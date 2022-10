L’oroscopo del 21 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 21 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 21 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

I passaggi odierni vi offrono la possibilità di fare dei passi significativi per raggiungere un obbiettivo ma dovrete essere disposti a lavorare sodo e in modo costante. Al contempo con il buon aspetto Luna-Urano sarete spinti a esprimervi con gesti dolci e gentili nei confronti delle persone care. E le sorprenderete positivamente! Amore: in coppia, la relazione procedere alla grande, il partner vi ricopre d’amore quello che stavate aspettando da tempo. Soli: potreste provare un senso di colpa riguardo l’ultima storia. Non siete più così sicuri che l’unica soluzione possibile fosse la separazione e contatterete l’ex.

Oroscopo 21 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

La cooperazione può essere la chiave per portare a termine i compiti di lavoro e ottenere un risultato eccellente. Le relazioni con i colleghi saranno armoniose il che rende possibile accelerare i tempi e concludere. In generale, anche negli impegni quotidiani, sarete molto rispettosi di ciò che vi verrà chiesto di fare. E lo svolgerete senza stressarvi. Amore: in coppia, sulla relazione soffia una ventata di aria fresca. Se avete discusso per mettere le cose a posto, ripartirete meglio di prima! Soli: gli aspetti odierni indicano nuovi incontri, sia sentimentali che di amicizia. Sta a voi non confonderli.

Oroscopo 21 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Fate in modo che i colleghi non vi accollino il loro lavoro. I transiti della giornata indicano che dovete mettere un limite: non potere risolvere questioni che non vi appartengono! Oggi e domani il progresso è al centro della scena, potreste avere idee e intuizioni eccellenti sul vostro percorso professionale o personale! Pensate, dunque, soprattutto a voi! Amore: in coppia, ci sono incomprensioni e conflitti. Con il partner avete punti di vista diversi, non ultimo nelle questioni finanziarie. Soli: avvertite il ​​bisogno di essere rassicurati sui sentimenti che una persona prova per voi ma tacendo non dirà niente. Vi sentirete a disagio e pronti a chiudere il flirt.

Oroscopo 21 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se avete discusso con un amico/a è la giornata giusta per contattarlo e dire che qualunque cosa sia accaduta è ormai alle spalle. L’armoniosa congiunzione Sole-Venere indica che è il momento perfetto per appianare la situazione e raggiungere un compromesso. Se volete mantenere l’amicizia dovete accettare questa persona per quello che è. Amore: in coppia, mettere in discussione qualcosa è sempre positivo. La Luna vi fa imboccare la giusta direzione e riuscirete a raggiungere la destinazione. L’orizzonte è pieno di promesse. Soli: in un/a collega non troverete il minimo difetto, vi direte che è perfetto/a così. Ottimisti e pronti a lanciarvi nell’avventura, andrete avanti…

Oroscopo 21 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

Per il vostro segno è un periodo di espansione e voi siete pronti a conquistare il mondo! Credete in voi stessi e gli altri crederanno in voi! Oggi ad accompagnarvi c’è una buona dose di fortuna dunque nel settore che credete più opportuno, potete correre qualche rischio. Non è escluso, infine, che arrivi un’opportunità e potrebbe cambiare la vostra vita! Amore: in coppia, le cose vanno bene: consolidate, assaporate, gustate questa fase meravigliosa. Lo meritate ampiamente. Soli: l’amore non si impara, si vive con i suoi alti e bassi. Non è lui che deve adattarsi a voi ma il contrario.

Oroscopo 21 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la Luna nel vostro segno chi vi circonda, lavoro o vita personale, non vi perdonerà nulla, nemmeno una piccola cosa. D’altra parte è vero che siete dei perfezionisti in tutto ciò che fate, per questo gli altri notano i vostri errori affinché siate comprensivi quando sbagliano. Mostrate dunque le vostre piccole imperfezioni, saranno accolte con simpatia! Amore: in coppia, riguardo alla relazione vi ponete molte domande e siete consapevoli che è necessaria una messa a punto. E’ un’ottima giornata per stabilire un dialogo con il partner. Soli: la solitudine vi pesa ma non per questo vi abbattete: siete molto motivati a conoscere nuove persone e a mollare il passato!

Oroscopo 21 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Vergine vi rende molto critici nei confronti di chi vi circonda. Sul posto di lavoro sarete pignoli per piccole cose, ad esempio per un commento casuale o come è stato eseguito qualcosa. Al contempo, fortunatamente la Luna è in buon aspetto con Urano il che vi permetterà, se volete, di tenere sotto controllo questo atteggiamento. Amore: in coppia, avete bisogno di trascorrere del tempo con il partner, voi due da soli. Volete vivere dei momenti romantici! Soli: nella vita affettiva c’è un rinnovamento: gli astri annunciano un nuovo incontro che trasformerà la vostra vita!

Oroscopo 21 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Alcuni ostacoli che avete ignorato nelle relazioni potrebbero riemergere improvvisamente e assumere proporzioni notevoli. Fate attenzione a ciò che direte, non è una cosa da prendere sottogamba. Potrebbero nascere delle difficoltà. Ignorate, se arrivano, eventuali provocazioni e cercate di non avere reazioni aggressive. Amore: in coppia, fate attenzione che per il partner il vostro modo d’amare non diventi soffocante. Evitate di esagerare! Soli: sognare va bene ma rimanere con i piedi per terra è ancora meglio! Il paese degli orsetti del cuore, nella realtà non esiste.

Oroscopo 21 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna in Vergine, è nel vostro interesse fare apertamente delle critiche negative. Più vi reprimerete per qualche motivo e tanto più sarete nervosi e risentiti con la persona a cui vorreste dire ciò che pensate. Stesso discorso se siete in fase di autocritica, cosa che al vostro segno capita di rado ma con la Luna in Vergine è possibile. Amore: in coppia, accettare di vedere cosa non funziona è una prova di intelligenza. Insieme, correggerete il tiro per rafforzare la relazione. Nulla è perfetto. Soli: evitate di elencare tutto ciò che non ha funzionato nella precedente relazione, accollando tutte le colpe all’altro/a. Non siete credibili.

Oroscopo 21 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la congiunzione Sole-Venere potreste essere spinti a un cambio di look o ad acquistare nuovi capi di abbigliamento. Provateci, soprattutto se in programma c’è un evento sociale o un colloquio di lavoro. Cambiare qualcosa nell’immagine aumenterà la sicurezza e sarà utile per muovervi con maggiore facilità in un nuovo lavoro od ottenere una promozione. Amore: in coppia, cercherete di esprimere i vostri sentimenti un po’ più chiaramente del solito, raddoppierete le attenzioni per la dolce metà. Soli: incontro con una persona sensibile e sentimentale come voi e fin dall’inizio la fiducia sarà reciproca.

Oroscopo 21 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Vergine indica che potrebbe essere necessario esaminare le vostre finanze: investimenti, denaro, proprietà e debiti ora sono al centro della scena e analizzando la situazione potrebbero emergere piccoli dettagli che faranno la differenza. E’ nel vostro interesse proteggere le vostre finanze in quanto consoliderà la sicurezza di cui la casa e i familiari potrebbero aver bisogno. Amore: in coppia, voglia di coccolare il partner con piccole ma significative attenzioni. L’amore che provate per la dolce metà vi rende migliori e giustamente pensate di doverlo dimostrare. Serata bollente! Soli: un’amicizia potrebbe trasformarsi in una storia più intima. Potrebbe nascere una relazione d’amore importante!

Oroscopo 20 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Sfruttate le vibrazioni della congiunzione Sole-Venere per dare la priorità alle vostre esigenze e ai bisogni, dicendo ciao ciao a persone o situazioni che minano il vostro equilibrio. Tanto più che avete la possibilità di stringere nuove e positive relazioni. Al contempo alcune idee brillanti vi faranno vedere in una prospettiva diversa i progetti e le attività. Amore: in coppia, prima di dire “sì” a una richiesta della dolce metà accertatevi di poter rispondere, soprattutto finanziariamente. Non mettete in pericolo il budget! Soli: riceverete un messaggio e dovrete leggere tra le righe. Fate dunque molta attenzione.