L’oroscopo del 21 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 21 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 21 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Vi sentite forti e avete intenzione di raggiungere un obbiettivo o realizzare un’ambizione: è una buona giornata per intensificare l’impegno. Che stiate cercando una favolosa opportunità negli affari o vogliate ottenere una promozione, a suon di determinazione e concentrazione ce la farete. Bando a eventuali dubbi e andate avanti con sicurezza. Amore: in coppia, sempre innamorati della dolce metà, oggi vi lancerete in dichiarazioni d’amore piene di passione. Le temperature tiepide non sono nel programma della giornata. Soli: nuovi contatti e avete tante belle idee per riuscire nella conquista. Avete la possibilità di fare vostro un cuore!

Oroscopo 21 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Un’offerta di lavoro interessante potrebbe costringervi a uscire dalla zona di comfort e se si tratta di qualcosa a cui state pensando da un po ‘, vietato esitare! Grazie all’efficienza e alla sicurezza in voi stessi sarete in grado di fare un’ottima impressione sulle persone che contano: capiranno immediatamente di che stoffa siete fatti! Amore: in coppia, con il partner c’è complicità, sicurezza, sentimenti forti, reciproco sostegno. E’ una giornata come piace a voi, non ci sono nuvole all’orizzonte! Soli: un incontro romantico recente con una persona potrebbe trasformarsi in una bella storia, molto promettente.

Oroscopo 21 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un giovedì in cui potreste ricevere un invito o di far parte di un gruppo o di un team. Il vostro segno apprezza la vita sociale, ha bisogno di sentirsi accettato e stringere sempre tanti contatti. E oggi avete la possibilità di ampliare il raggio d’azione, di incontrare persone con cui dare il via a relazioni interessanti e stimolanti. Amore: in coppia, le vibrazioni planetarie vi permettono di concretizzare nuovi progetti a due. Riguardo alle aspettative e ai desideri comunicate in modo eccellente. Il partner approva una delle vostre decisioni. Soli: gli incontri odierni sono all’insegna della leggerezza e dell’ottimismo. Con chi vi corteggia trascorrerete la serata in un luogo intimo anziché affollato.

Oroscopo 21 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Una conversazione importante potrebbe rappresentare una svolta: potreste raggiungere un accordo o prendere una decisione in modo definitivo. Se, inoltre avete in mente un progetto – o avete iniziato a lavorarci – le novità, i contatti che stringerete o le autorizzazioni che riceverete, tutto contribuirà alla vostra piena soddisfazione. Amore: in coppia, pronti a cambiare alcune abitudini, il che rafforzerà l’unione. Siete molto felici e sorpresi dalla piega degli eventi, è un vero successo. Insieme siete più forti. Soli: è uscendo e facendo quante più conoscenze possibili che avrete la possibilità di incontrare la persona giusta. Smettete di pensare al passato! Oroscopo 21 settembre Leone (23 luglio-23 agosto) E’ un bel giovedì, siete affascinanti, coraggiosi, creativi ed estroversi. In ogni caso, con questa atmosfera frizzantina, rischiate di trascurare alcune responsabilità e, in seguito, da ritrovarvi con una montagna di compiti inevasi. La cosa migliore è stabilire delle priorità e inoltre mettere dei limiti a chi vi fa perdere tempo. Amore: in coppia, rilassatevi e con il partner adottate il giusto stato d’animo: buon umore, spensieratezza e gioia di vivere! Soli: se gli affari di cuore non vi soddisfano, è tempo di fare leva sull’intuito e l’ immaginazione: avete bisogno di un rinnovamento!

Oroscopo 21 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con il buon aspetto tra Mercurio nel vostro segno e Giove in Toro potrebbe arrivare una splendida notizia: qualcuno vi farà un’offerta di lavoro oppure avete portato a termine un compito con successo. In entrambi i casi sarete ovviamente felici! Il transito può anche indicare un viaggio: la pianificazione o una partenza a breve. Amore: in coppia, passione ed eros al top! Cogliete l’occasione per vivere una serata bollente con il partner: la relazione non potrà che migliorare. Soli: smettete di pensare che chi vi corteggia vi farà soffrire come i/le vostri ex. È ora di dare un’altra possibilità all’amore, meritate una bella storia!

Oroscopo 21 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Il buon aspetto della Luna con Venere e Marte, vi dota di grande fascino, sicurezza in voi stessi, gioia di vivere che trasmetterete a chi vi circonda. Vi guarderanno con ammirazione! E’ il giovedì ideale per fare qualcosa solo per voi e che vi faccia provare benessere: da un massaggio all’acquisto di qualcosa che desiderate. Amore: in coppia, il dialogo con il partner è splendido, passate ore a parlare di nuovi progetti. Le conversazioni sono costruttive e leggere. Marte nel vostro segno spingerà a fare il passo successivo. Soli: grazie alla determinazione, siete certi che oggi troverete l’amore. E’ in effetti un colpo di fulmine può ribaltare la situazione affettiva!

Oroscopo 21 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Vorreste chiedere qualcosa a una persona ma esitate? A volte un approccio diretto è il migliore, fa risparmiare tempo ed energie. Oltretutto è bene sapere immediatamente se qualcuno non può o non vuole concedervi ciò che volete. In questo modo avrete la possibilità di rivolgervi a chi è disposto a esaudire la vostra richiesta. Amore: in coppia, tornerete a parlare con il partner di un progetto che avevate accantonato. Avrà le stesse riserve ma con rinnovato entusiasmo e argomenti solidi potrete convincerlo: la dolce metà cambierà idea! Soli: desiderate sentimenti sinceri e forti, vi impegnerete per trovare l’amore con la A maiuscola. D’altra parte il vostro segno ha orrore di tutto ciò che è superficiale.

Oroscopo 21 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se avete lavorato sodo per raggiungere, ad esempio, un obbiettivo presto ce la farete ma dovete essere disposti a impegnarvi un po’ di più. Non è il momento di accontentarvi ma di raddoppiare gli sforzi per dimostrare che le vostre capacità sono il top! In serata, un’uscita divertente con gli amici accentuerà il buonumore. Amore: in coppia, avete avuto un po’ di difficoltà a ritrovare calma e serenità. Una discussione o una diversità di vedute vi hanno lasciato una sensazione spiacevole. Ma oggi avete la possibilità di fare pace. Soli: Un’ amicizia vi aiuta a trovare l’equilibrio. E’ un forte legame basato sulla complicità. Vi chiederete se si tratti d’amore…

Oroscopo 21 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La vita non è solo affari e lavoro, sono anche gli affetti e non vanno trascurati. Il buon aspetto odierno tra la Luna e Venere rappresenta un invito a prendere cura delle relazioni personali. Quanto tempo è passato dall’ultima volta che avete incontrato per una serata insieme un caro amico o avete programmato telefonicamente un’uscita? Amore: in coppia, senza rendervene conto rischiate di fare la morale e di far innervosire il partner. Prudenza, evitate di dare il via a una lite difficile da sistemare. Soli: avete la possibilità di conquistare ma nulla indica che una relazione andrà avanti nel tempo. Affinché accada dovete essere più attenti ad alcuni dettagli che tendete a trascurare.

Oroscopo 21 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto tra la Luna, Venere e Marte annuncia dei momenti speciali, un po’ fuori dalla solita routine, grazie a un invito in cui riscuoterete un certo successo. Potrebbe essere per il fascino oppure per l’energia positiva che sprigionate e trasmettete. In generale, nella vita sociale oggi avete la possibilità di rafforzare le relazioni. Amore: in coppia, il legame con il partner si rafforza sempre di più e siete entrambi disposti a fare delle concessioni. Nella relazione c’è una grande dolcezza. Nel fine settimana non è escluso un viaggetto romantico. Soli: siete irresistibili, attraenti ed è difficile trovare chi potrà resistervi. Potrebbe scattare anche un colpo di fulmine!

Oroscopo 21 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Dovreste porvi una domanda: ci sono molte persone che definireste amiche ma con quante di loro sentite che c’è un vero legame, sincero? Se è assente, prendete le distanze e lasciate spazio a chi vi offre un autentico equilibrio dare/avere (ricambiato). Stabilirete delle relazioni armoniose che vi faranno sentire soddisfatti! Amore: in coppia, zero tensioni, un bel dialogo: tutto va alla perfezione. I gesti di affetto sono presenti, ne approfittate. Nella relazione entra una ventata di novità e freschezza. Soli: attrazione per una persona che avete incontrato poche volte e ci pensate continuamente. Oggi andrete al solito posto dove la vedete e tenterete il tutto per tutto.