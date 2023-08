L’oroscopo del 22 agosto per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 22 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 22 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Potreste trascorrere bei momenti con gli amici e divertirvi, partecipare a eventi sociali. Aprirete il vostro cuore al bisogno di sentire la vera amicizia, vi ricorda il bisogno che avete degli altri, che si tratti di sostegno o più semplicemente di senso di appartenenza. Al contempo potreste capire quali persone volete che facciano parte della vostra vita e quali amicizie, invece lasciare alle spalle. E oggi dovrete impegnarvi più del solito ma farete in modo di trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata. Amore: in coppia, potrebbe scatenarsi qualche tensione. Potreste dire cose che nemmeno pensate. Per fortuna domani sarà tutto dimenticato. Soli: cercate l’amore, è vero, ma siete disposti a rinunciare alla vostra libertà? A parte questo, è una giornata favorevole ai nuovi incontri.

Oroscopo 22 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

La consapevolezza improvvisa di una situazione o delle vostre emozioni vi spingeranno ad attuare cambiamenti significativi nel lavoro, nella carriera. Potreste ritrovarvi involontariamente sotto i riflettori e in questo caso sfruttate al massimo l’opportunità. Ma non si vive di solo lavoro eoggi dovete ritagliarvi dei momenti di relax, di piacere, concedervi qualche gratificazione. Amore: in coppia, avete la netta sensazione che la relazione affoghi nella routine e la cosa vi disturba profondamente. Prima di prendere decisioni, riflettete quali aspetti andrebbero migliorati. Soli: stufi della solitudine vorreste imboccare una nuova situazione sentimentale. Per evitare gli stessi errori, fate il punto su ciò che veramente desiderate.

Oroscopo 22 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Dovreste migliorare o rafforzare i rapporti con le persone care, a mettere ordine in casa, eliminare cose inutili, così da creare un ambiente confortevole e trovare un equilibrio interiore. Al contempo, si risveglia la necessità di seguire nuovi interessi, vivere nuove esperienze, ampliare il giro delle conoscenze. In poche parole, distaccarvi dal banale o normale quotidiano. Amore: in coppia, affinché la relazione resista all’usura del tempo, dovete fare delle concessioni reciproche. Non può essere sempre solo una persona a cedere… Soli: affascinanti, con tanta voglia di dare amore: oggi le persone faranno a gara per conquistare il vostro cuore. In programma c’è uno splendido incontro.

Oroscopo 22 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Si accentua la voglia di concedervi qualcosa che vi piace, che vi gratifichi e al contempo la tendenza è quella di spendere. E perché non farlo se non costa un occhio della testa? Potrebbe trattarsi di un massaggio, di una seduta in una spa, qualcosa che abbia un effetto rilassante. In alcuni momenti potreste sentirvi sotto pressione, avvantaggiatevi e ricaricate le energie! Amore: in coppia, bella giornata, con il partner c’è serenità. Allora, cercate di rilassarvi: è il momento ideale. Soli: se è evidente che la persona che vi attrae potrebbe avere un posto importante nella vostra vita, non esitate a conquistarla!

Oroscopo 22 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Potrebbe essere difficile nascondere le emozioni. Se in una relazione avete bisogno di tirare fuori il rospo e chiarire è il momento giusto. Il modo in cui lo farete sarà fondamentale per cui fidatevi dell’istinto. Una relazione di lavoro o personale potrebbe raggiungere un punto di svolta. Al contempo, dovreste rafforzare l’austostima, affinare il vostro talento. Amore: in coppia, potrebbe circolare un po’ di frustrazione, vorreste che la relazione fosse più movimentata. Potreste pensare di cambiare qualcosa… Soli: un incontro è possibile e potrebbe accadere nella cerchia delle amicizie. Non vi resta che accettare gli inviti e uscire. Le sorprese non mancheranno.

Oroscopo 22 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Buon compleanno, Vergine! Si accentua l’autostima, le prossime 4 settimane saranno perfette per mostrare le vostre qualità. Lavoro o vita personale ovunque sarete notati! doti sotto i riflettori personali. Al contempo, dovrete destreggiarvi contemporaneamente tra più impegni, sarete super efficienti. Non è escluso, tuttavia, che organizzerete in modo diverso e più equilibrato il programma della giornata. Amore: in coppia, dedicate tenere e dolci attenzioni al partner, condividete momenti intimi. Nulla è più importante della vita privata e amorosa. Soli: sognate una storia d’amore perfetta ma se continuate così, l’attesa sarà lunga. Forse dovreste abbassare un pochino le aspettative.

Oroscopo 22 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Potrebbe arrivare un bel riconoscimento del vostro talento, anche sul piano delle finanze. Il che rafforzerà la vostra autostima e finalmente smetterete di fare paragoni con gli altri. Avrete un’opportunità per liberarvi da vecchie abitudini, eliminare obblighi che vi appesantiscono e rigenerare le energie. In poche parole, puntate al rinnovamento! Amore: in coppia, potrebbero esserci dei disaccordi e certi di aver ragione voi sarete inflessibili. Fate invece appello al senso dell’umorismo! Soli: un flirt potrebbe rivelarsi una delusione, la persona vi sembrerà parecchio disinvolta e voler andare al sodo troppo in fretta!

Oroscopo 22 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Sarete concentrati sul raggiungimento degli obbiettivi, ampliare i contatti professionali, stringere nuove amicizie, dedicarvi ad attività gratificanti. Al contempo, c’è la necessità di prestare maggiore attenzione alla famiglia, alla casa. e dedicare più tempo ed energie. Se con le persone care dovessero nascere delle discussioni riguardo ad alcune questioni, avete la sensazione che vi ostacolino, prima di trarre conclusioni affrettate, riflettete, aspettate che si calmino le acque. Prima di ogni altra cosa, dovrete cercare di trovare il giusto equilibrio tra lavoro e vita personale. Amore: in coppia, potrebbe scatenarsi nervosismo, irritabilità. La cosa migliore è sorridere, dimostrare pienamente l’amore che provate per la dolce metà. Soli: è tempo di capire perché non riuscite a dare il via a una storia: dipende da voi o dagli altri? Non parlate di sfortuna, sapete bene che si tratta di vostre scelte.

Oroscopo 22 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ il momento di brillare, di mettervi al centro della scena e mostrare il talento. Di sicuro impegnerete le energie per realizzare le ambizioni di lavoro! Al contempo, potreste fare progressi in tutto ciò che è collegato alla comunicazione. Ad esempio condividere le idee sul posto di lavoro, scrivere, avere conversazioni con nuovi contatti professionali. Ricordate che le parole espresse avranno un forte impatto, per cui fate in modo che vadano a vostro vantaggio. Amore: in coppia, nella relazione tutto va bene, c’è un’atmosfera gioiosa, circolano belle energie. Il partner? Oggi è raggiante, vi ama più che mai! Soli: accettate gli inviti senza esitare: non ve ne pentirete. Forse non incontrerete il grande amore ma trascorrerete splendidi momenti.

Oroscopo 22 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Un desiderio potrebbe essere talmente forte che non potrete fare a meno di realizzarlo e avrete lo slancio necessario. Al contempo, avrete più spese, è possibile, ma troverete le soluzioni per affrontare tutto al meglio e mantenere in equilibrio in budget. Inoltre, farete dei progressi nel lavoro. E’ un momento potente per apprendere e migliorare. Amore: in coppia, cercate di essere creativi, fate al partner una sorpresa che non si aspetta! La relazione ha bisogno di nuovo slancio. Soli: l’atmosfera non è romantica, è molto passionale! In vista ci sono emozioni forti, si profila una nuova storia d’amore.

Oroscopo 22 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Nella lista delle priorità ci sarete per primi voi, soprattutto se riterrete di aver dato molto a chi vi circonda. Sarete pronti a mettere dei limiti, a pensare di più alle vostre esigenze che probabilmente avete davvero trascurato e impegnerete le energie negli obbiettivi da raggiungere, su questioni di tipo pratico. Saprete cosa desiderate veramente da una relazione personale o di lavoro. E’ probabile che alcune le lascerete alle spalle. Amore: in coppia, la giornata non sarà tranquilla: avrete la sensazione che il partner sia diventato soffocante. Soli: grazie agli amici, oggi avrete la possibilità di distrarvi, prendere le distanze dalle preoccupazioni. Avrete modo di recuperare le energie.

Oroscopo 22 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Avrete splendide intuizioni. Per oggi assecondate le emozioni, tanto più che avreste difficoltà a rispettare l’eventuale programma che avevate previsto. Al contempo, dovreste pensare alle relazioni, anche di lavoro. In questo periodo per dare il meglio, avrete bisogno del supporto e della compagnia di chi vi circonda. Amore: in coppia, sfruttate al meglio questa giornata in cui circola una magica armonia! E levatevi dalla testa qualche dubbio, andate oltre. Soli: è una giornata in cui avete voglia di passione, di vivere l’amore: e troverete chi farà vibrare il vostro cuore.