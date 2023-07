L’oroscopo del 22 luglio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 22 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 22 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Bando alla pigrizia, più sarete attivi e più proverete benessere, un senso di leggerezza. Tuttavia, evitate di credere a tutto ciò che vi dice chi vi circonda: se avete dei dubbi seguite l’istinto senza esitare. E’ l’unico modo per , se senti di dover dubitare, non esitare, è l’unico modo per individuare i bugiardi e gli imbroglioni. Amore: in coppia, con il partner cambiate marcia, lasciate spazio all’impegno e ai progetti. Il dialogo è splendido, sono presenti la complicità e la tenerezza. Soli: potrebbe tornare un/a ex e la situazione vi mette a disagio, non saprete come reagire. Alcuni amici potrebbero rimproverarvi di giocare su più fronti. Tra ragione e sentimenti è difficile scegliere.

Oroscopo 22 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

La creatività è al top e dunque è la giornata ideale per dedicarvi a un hobby ma potrebbero arrivare anche riunioni improvvisate con gli amici a cui parteciperete con entusiasmo. Al contempo potreste anche sentire interiormente che sta arrivando un cambiamento. Non dite razionalmente a voi stessi che non accadrà ma invece immaginate cosa fare se ci sarà. Amore: in coppia, potreste essere meno disponibili per la dolce metà, meno coinvolti. Fate attenzione a non trascurare troppo il partner, avrà bisogno di voi. Liberatevi da un po’ di impegni. Soli: un incontro amichevole potrebbe cambiare. Ma attenzione, non è aria di storia importante. Approfittate di questa parentesi incantata per ritrovare il sorriso e la fiducia, ma tenete i piedi per terra ed evitate di innamorarvi.

Oroscopo 22 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ il momento di ricostruire le relazioni di lavoro. Potreste essere inclini ad approfondire il rapporto con alcuni colleghi o a riaprire alcuni legami professionali del passato. Il che non potrà che arricchire la vostra vita lavorativa. Al contempo sul fronte finanze dovete prendere delle decisioni. Prima di dare il via, riflettete. Amore: in coppia, il partner farà alcune osservazioni che vi daranno fastidio. Non ha nulla contro di voi, potrebbe essere che provi un po’ di stanchezza. Eliminate questa cattiva sensazione. Soli: alla faccia di eventuali preoccupazioni, uscirete con gli amici, non avete intenzione di rimanere chiusi in casa a piangervi addosso.

Oroscopo 22 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Priorità al relax! Concedetevi una pausa da obblighi e responsabilità, godetevi una serata fuori con gli amici cari e prendete parte attiva alla conversazione. Socializzare di più, in generale, vi metterà in grado di mollare parte delle tensioni interiori di cui forse non siete consapevoli e rimettere in moto le energie. Amore: in coppia, tolleranti, flessibili ma occhio a parlare in modo schietto, un po’ troppo diretto dicendo parole fuori luogo. La dolce metà non è detto che l’apprezzi. Soli: in caso di incontro o appuntamento fate attenzione a scegliere le parole giuste e inoltre, non aspettatevi meraviglie. In caso contrario, benvenute delusioni.

Oroscopo 22 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Prestate attenzione alle notizie, non solo a quelle principali, ma anche a quelle meno importanti. Mettete in discussione tutto ciò che ascoltate e leggete poiché in alcuni casi potrebbero essere fake news e voi agitarvi inutilmente. Al contempo, visto che oggi avete le mani bucate fate attenzione a spendere troppo. Amore: in coppia, il bisogno di condividere momenti di completa intimità con il partner è sempre più forte e oggi farete in modo di viverli. Giornata piccantina. Soli: è il momento di un bilancio sentimentale. I pianeti creano volutamente dei ritardi nella vostra vita amorosa affinché facciate il punto della situazione.

Oroscopo 22 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Nettuno: circola confusione rispetto alle relazioni e rischiate di essere molto gentili e nei confronti di una persona che invece ne approfitta. Potrebbe, ad esempio, essere subdola e svalutarvi oppure al contrario aggrapparsi a voi e creare una dipendenza. In entrambi i casi è un rapporto malsano. Amore: in coppia, il partner ammira la vostra determinazione a mantenere la relazione al top e vi ama e vi desidera ancora di più! Soli: Il tempo in cui non osavate conquistare una persona è ormai alle spalle. Oggi lancerete chiari segnali per scoprire cosa prova chi vi attrae. Se siete ricambiati, cosa molto possibile, farete salti di felicità!

Oroscopo 22 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I passaggi odierni potrebbero spingervi a rivoluzionare il modo in cui pensate e se vi state portando dietro abitudini sbagliate di cui vorreste sbarazzarvi, è il momento perfetto per eliminarle. Non c’è bisogno di fare una rivoluzione né essere troppo perfezionisti. Alcune cose richiederanno più tempo e altre decisamente di meno. Amore: in coppia, bei momenti con il partner. La relazione è gioiosa e appagante: sarete complici come amici, teneri come innamorati e appassionati come amanti. Soli: potresti avere un incontro importante che vi porterà più stabilità. Avete sempre desiderato una relazione più profonda rispetto a quelle del passato e sarete pieni di speranza.

Oroscopo 22 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Non è una giornata di tutto riposo, potreste ad esempio dover portare a termine un compito con urgenza oppure avrete un obbligo o una responsabilità che non potrete eludere. Fate dei respiri profondi per scaricare le tensioni interiori e stasera prima di andare a dormire, prendete cura di voi stessi per rigenerare le energie. Amore: in coppia, se la relazione ha resistito alle recenti turbolenze, rallegratevi! La solidità della vostra unione è a prova di bomba. Soli: se avete chiuso una storia riacquisterete fiducia nella vita e sarete di nuovo disponibili per un nuovo amore.

Oroscopo 22 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un sabato in cui a causa di numerosi dettagli che non vanno per il verso giusto, penserete che tutto vada male. Potrebbe anche essere che siate particolarmente distratti e ciò rendervi maldestri e farvi male. Immersi nei vostri pensieri, rischiate di scollegare la mente dal corpo e quest’ultimo senza il pilota può commettere cose sciocche. Amore: in coppia, potreste avere difficoltà a organizzarvi. Vorreste avere una conversazione importante con il partner ma al mattino sarete sovraccarichi di impegni. Nulla di grave, vi ritroverete stasera. Soli: potreste essere in una situazione complicata, ovvero non osare dire a qualcuno che è finita. Oppure forse che non siete ancora pronti a dire di essere innamorati.

Oroscopo 22 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Le conversazioni stimolanti, ottimiste sono il modo giusto per vivere al meglio questa giornata. Voi parlate e gli altri vi ascoltano con attenzione, in ogni caso fate altrettanto. Questo sabato lo scambio di idee è fondamentale. Al contempo vi lancerete in qualche acquisto ma spenderete solo per cose di cui avete bisogno. Amore: in coppia, il partner vi dedica totale attenzione e voi userete tutto il vostro fascino per accendere il suo desiderio. Totale complicità. Soli: una persona che vi corteggia cercherà di intavolare una conversazione ma voi sarete distratti, avrete occhi solo per qualcuno che invece sembra snobbarvi.

Oroscopo 22 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con i passaggi astrali odierni non è un sabato all’insegna della tranquillità, le conversazioni e le relazioni con amici e familiari rischiano di essere agitate. Il problema è che potreste avere la tendenza a contraddire i vostri interlocutori o a interrompere continuamente mentre parlano impedendo loro di esprimersi, scatenando inevitabilmente delle tensioni. Amore: in coppia, siete impazienti, avete la replica facile e la dolce metà preferisce lasciarvi in pace. Vi conosce bene e sa esattamente come prendervi. Soli: nelle conversazioni non potrete fare a meno di essere provocatori, dunque per oggi è meglio tacere, evitare incontri.

Oroscopo 22 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Potreste provare incertezza riguardo a un problema ma non dovete preoccuparvi. Cercate di essere un po’ più flessibili e allentate la presa sulla situazione. Distraetevi, uscite con gli amici cari con cui potrete avere delle conversazioni spensierate. E non dovete sentirvi in colpa: avete anche voi il diritto a evadere! Amore: in coppia, accetterete volentieri di assecondare i desideri del partner ma lo farete notare. Per una volta ammetterete che è giusto così ed entrambi finirete per riderci sopra. La vostra gentilezza è unica! Soli: accettate gli inviti, in uno di questi potrebbe esserci la persona giusta. Anche se non volete uscire, sforzatevi!