Oroscopo 22 febbraio 2021: previsioni oggi oroscopo del giorno 22 febbraio e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo del 22 febbraio, gli astri dicono allo Scorpione che dopo settimane di stress torna la leggerezza e al Pesci che ha fascino e sicurezza.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 22 febbraio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): grande equilibrio interiore

Oroscopo Cancro 22 febbraio: umore

La Luna nel vostro segno è in armonia con il Sole in Pesci: la sensibilità e la ricettività sono al top, capirete in un nano secondo chi avete di fronte, istintivamente saprete quali sono le loro intenzioni e farete tana a chi cerca di manipolarvi. Ma non solo: l’aspetto vi regala un grande equilibrio interiore.

Sarete in grado di lasciare alle spalle ciò che non è più utile e andare avanti. Inoltre, otterrete il sostegno e la cooperazione da parte di chi vi circonda. Se avete bisogno di una mano è il momento giusto per chiedere.

Oroscopo Cancro 22 febbraio 2021: come va l’amore?

In coppia: l’intesa è equilibrata e armoniosa, circola passione. Tuttavia cercate di buttare nel cassonetto la vostra permalosità.

Soli: oggi sembrate davvero pronti a tutto per cambiare la situazione affettiva. Non rimane che lanciarvi.

Oroscopo 22 febbraio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): dopo lo stress, torna la leggerezza

Oroscopo Scorpione 22 febbraio: umore

La presenza del Sole in Pesci e soprattutto l’arrivo – giovedì – di Venere nello stesso segno, vi metteranno in grado di rilassarvi. Dopo settimane di stress e tensioni finalmente vi sentirete più leggeri. Tenete presente, inoltre che è un potente aspetto tra Marte-Plutone annuncia che potreste fare passi da gigante a patto che collaboriate con una persona anziché entrare in competizione.

Unire le energie e le risorse, impegnare in un obbiettivo comune vi consentirà di realizzare grandi cose.

Oroscopo Scorpione 22 febbraio: amore

In coppia: è una bella giornata e trasmetterete il benessere alla dolce metà. Farete di tutto per regalare piacere al partner.

Soli: sul fronte conquiste, oggi tutto vi è permesso e tutto è possibile. Con il fascino che avete farete una strage di cuori.

Oroscopo 22 febbraio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): fascino e sicurezza

Oroscopo Pesci 22 febbraio: umore

La Luna in Cancro è in armonia con il Sole nel vostro segno: è un lunedì ideale per esprimere il vostro lato creativo, giocoso anche per quanto riguarda l’approccio con il mondo circondante. Siete più pazienti del solito nell’impegnarvi per raggiungere un obbiettivo a lungo termine.

L’arrivo, giovedì, di Venere nel vostro segno vi garantirà fascino, vi sentirete bene con voi stessi e avrete una grande sicurezza. Avete, già da oggi, la possibilità di attirare l’attenzione grazie anche a idee brillanti.

Oroscopo Pesci 22 febbraio: amore

In coppia: nel programma della serata c’è sensualità e dolcezza. Nuoterete in un oceano di piacere.

Soli: seguite il vostro infallibile istinto poiché vi porterà sulla strada dell’amore. Non è escluso il ritorno di un/a ex.

