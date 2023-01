L’oroscopo del 22 gennaio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 22 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 22 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Forse l’atmosfera è un po’ tesa ma la concentrazione è al top, siete motivati, organizzati, avete una visione più realistica riguardo la fattibilità di un progetto o di un obiettivo a lungo termine e ciò rende più facile prendere le giuste decisioni pensando al futuro. Un’amicizia o un’alleanza, inoltre, può consolidarsi e nel tempo diventerà significativa. Amore: in coppia, mostrate tenerezza. È con la gentilezza e il dialogo che la relazione procederà a gonfie vele. Soli: una recente delusione vi farà riflettere. Il problema è che avete molte aspettative. Essere meno esigenti migliorerà la vita amorosa.

Oroscopo 22 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una domenica in cui siete positivi e dunque è un momento eccellente per esaminare in modo più critico le aree problematiche della vostra vita così poter fare scelte mature e a vostro vantaggio. Potreste assumere una nuova responsabilità che comporta un duro lavoro o alcuni sacrifici personali ma ritenete che ne valga la pena. Amore: in coppia, potreste sentirvi un po’ soli, incompresi ma, riflettete, voi fate qualche sforzo per capire la dolce metà? Soli: potreste dare il via a una storia romantica: non abbiate timore di abbassare la guardia, a lasciarvi andare alle emozioni!

Oroscopo 22 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Nei prossimi giorni con una persona deciderete di prendere in considerazione un obbiettivo da raggiungere. La cosa importante è che siate convinti di essere all’altezza della situazione e non aver timore ad andare avanti. E’ tempo di eliminare eventuali dubbi ed essere coraggiosi: il fallimento sarebbe non fare nulla! Amore: in coppia, se siete un po’ giù di corda, dovete sempre tenere presente che la dolce metà è pronta a sostenervi. Parlate delle vostre preoccupazioni: vi ascolterà e darà preziosi consigli. Soli: per quanto possibile lasciatevi andare alle emozioni: non chiudete a chiave il vostro cuore!

Oroscopo 22 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Occhio alle tensioni e ai conflitti all’interno della vostra sfera sociale: è un buon momento per staccare temporaneamente la spina, anche per riguarda i contatti online. Al contempo, tenete presente che i passaggi attuali vi incoraggiano a intraprendere ciò che non avete osato fare fino a oggi per timore di mancare il bersaglio. Amore: in coppia, desiderate che il partner dimostri ancora di più i suoi sentimenti. Allora, iniziate voi a essere teneri e disponibili. Soli: se volete mettere uno stop alla solitudine, cercate di avere una maggiore apertura mentale e di cambiare atteggiamento!

Oroscopo 22 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

I passaggi astrali odierni potrebbero spingervi a rivalutare un’amicizia. Vi chiederete se mostrare o trattenere le emozioni: pensarci non sarà d’aiuto ma seguire l’intuito sì. Al contempo, Urano in Toro riprende il moto diretto: sarete pronti ad accogliere positivamente quei cambiamenti che sono nell’aria, e che aspettate, da tempo. Amore: in coppia, oscillerete tra il bisogno di maggiore affetto e quello di più libertà. Per il partner oggi non sarà facile starvi accanto. Soli: negli affari di cuore è una domenica in cui non vi ponete domande. Il vostro status vi va bene.

Oroscopo 22 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Anche se avete parecchie cose in ballo non è il momento di fare acrobazie per portare a termine tutto. Più snellirete il programma quotidiano e tanto più renderete facile la vostra vita. Non dovete essere troppo rigidi: se sentite di non voler fare qualcosa, evitate. Godetevi un po’ di tempo libero e rilassatevi: sarete più produttivi! Amore: in coppia: potreste pensare che nella relazione manchi qualcosa che renda entusiasti entrambi. Cercate di trovare delle soluzioni, spesso sono sufficienti piccoli gesti. Soli: è una giornata in cui la solitudine vi pesa ma dovete armarvi di pazienza. E’ un buon momento, al contempo, per fare il punto su ciò che volete veramente.

Oroscopo 22 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Sarete tentati di mettere gli altri al primo posto e voi… all’ultimo. Ma in questo modo correrete a destra e a sinistra e nel tentativo di accontentare tutti impegnerete parecchie energie. Evitate. Date invece una mano a chi vi circonda affinché possa organizzarsi e voi avere in questo modo il tempo per fare ciò che vi piace di più! Amore: in coppia, il vostro stato d’animo mutevole potrebbe pesare sulla relazione. Il partner sarà paziente, ma non cambierà nulla…Soli: potreste aver perso la testa per una persona ma non sapere se ricambia. Due soluzioni: chiedere apertamente se è interessata oppure lasciar perdere. Meglio evitare false speranze.

Oroscopo 22 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I passaggi astrali odierni potrebbero spingervi a riflettere su alcune modifiche da apportare riguardo alle relazioni di lavoro, gli obblighi o i contratti, anche negli affari. Pensate a cosa avete intenzione di cambiare, studiate un piano e nei prossimi giorni proponetelo così da ottenere i termini e le condizioni che si adattano alle vostre esigenze. Amore: in coppia, con la dolce metà è il momento di sognare in grande. I pianeti vi aiuteranno a realizzare i progetti, le ambizioni. Soli: nella vita affettiva c’è un rinnovamento: in modo del tutto inaspettato un’amicizia può trasformarsi in una storia d’amore! .

Oroscopo 22 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Prima di promettere qualcosa, oggi dovreste riflettere poiché in seguito potreste pentirvi. Se lo farete solo per fare buona impressione, entrare nelle grazie di una persona, dovete assicurarvi di essere all’altezza poiché nel giro di poco potreste perdere interesse e mollare tutto. E ciò vi porterebbe a fare una pessima figura! Amore: in coppia, coinvolgete il partner in un vortice di tenerezza e amore. Evitate di soffocarlo… E’ pur vero che a lui/lei potrebbe far piacere. Soli: è attraverso un invito inaspettato che oggi potreste avere un incontro. L’importante è evitare di rimuginare sul passato. Può destabilizzare e scatenare dubbi.

Oroscopo 22 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La vostra sicurezza finanziaria e professionale potrebbe provenire da un’opportunità non convenzionale. Ad esempio un lavoro extra che vi permette di mostrare il vostro talento oppure potrebbe rivelarsi redditizio un progetto che avete chiuso in un cassetto. Potreste inoltre ricevere una risposta positiva su un’idea creativa che avete proposto. Amore: in coppia, non privatevi del desiderio di comunicare, condividere e amare! Potrebbero esserci alcune turbolenze ma i pianeti vi aiutano a mantenere lo slancio! Soli: gli incontri sono favoriti, è una giornata ideale per affascinare e conquistare!

Oroscopo 22 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

All’apparenza sembrate preoccupati ma sotto sotto potreste essere pronti a prendere una decisione radicale che farà entrare la gioia nella vostra vita. Probabilmente siete sul punto di concludere un affare o un contratto che aprirà la porta verso la libertà, a qualcosa di nuovo. Il cambiamento è nell’aria e voi siete pronti ad accoglierlo! Amore: in coppia, l’intesa con il partner è splendida e rappresenta un’opportunità per parlare di progetti a due, dei sogni, delle speranze… Soli: in caso di incontro, occhio a lanciarvi a occhi chiusi. Rischiate di idealizzare la persona e in seguito rimanere delusi.

Oroscopo 22 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Desiderate il relax, il riposo o una pausa dal solito ritmo quotidiano. Potreste occuparvi di problemi o questioni sospeso e al contempo siete in una posizione in cui potete capire chiaramente cosa vale o meno la pena di perseguire. Avete la sicurezza e la convinzione che ora potete raggiungere gli obbiettivi che avete a cuore. Amore: in coppia, avete costruito un legame forte, tale da superare le avversità. Niente e nessuno può mettere in discussione la vostra relazione. Il reciproco amore è sincero. Soli: stanno arrivando cambiamenti significativi. Una persona entrerà nella vostra vita e vivrete momenti indimenticabili.