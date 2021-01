Oroscopo 22 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Scorpione (supporto alle persone care) e Pesci (sensibili e creativi)

Oroscopo del 22 gennaio, gli astri dicono allo Scorpione di offrire supporto alle persone care e al Pesci che i pianeti accentuano sensibilità e creatività.

Oroscopo 22 gennaio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): passi avanti nella carriera

Oroscopo Cancro 22 gennaio: umore

Più sicurezza in voi stessi e vedrete che riuscirete a progredire. Siete esitanti e se è vero che la prudenza vi permette di osservare le situazioni e in seguito trarne vantaggio è pur vero che già da ora è il momento di agire.

Anche perché potrebbe esserci qualcuno più furbo o veloce di voi che potrebbe approfittare della vostra esitazione. Muovetevi o rischiate di farvi scappare qualche buona opportunità. L’oroscopo annuncia che avete la possibilità di progredire, fare passi avanti nella carriera.

Oroscopo Cancro 22 gennaio 2021: come va l’amore?

In coppia: il partner mostrerà tutto il suo amore, sarà più innamorato che mai. Finalmente vi sentirete rassicurati!

Soli: una persona vi attrae e oggi non esisterete a fare il primo passo. Assicuratevi, prima, che non sia già impegnata.

Oroscopo 22 gennaio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): di supporto alle persone care

Oroscopo Scorpione 22 gennaio: umore

Sicurezza ed equilibrio non vanno mostrate solo sul posto di lavoro. Sono aspetti che valgono tutto il giorno, anzi ancor di più una volta tornati a casa. Le persone care avranno bisogno della vostra approvazione e del vostro supporto. Per cui siate presenti, la vostra stabilità le rassicura.

Consideratelo, dunque, un bel complimento e siate boss gentili. E’ il “lavoro” perfetto per voi. L’oroscopo inoltre annuncia che potreste avere in mente un progetto e la motivazione è tale che non avrete difficoltà a farlo accettare.

Oroscopo Scorpione 22 gennaio: amore

In coppia: determinati ad andare oltre alcune difficoltà avute di recente. Volete dare nuovo slancio alla relazione.

Soli: non rovinate la possibilità di iniziare una storia prendendo di traverso le parole di una persona che vi corteggia.

Oroscopo 22 gennaio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): sensibili e creativi

Oroscopo Pesci 22 gennaio: umore

Venere in Capricorno è in armonia con Nettuno nel vostro segno. L’aspetto accentua il gusto per i piaceri della vita, la ricettività all’atmosfera odierna vi rende più sensibili e creativi. Ma non solo: sapete toccare il cuore di chi vi circonda e trasmettete le vostre emozioni, le condividete. Il lavoro non è solo compiti da svolgere, impegni da portare a termine ma tenete conto anche delle relazioni con i colleghi e desiderate che siano armoniose. Ed è per questo, annuncia l’oroscopo, che oggi riuscirete là dove altri falliscono.

Oroscopo Pesci 22 gennaio: amore

In coppia: mille attenzioni, gesti romantici… oggi nella relazione circolano amore e tenerezza.

Soli: attenzione ad attribuire a una persona qualità che non possiede o intenzioni amorose nei vostri confronti.

