L’oroscopo del 21 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 21 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 21 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile) Con il buon aspetto Venere-Giove, che si tratti di offrire un consiglio, un dono o fare un complimento, oggi sarete molto generosi. Un atteggiamento che vi permetterà di garantirvi esperienze positive e splendide opportunità. Se avete intenzione di raggiungere un obbiettivo importante, chiedete un aiuto e lo troverete: avete la possibilità di affascinare e convincere chiunque! E’ inoltre la giornata ideale per essere indulgenti con voi stessi, sfruttare al meglio il tempo libero. Amore: in coppia, il cielo è azzurro e annuncia il colore della felicità. E per una buona ragione: è forse in preparazione un progetto di matrimonio o di convivenza? Soli: è una giornata promettente, molto favorevole agli incontri romantici. Lasciatevi andare, potreste rimanere piacevolmente sorpresi. Oroscopo 21 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio) E’ un sabato all’insegna della leggerezza, in cui avrete l’opportunità di distrarvi, partire per un viaggio, di allontanarvi da casa, anche se dovesse trattarsi di una gita per una sola giornata oppure dedicarvi a un hobby o uscire con gli amici. L’importante è uscire, muovervi e ampliare i vostri orizzonti, anche navigando semplicemente su Internet. Pensate fuori dagli schemi e troverete sicuramente qualcosa che vi regalerà soddisfazione, ricaricherà le batterie emotive. Amore: in coppia, la relazione appaga entrambi, i pianeti rafforzano il legame anche perché date prova di tolleranza e comprensione. In programma ci sono momenti deliziosi. Soli: siate sinceri, voi stessi e conquisterete chi, in questo momento, vi attrae. Potrebbe nascere una storia d’amore importante! Oroscopo 21 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno) Con il buon aspetto Venere-Giove è una buona giornata per appianare le diversità di vedute o migliorare le relazioni semplicemente ascoltando gli altri. Al contempo potreste sentire che è il momento in cui un sogno potrebbe diventare realtà. Anche se non c’è ancora alcun segnale tangibile, abbiate fiducia che andrà tutto bene, forse grazie anche all’arrivo di un sostegno inaspettato. Per oggi, dunque, godetevi il tempo libero perché presto sarete molto impegnati. Amore: in coppia, intesa e complicità a tutto campo, l’armonia è a portata di mano. Non abbiate timore di condividere i vostri pensieri più profondi e mostrare la vulnerabilità, è lì che risiede la vostra vera forza. Soli: in caso di appuntamento avete la possibilità di iniziare una storia. Andrà tutto bene!

Oroscopo 21 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Oggi o nei prossimi giorni, il boss potrebbe affidarvi alcune responsabilità importanti e vi tiene in considerazione per una promozione o per un ruolo a cui ambiscono molti colleghi. Probabilmente è ciò che stavate aspettando, dunque assicuratevi di essere preparati per il lavoro extra (e i riconoscimenti extra). Organizzatevi poiché dovrete dedicare parecchio tempo al lavoro. E’ l’inizio di un periodo molto faticoso ma allo stesso tempo entusiasmante! Amore: in coppia, atmosfera romantica, ideale per vivere momenti di tenero amore. Cogliete l’occasione per godervi la complicità con il partner. Soli: incontro entusiasmante in cui la conversazione profonda sarà al centro della scena. Bando alle incertezze e provateci, l’amore è a portata di mano. Oroscopo 21 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto) Il buon aspetto Venere-Giove vi dota di buonumore, siete socievoli e, dunque, è un’ottima giornata per uscire con nuovi e vecchi amici, organizzare un incontro e rilassarvi, soprattutto se il lavoro vi ha impegnato più del solito. Avete bisogno di uno sbocco salutare così da riportare in equilibrio le energie. Se durante la settimana c’è stato uno screzio, delle tensioni con un collega o un cliente, cercate di risolvere e chiarire: prima lo farete, meglio sarà per voi e l’altro. Amore: in coppia, è una giornata piena di tenerezza. Non esitate a condividere i vostri sentimenti e aprirvi al partner. La Luna in Capricorno crea nella relazione un’atmosfera di sicurezza e stabilità. Soli: potrebbe scattare un’attrazione magnetica, dunque uscite per incontrare la persona giusta.

Oroscopo 21 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il buon aspetto Venere-Giove potrebbe accendere la curiosità riguardo un obbiettivo o un progetto. Sarete molto motivati, vorrete saperne di più e se investendo anche una somma di denaro, porterà ai risultati che avete in mente. Di sicuro, più esaminerete le possibilità che offre e tanto più sarete entusiasti. Lanciatevi, non sprecate questa splendida occasione e cercate di avere la massima fiducia nelle vostre capacità e competenze! Amore: in coppia, i sentimenti sono amplificati, approfittate di questa giornata per dire al partner quanto l’amate! Le conversazioni saranno sincere e affettuose. Soli: è il sabato perfetto per incontrare una persona speciale. Siete meno diffidenti, più aperti e disposti a dare il via a una relazione. Il fascino è al top, dunque osate!

Oroscopo 21 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) E’ un sabato in cui uscire dalla “tana”, contattare gli amici e se non tutti, almeno uno/a che non vedete da parecchio a causa dei reciproci impegni di lavoro o forse solo per un po’ di pigrizia. Ritagliate un po’ di tempo, dunque, per inviare qualche messaggio e contattare chi vi fa sentire bene, vi regala momenti di buonumore. Anche se comunicherete soltanto attraverso una videochiamata o semplici sms, sarà sempre infinitamente meglio che non parlare affatto. Amore: in coppia, se avete dei figli occupano molto spazio, molto tempo, a volte è difficile conciliare vita familiare e vita di coppia. Il partner prenderà l’iniziativa organizzando una dolce serata solo per voi due. Soli: atmosfera favorevole ai nuovi incontri, soprattutto per chi è attivo in un club, in un’associazione o su un app di appuntamenti.

Oroscopo 21 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se dovete condividere un’idea oppure un progetto o avete intenzione di avere un chiarimento con una persona, evitate di pensare e ripensare alle parole da dire: sarebbe uno spreco di tempo ed energie. Con il buon aspetto Venere-Giove mente e cuore sono in sintonia e vi esprimerete al meglio, sarete convincenti grazie anche a una dose in più di diplomazia. Parlate di ciò che avete a cuore, battete il ferro finché è caldo! Amore: in coppia, siete sicuri che il partner sia la persona giusta e ciò vi fa sentire bene, rassicurati. Un sentimento condiviso dalla dolce metà. Soli: nel lavoro un incontro vi lascerà confusi, destabilizzati ma in modo positivo: è l’amore che bussa alla vostra porta? In generale, se al momento frequentate poche persone apritevi!

Oroscopo 21 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un bel sabato, con il buon aspetto Giove-Venere oggi o nei prossimi giorni avrete la possibilità di raggiungere un obbiettivo ed essere orgogliosi di voi stessi! Con questo aspetto astrale è anche il momento ideale per prendere cura del vostro benessere. Riprendere, ad esempio, a praticare esercizio fisico oppure seguire una dieta salutare. Unica accortezza: evitate di esagerare negli acquisti, potete concedervi delle gratificazioni senza spendere un occhio della testa. Amore: in coppia, i pianeti risvegliano la passione! Oggi vi sentite invincibili, dotati di un fascino irresistibile. Approfittate di questa energia per ravvivare la fiamma. Soli: attirate più di uno sguardo. In ogni caso fate leva sulla razionalità per non cadere nella trappola di qualche furbetto/a.

Oroscopo 21 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La vostra tenacia, la grande sicurezza e l’impegno vi ripagheranno se deciderete di incanalarli nella direzione che desiderate. Cambiate marcia per darvi tutte le possibilità di raggiungere gli obiettivi, anche finanziari, che vi siete prefissi e che fino a ieri vi sembravano irrealizzabili. Date il meglio di voi stessi, state diventando delle persone di successo e siete sul punto di dimostrarlo a voi stessi, a chi vi circonda e alla vostra famiglia. Amore: in coppia, il buon aspetto Venere-Giove rafforza l’ amore, la passione e la sincerità nella relazione. E’ il momento perfetto per condividere sentimenti profondi. Trascorrerete momenti molto sensuali. Soli: siete affascinanti e determinati a conquistare! Oggi vi sentite al top e nessuno sarà indifferente. Osate!

Oroscopo 21 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Siete in grado di andare oltre le apparenze delle situazioni, delle idee e cogliere anche i segnali più sottili. Tutto ciò che dovete fare oggi, per avere successo, è seguire l’istinto anche se si tratterà di correre un rischio. E’ una giornata eccezionale per puntare sulla carriera! Chi vi circonda forse non capirà perché state imboccando una certa direzione ma la vostra sicurezza spazzerà via qualsiasi dubbio e sorprenderete tutti! Amore: in coppia, i passaggi odierni rappresentano un invito a mostrare tenerezza e comprensione. La serata sarà romantica, piena di dolcezza. Soli: l’attuale status non vi dispiace affatto. Penserete che è meglio soli che male accompagnati…

Oroscopo 21 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Di qualunque cosa abbiate bisogno, tenete presente che gli amici possono essere d’aiuto a ottenerlo, attraverso informazioni preziose. Le relazioni che avete attualmente non solo vi fanno sentire bene ma possono essere anche estremamente utili. Se siete alla ricerca di un lavoro, uscite e frequentate le persone giuste: non dovreste avere troppe difficoltà a conoscerle. E unirete l’utile al dilettevole. Amore: in coppia, tutto fila liscio, per far evolvere la relazione non dovete fare sforzi. Nessuna pressione, insieme siete felici e sereni, pronti a fare nuovi progetti a due. Soli: se state cercando di cambiare il vostro status i pianeti annunciano che il vero amore potrebbe iniziare con una solida amicizia.