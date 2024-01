L’oroscopo del 22 gennaio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 22 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 22 gennaio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

In qualsiasi conversazione di lavoro o personale, per oggi esprimetevi con cautela: con la congiunzione Mercurio-Marte in Capricorno, rischiate di parlare un po’ troppo apertamente mentre al contrario dovreste dosare le parole. Avete delle opinioni ben precise, non vi smuoverete di un millimetro, rischiate di arrabbiarvi ma d’altra parte anche gli altri hanno le loro idee. Se dunque non volete arrivare a uno scontro, cercate di tenere sotto controllo l’impulsività e moderate le parole. Amore: in coppia, l’atmosfera è elettrica, siete molto esigenti, con il partner ci sono dei battibecchi per un nulla… Soli: poco motivati, non è giornata di incontri e conquiste. Tuttavia non è esclusa una sorpresa che tirerà su il morale.

Oroscopo 22 gennaio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

Potreste trovarvi di fronte a una trattativa complicata con una persona che cercherà di convincervi nel modo sbagliato, vi farà delle pressioni. Potrebbe trattarsi di una somma di denaro che vi è dovuta ma tranquilli, ve la caverete alla grande e la sicurezza in voi stessi e in tutto ciò che affermerete, invierà all’altro un segnale molto forte. Tuttavia anziché insistere per ottenere ciò che desiderate, sarete pronti a proporre un compromesso che vada bene per entrambi. Amore: in coppia, nonostante alcune preoccupazioni materiali, la relazione è solida come la roccia! Soli: la capacità di ascoltare, il calore che trasmettete vi metteranno in grado di conquistare un cuore.

Oroscopo 22 gennaio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Evitate di spendere in modo impulsivo e irrazionale: con i passaggi odierni le emozioni potrebbero avere un notevole impatto sul modo in cui spendete o risparmiate il denaro. Rispettate il vostro budget così da non aprire il portafoglio più di quanto possiate permettervi. Al contempo, sul posto di lavoro potrebbero arrivare delle belle gratificazioni, il boss ad esempio, affidarvi un compito di responsabilità e ne sarete lusingati poiché è una prova che ha fiducia. Amore: in coppia, un po’ permalosi, un po’ confusi, reagirete sull’onda delle emozioni. Soli: impazienti, distratti, per oggi la cosa migliore è annullare eventuali appuntamenti.

Oroscopo 22 gennaio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

Avere un atteggiamento distaccato nei confronti di chi vi circonda potrebbe far pensare che siete persone scortesi, con cui è difficile andare d’accordo ma in realtà è esattamente il contrario. Cercate di essere aperti, senza aver timore di esprimere un’opinione sincera su questioni e situazioni varie, anche se doveste pensare che scatenerà un putiferio. Tenete presente che a volte alle persone piace ascoltare chi cerca di smuovere le acque e dice le cose come stanno. Amore: in coppia, piccole incomprensioni. Vorrete parlare di questioni pratiche e il partner di sentimenti… Soli: una persona molto romantica e sensibile vi corteggerà ma non apprezzerete i suoi discorsi da venditore/trice di sogni.

Oroscopo 22 gennaio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un lunedì in cui dovete cercare di imporre le vostre idee e opinioni a tutti i costi sarà una fatica inutile. Se volete avere un impatto sugli altri, dovete trattarli da pari a pari, ascoltare la loro opinione o persino scendere a qualche compromesso. C’è inoltre qualcosa che potrebbe far volgere le situazioni a vostro favore: un tocco di adulazione. Mentre alcune persone saranno indifferenti, altre potrebbero essere sensibili e “arrendersi” alle vostre idee. Amore: in coppia, a qualsiasi cosa dirà il partner – e che non vi starà bene – scatterete come molle! Soli: evitate di interpretare commenti o osservazioni: oggi siete poco obbiettivi e molto permalosi.

Oroscopo 22 gennaio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

Chi vi circonda oggi sarà molto sensibile a ciò che direte, cercate dunque di offrire delle critiche costruttive anziché essere perfezionisti e criticare a tutto spiano tutto ciò che dicono o fanno. Un atteggiamento comprensivo impedirà agli altri, in particolare i familiari, di andare su tutte le furie e scatenare una lite, cosa di cui in questo momento non avete bisogno. Se possibile, dunque, chiudete un occhio oppure evitate di interagire: sarà un bene per voi e gli altri. Amore: in coppia, qualche battibecco… Cercate di avere un dialogo calmo e sincero sulle reciproche aspettative. Soli: la possibilità di incontrare l’amore oggi è molto esile. Il che non impedisce di trascorrere bei momenti con gli amici.

Oroscopo 22 gennaio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il vostro è un segno che detesta discutere e tanto meno litigare ma oggi amate i conflitti ma oggi è possibile che sarete costretti a un chiarimento spiacevole con un familiare. Rischiate di esprimervi in modo aggressivo ma se non altro direte finalmente ciò che pensate e che vi pesa e sarete in grado di prendere una decisione. Su un altro piano: mantenete alta la motivazione e la fiducia nei confronti dei cambiamenti importanti che state vivendo in questo momento! Amore: in coppia, avete voglia di spezzare la routine e mettere in pratica qualche idea originale. E il partner sarà al settimo cielo. Soli: prenderete una decisione un po’ radicale ma giusta per ripartire su nuove basi!

Oroscopo 22 gennaio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la congiunzione Mercurio-Marte, per il vostro segno oggi sarà difficile tacere e ne avrete per tutti, in particolare le persone care, non risparmierete qualche battuta al veleno. Anche se apparentemente farete leva sul vostro senso dell’umorismo, l’altro capirà che dietro si nasconde qualcosa di ben più pesante. Se vi è possibile, evitate di ferire la sensibilità di chi avete di fronte ma in caso contrario, non dovrete rimanere sorpresi se reagirà male. Amore: in coppia, nella relazione l’atmosfera è serena, insieme alla persona amata trascorrerete momenti meravigliosi. Soli: convincenti, sicuri di voi stessi. Qualità che vi rendono molto attraenti. E oggi conquisterete!

Oroscopo 22 gennaio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Lavoro o vita personale, in caso di litigio, ripartire da zero con una persona potrebbe rivelarsi più impegnativo di quanto pensavate. Superare il rancore causato dalle offese richiede più tempo di quanto speravate ma il vostro impegno per riconciliarvi sarà ricompensato. Certo, dovete rassegnarvi al fatto che ci vorrà del tempo per andare oltre e ritrovare l’intesa ma l’altro merita una seconda possibilità e dunque cercate di fare del tutto per tendere una mano. Amore: in coppia, Venere promette momenti di dolcezza, di tenerezza. Il partner saprà come scaldare il vostro cuore. Soli: voglia di mettere una pietra sopra il passato e stringere nuove conoscenze. Saggia decisione!

Oroscopo 22 gennaio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La congiunzione Mercurio-Marte nel vostro segno vi rende convincenti, con l’eloquio sciolto, tuttavia se doveste trovarvi di fronte a qualche problema cercate di essere pazienti con chi vi circonda. Le vostre parole oggi sono un’arma e sta a voi decidere come utilizzarla. Se ad esempio chiederete qualcosa al boss ma riceverete un rifiuto, anziché arrabbiarvi, mostrare la vostra contrarietà e insoddisfazione, se possibile, passate velocemente ad altro. Amore: in coppia, ci sono delle tensioni che semineranno zizzania nella relazione. L’atmosfera è elettrica. Cercate invece di risvegliare l’eros: farà bene a entrambi. Soli: se arriva un invito, accettate! C’è la possibilità di vivere un flirt o un’avventura e proverete belle emozioni.

Oroscopo 22 gennaio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Mercurio-Marte in Capricorno alle spalle del vostro segno, rappresenta un invito a essere pazienti con chi vi circonda, anche se dovesse provocarvi o avere un atteggiamento un po’ aggressivo. Il Sole nel vostro segno vi regala ottimismo, entusiasmo, motivazione, siete convincenti al massimo e tutto, lavoro o affari, andrà per il verso giusto, riuscirete a ottenere ciò che desiderate. Essere gentili con gli altri dunque dovrebbe essere facile. Amore: in coppia, per evitare che il partner si arrabbi, è possibile che siate costretti ad ammettere uno o più errori. Ricordate: peccato confessato è mezzo perdonato…Soli: stringerete nuove relazioni: semplice amicizia o sarà amore? A stabilirlo sarete voi!

Oroscopo 22 gennaio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ un lunedì in cui razionalità e intuito sono in conflitto e dovrete trovare un equilibrio altrimenti non sarete in grado di concludere nulla. Cercate di ammettere con voi stessi che pur convinti di qualcosa di cui non avete le prove, prima di assumere qualsiasi tipo di impegno, è necessario avere in mano i fatti. Non sarebbe saggio fare scelte basate sulle emozioni, dovete essere concreti. Non è escluso, infine, che dovrete fare da pacieri in una lite tra due persone. Amore: in coppia, è il momento di costruire insieme le basi concrete della vita futura. Siete pronti per la grande avventura? Soli: avete le carte in regola per conquistare. Tuttavia non confondete velocità con precipitazione.