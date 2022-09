Oroscopo 21 settembre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 21 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 21 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 21 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ un mercoledì in cui potreste avere una discussione e sarà necessario trovare un compromesso. In caso contrario potrebbe trasformarsi in un braccio di ferro. La cosa migliore è parlarne con calma e cercare una soluzione che vada bene per entrambi. Altrimenti, entrambi potreste dire parole fuori luogo e le ferite emotive rimanere per lungo tempo. Amore: in coppia, rischiate di non capire il partner! Attenzione agli scontri, brevi ma forti, evitate scenate inutili! Soli: siete impazienti, sperate di incontrare qualcuno e moltiplicate le uscite. Ma dovete ancora aspettare…

Oroscopo 21 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ possibile un calo di energie, in questo caso cercate di prendere cura di voi stessi. Per oggi concedetevi una pausa, non prendete troppi impegni soprattutto quelli che comportano del lavoro extra. Contattare gli amici, inoltre vi farà un gran bene, sarà terapeutico! In serata è possibile che abbiate bisogno di stare un po’ per conto vostro. Amore: in coppia, fate dei progetti che sicuramente realizzerete! Non solo, il partner vi riserverà belle sorprese. Soli: molto attivi sui social e sulle app di incontri, siete determinati a conoscere nuove persone. Si profila un incontro tanto bello quanto inaspettato.

Oroscopo 21 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La paura dell’ignoto potrebbe impedirvi di guardare al futuro e sarebbe un errore. Con i passaggi odierni se inizierete ad analizzare eccessivamente la vostra vita, le vostre relazioni, potrebbero minare la sicurezza in voi stessi. Concentratevi dunque soltanto su ciò che potete gestire. Tenete presente che dagli amici può arrivare un sincero sostegno. Amore: in coppia, avete trovato la ricetta della felicità. Tenetela solo per voi, circolano parecchi invidiosi… Soli: occhio al lato ribelle: può essere divertente se avete un flirt ma non in una storia impegnativa.

Oroscopo 21 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui nel lavoro dovete puntare in alto! Anche se alcune esperienze vi hanno deluso, evitate che blocchino il vostro successo. Andate avanti, fate quella chiamata per chiedere un colloquio, aggiornate il CV o il sito web! In due parole fate di tutto per progredire. E’ solo continuando a provare che andrete incontro al meglio. Amore: in coppia, il vostro sguardo la dirà lunga sull’amore che provate per il partner. La fiducia reciproca è la forza della vostra unione. Soli: potrebbe esserci un incontro romantico con qualcuno con cui fino a oggi c’era stata solo amicizia. Oroscopo 21 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Una conversazione di lavoro o personale potrebbe riguardare delle questioni abbastanza delicate. L’altro/a potrebbe essere in disaccordo al punto che la situazione sembrerà una gara a chi urla di più. Evitate di farvi coinvolgere poiché non sarete in grado di bloccare la discussione e ciò essere motivo di stress. Evitate del tutto l’incontro o la telefonata. Amore: in coppia, per risolvere un problema con il partner esiterete tra ragione e sentimento. Prima di decidere, riflettete. Soli: se una persona conosciuta di recente vi attrae, evitate di lanciarvi e approfondite la conoscenza.

Oroscopo 21 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Potreste avere un aumento di stipendio oppure una serie di collaborazioni vi permetteranno di guadagnare di più. La splendida congiunzione Sole-Venere nel vostro segno vi permette di stringere nuove relazioni utili ad ampliare il raggio d’azione e ottenere la sicurezza finanziaria. E’ attraverso le conoscenze che aprirete la porta al meritato successo. Amore: in coppia, splendida intesa e realizzerete i progetti che avete in mente da tempo. Serata deliziosa… Soli; è una giornata in cui potrebbe esserci un incontro importante. L’altro/a conquisterà il vostro cuore.

Oroscopo 21 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Sul fronte comunicazione oggi circola confusione: i messaggi potrebbero non essere consegnati, le e-mail potrebbero non essere inviate e le persone potrebbero interpretare erroneamente le vostre parole. Ciò potrebbe creare un pasticcio che porterà a una brusca battuta d’arresto. Parlate dunque in modo chiaro, date istruzioni dettagliate! Amore: in coppia, la relazione è salda, tenete sotto controllo il budget, il che vi consente di tubare come piccioncini. Soli: un flirt inaspettatamente prenderà una piega seria. Oggi si trasformerà in un amore sincero e duraturo.

Oroscopo 21 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se dovesse presentarsi un’opportunità che vi permette di dimostrare quanto valete, coglietela al volo! Non c’è niente di male nell’essere orgogliosi delle proprie capacità e avere la possibilità di mostrarle. Se dunque vi viene chiesto di fare qualcosa in cui sapete di eccellere, lanciatevi. Soprattutto nel lavoro, rappresenterà un passo avanti verso il successo. Amore: in coppia, un po’ di miele e peperoncino non potrà che ravvivare la relazione, sarete più complici! Soli: se pensate a un/a ex e avete intenzione di richiamarlo/a, scacciate il ricordo guardate al futuro.

Oroscopo 21 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un eccellente mercoledì! Vi sentirete apprezzati, stimati, i contatti e le conversazioni saranno molto promettenti. Tuttavia, visto che i pianeti sono in moto retrogrado, per vedere dei risultati dovete pazientare. Ciò vi darà il tempo necessario per studiare ottime strategie così da avere successo nelle vostre attività, nei progetti che avete a cuore. Amore: in coppia, la routine è la vostra bestia nera, vorrete fare qualcosa di diverso per movimentare la situazione ma tenete conto dei desideri del partner. Soli: lo stato d’animo positivo vi spingerà a uscire; farete incontri che si riveleranno molto interessanti.

Oroscopo 21 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Potreste essere preda di forti emozioni ma nel corso della giornata ritroverete l’equilibrio. La Luna in Leone accentuerà il vostro bisogno di evolvere, vi spingerà a fare scelte più sane e produttive. E’ finito il tempo in cui nel lavoro vi facevate carico di tutto: ora mettete dei limiti e delegate! I pianeti vi lasciano liberi di cogliere nuove opportunità. Amore: in coppia, i pianeti vi mettono in grado di trovare soluzioni concrete per trascorrere più tempo con il partner. Grande complicità. Soli: un incontro del tutto inaspettato vi scombussolerà. Su questo amore soffia un vento di felicità.

Oroscopo 21 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Parecchie persone oggi chiederanno la vostra attenzione, dei consigli o un aiuto. Generosi come sempre vorreste dare loro una mano ma i pianeti consigliano di ribellarvi, concentrarvi sui vostri obbiettivi. E pazienza se si offenderanno e nascerà un conflitto. E’ tempo di stabilire dei limiti, delle regole, dire con fermezza dei “no”. Amore: in coppia, dei problemi a comunicare con il partner ma avete capito che per evitare una situazione difficile la cosa migliore è dare il via al dialogo. Soli: se avete un flirt sentite che qualcosa non va, l’accordo è latitante. E potreste decidere di chiudere…

Oroscopo 21 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

I passaggi odierni indicano nel lavoro potreste sentirvi sottovalutati o non apprezzati dai colleghi, oppure rischiate di trovarvi coinvolti in un litigio che non vi riguarda. Prendete le distanze, non mischiatevi! Potreste anche più semplicemente rendervi conto che non siete pagati in modo adeguato. In questo caso, dovreste parlarne con il boss o i superiori per capire se è possibile modificare la situazione. Amore: in coppia, tutto procede alla grande e nulla intaccherà questa bella atmosfera d’amore! Soli: una persona conosciuta online vi corteggerà e sarete convinti di aver incontrato l’amore della vostra vita. Non ascolterete chi vi consiglierà di andarci piano.