congiunzione Mercurio-Venere in Sagittario accenderà il desiderio di prenotare una vacanza veloce e allontanarvi da tutto! Sfruttate questo transito… Anche obbiettivi e ambizioni sono al centro della scena: è tempo di entrare in contatto con persone che possano aiutarvi a concretizzare! Nel lavoro c’è una bella riuscita nonché la possibilità di aumentare il reddito. Amore: in coppia, concedetevi una serata romantica: dopo una giornata stressante è la pausa perfetta. Soli: è il momento di chiudere relazioni con persone nocive e avvicinarvi a chi è in sintonia con voi, è positivo/a! Sarete meglio accompagnati…