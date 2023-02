L’oroscopo del 22 febbraio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 22 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 22 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La congiunzione Luna-Venere nel vostro segno coincide con il buon aspetto tra Mercurio e Marte: è una splendida giornata in cui potreste avere un colpo di fortuna o essere molto convincenti al punto che nel corso di una conversazione, riuscirete a ottenere ciò che desiderate! Al contempo, determinati come siete entrerete in azione per raggiungere i vostri obiettivi. Amore: in coppia, tutto procede a meraviglia! Prendete la vita come viene, nessun litigio all’orizzonte, c’è un ritorno all’equilibrio. Soli: i pianeti oggi vi spingono a rischiare, volete cambiare il vostro status! Un incontro potrebbe avvenire in un luogo insolito. Darete il meglio!

Oroscopo 22 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con il buon aspetto Mercurio-Marte grazie a una fortunata coincidenza o all’intuito sarete spinti a investire tempo e risorse in qualcosa che vi farà guadagnare di più. In questo momento volete provare qualcosa di diverso e ciò che farete funzionerà meglio di quanto avevate immaginato. Per ottenere ottimi risultati non dovete cambiare nulla. Amore: in coppia, con il partner divertitevi a giocare un po’ al gatto col topo! Umorismo, preliminari, divertimento e giochi erotici miglioreranno l’intesa! Soli: vi piacerà flirtare, socializzare e prendere l’iniziativa! Sfruttate questa determinazione per chiedere un appuntamento a chi vi attrae e capite che ricambia.

Oroscopo 22 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Marte nel vostro segno è in buon aspetto a Mercurio: siete più ambiziosi del solito, nuove persone, idee e opportunità cattureranno la vostra attenzione e vorrete approfondire, partire verso nuove avventure che vi permettano di fare dei progressi nel lavoro. Al contempo con questo transito parlerete molto e sarete ascoltati con attenzione. Amore: in coppia, nel corso della giornata, inviate sms bollenti al partner o lanciate una conversazione piccantina: preparerete una serata hot! Soli: potreste avere un incontro a sorpresa, soprattutto se siete in viaggio o aperti a qualcuno diverso dal solito tipo che scegliete.

Oroscopo 22 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con il buon aspetto Mercurio-Marte è una grande giornata per fare qualche cambiamento nella vostra vita. L’importante è che parlerete, chiederete ciò di cui avete bisogno, non ultimo per raggiungere un obbiettivo. Lavoro o vita personale non dovete temere di esprimervi poiché la fortuna è al vostro fianco e non vi molla! Amore: in coppia, bella giornata per godervi la vita e le gioie dell’amore insieme alla dolce metà! Parlerete di trasformazioni importanti e positive che vi permetteranno di costruire un bellissimo futuro! Soli: potreste dare il via a una storia con una persona che fa parte del lavoro o della cerchia delle amicizie. Siete in forma e attraenti!

Oroscopo 22 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un mercoledì in cui siete di buonumore e ottimisti! Questo stato d’animo potrebbe essere dovuto ad alcuni risultati che avete ottenuto e che vi garantiscono maggiori entrate. Non è affatto escluso che arrivino delle opportunità di lavoro a cui puntate da tempo! Sfruttate al massimo i passaggi odierni! Amore: in coppia, lanciate degli sguardi sensuali alla dolce metà, sussurrate al suo orecchio le vostre fantasie più piccantine. Rilanciate l’eros! Soli: avete lo slancio giusto per divertirvi, socializzare e flirtare! Sfruttate questa energia per prendere l’iniziativa e corteggiare chi vi attrae.

Oroscopo 22 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il buon aspetto Mercurio-Marte accende il vostro ottimismo, siete motivati a raggiungere con coraggio i vostri obbiettivi! Al contempo se è ormai da un po’ che seguite la solita routine è tempo di dare una scossa, cambiare qualcosa! E’ un buon momento per socializzare, entrare in contatto con persone stimolanti e provare nuove esperienze. Amore: in coppia, bella giornata per innamorarvi – di nuovo – della dolce metà! I passaggi astrali accendono il desiderio e nell’eros prenderete l’iniziativa! Soli: scambiate dei messaggi con chi vi corteggia o meglio ancora uscite e socializzate per incontrare una persona nuova.

Oroscopo 22 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Uscite fuori dalla vostra zona di comfort! Con il buon aspetto Mercurio-Marte è una splendida giornata per fare un viaggio, lanciarvi in un progetto che avete a cuore o, più semplicemente, imparare di più sul mondo circostante! L’apertura e la disponibilità sono qualità importanti che oggi vi porteranno dritti verso il successo. Amore: in coppia, nella relazione c’è una bella evoluzione. Insieme, siete più appagati che mai! Tornano la complicità e il desiderio. Soli: un incontro inaspettato imprime una svolta nella vostra vita affettiva. Non è escluso il ritorno con un/a ex. Oggi i pianeti ascoltano i vostri desideri.

Oroscopo 22 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una giornata in cui vi sarà facile parlare di qualsiasi argomento. Con il buon aspetto Mercurio-Marte è il momento di avere delle conversazioni sincere con le persone care, d’aiuto a migliorare la vita familiare e a rafforzare i legami. Con questo transito potreste anche risolvere con successo una questione domestica o finanziaria. Amore: in coppia, c’è il gran ritorno della passione e riscalda la vostra unione. Questo forte desiderio riaccende la voglia di vivere e di amare! Soli: sicurezza, sex appeal e fascino al top! Saranno in parecchi oggi, a perdere la testa ma qualcuno conquisterà il vostro cuore…

Oroscopo 22 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il buon aspetto Mercurio-Marte può far nascere il desiderio di dedicarvi ad attività che vi entusiasmano, vi motivo! E per questo, potrebbe essere necessario prendere alcune decisioni importanti così da garantirvi un futuro lavorativo più appagante. Potreste, ad esempio, cercare un impiego in linea con le vostre aspirazioni. Amore: in coppia, c’è il rilancio dell’amore, della relazione! Divertitevi insieme e lasciate alle spalle eventuali preoccupazioni. Soli: siete pronti a vivere una storia romantica e passionale. Un incontro metterà sottosopra il cuore: vostro e dell’altro/a.

Oroscopo 22 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Cercate di esaminare attentamente il potenziale che c’è nelle nuove idee od opportunità. Dite no ai vecchi metodi! Qualcosa su cui hai lavorato duramente potrebbe iniziare a mostrare delle promesse, esserci nuovi sviluppi che lasciano presagire prospettive di crescita futura. Andate avanti, non fermatevi proprio ora! Amore: in coppia, sfruttate l’energia speziata di questa giornata per esprimere i desideri erotici e sedurre come se non ci fosse un domani! La dolce metà vi seguirà. Soli: potrebbe arrivare un sms di una persona oppure un invito da parte di qualcuno conosciuto da poco e che è interessato a voi! In entrambi i casi sarete entusiasti!

Oroscopo 22 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto Mercurio-Marte accentua la sicurezza in voi stessi, l’entusiasmo: la comunicazione è al top – in programma ci sono notizie positive – e siete pronti a concretizzare idee e progetti! Al contempo, nelle finanze potrebbero presentarsi delle buone opportunità in modo del tutto inatteso. Saprete quali cogliere al volo. Amore: in coppia, grandi effusioni, sulla relazione splende il sole! L’amore è sempre presente, la passione è forte, l’eros al top. Soli: il cuore batterà forte per una persona conosciuta di recente. E’ il ritorno delle farfalle nello stomaco, sarete euforici! Con l’altro/a riscoprirete la gioia di vivere.

Oroscopo 22 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se state riorganizzando la casa, probabilmente comporterà degli acquisti – tenendo sempre d’occhio il budget – che vi permetteranno di mettere ordine. Con il buon aspetto Mercurio-Marte è il momento giusto per sbarazzarvi con determinazione di vecchi oggetti ormai inutili. e ciò vi permetterà di far entrare energie rivitalizzanti! Amore: in coppia, il partner non resisterà al vostro magnetismo. E’ una giornata magica per lanciarvi insieme nel vortice dell’amore e del desiderio. Soli: una storia d’amore è all’orizzonte. L’altro/a sarà attratto dalla vostra forza e dal vostro fascino.