L’oroscopo del 22 maggio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 22 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 22 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La comunicazione è al centro della scena: potreste ricevere delle notizie che vi apriranno alcune porte oppure stringere nuovi contatti entusiasmanti. Vi esprimerete con fascino e vivacità. Tuttavia anche il vostro modo franco e diretto entrerà in azione, dunque andateci piano, soprattutto se dovete concludere un affare o spiegare il vostro punto di vista. Amore: in coppia, tenete sotto controllo l’impulsività e la necessità di ridurre tutto ai vostri interessi e desideri. Concentratevi sulla relazione e lasciate spazio all’amore! Soli: la tendenza odierna è vivere flirt che durano solo un attimo ma la cosa non vi preoccuperà minimamente.

Oroscopo 22 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

Un’idea interessante sul fronte finanze potrebbe mettervi in grado di aumentare le entrate di denaro. Potreste, ad esempio, dare il via a un lavoro extra da svolgere eventualmente da casa. Tutto ciò che iniziate in questo momento potrebbe velocemente dare dei risultati. Se avete bisogno di una mano o di un consiglio, gli amici saranno presenti. Amore: in coppia, sul piano emotivo e sentimentale la giornata può essere destabilizzante. Evitate di prendere decisioni affrettate, prima di entrare in azione fate un passo indietro e riflettete. Soli: con una persona che vi corteggia potreste avere delle reazioni irrazionali. Potrebbe rimanere sconvolto/a. Ma è davvero questo che volete?

Oroscopo 22 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Siete entusiasti, determinati e motivati a riprendere in mano vecchi progetti o a intraprendere alcuni nuovi. Sono tanti ma il vostro tempo è limitato. Fate dunque attenzione a non mettervi eccessivamente sotto pressione. Aspettarvi risultati immediati può scatenare frustrazione e impazienza. Moderate le aspettative e procedete con calma! Amore: in coppia, anziché rimanere fermi sulle vostre posizioni, punterete a un compromesso e la giornata sarà piacevole e romantica. Soli: il buon umore e l’entusiasmo creano momenti deliziosi e la tua fantasia incanta chi vi circonda. Tuttavia placate l’agitazione, non sempre piace.

Oroscopo 22 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con grande forza di volontà, nel lavoro o negli affari siete pronti a impegnarvi più del solito ma correte il rischio di esagerare quando in realtà avreste voglia di rilassarvi. D’altra parte non potete sempre premere l’acceleratore per cui ogni tanto va bene rallentare il ritmo. Su un altro piano: occhio alle spese di cui potreste fare a meno. Amore: in coppia, con il partner vorreste parlare di progetti futuri o a breve termine. Un piccolo problema familiare di poca importanza vi farà perdere tempo, ma riuscirete a gestire molto bene la situazione. Soli: l’amore potrebbe trovarsi dove non ve l’aspettate. Un flirt potrebbe trasformarsi in una storia d’amore, sta a voi decidere, scegliere la strada giusta.

Oroscopo 22 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

Siete fermamente intenzionati ad apportare nella vostra vita dei cambiamenti o dei miglioramenti ma il problema è che siete molto impazienti, a volte irritabili e pronti a dare battaglia a chi contrasta una vostra iniziativa o una decisione. Tuttavia, anziché reagire impulsivamente con le persone, seguite l’istinto e non sbaglierete. Amore: in coppia, nella relazione circola gioia, fiducia, generosità. Sapete come proteggere l’altro così da esserci al momento giusto e che le piccole attenzioni cementano l’unione. Soli: il vostro fascino funziona, farà arrivare una bella sorpresa. Durante un’uscita, un incontro romantico cambierà la vostra vita.

Oroscopo 22 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un lunedì favorevole a spostamenti, incontri, conversazioni positive e redditizie. Evitate tuttavia di essere inflessibili. In alcune circostanze potreste essere eccessivamente risoluti e ciò essere sia positivo che negativo nel caso il vostro interlocutore desideri negoziare. Più metterete dei limiti e tanto meno otterrete ciò che desiderate. Amore: in coppia, se siete alle prese con un problema il partner sarà pronto a sostenervi, sarà d’aiuto ad affrontare la situazione in modo positivo. Soli: se non c’è una dolce metà pronta ad ascoltarvi in modo comprensivo, tenete presente che avete pur sempre amicizie preziose!

Oroscopo 22 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Siete molto efficienti, produttivi e lavorare sodo vi permetterà di ottenere risultati promettenti e al contempo di farvi notare dal boss o dai superiori, oppure un progetto andrà come da voi desiderato. Eventuali trattative d’affari andranno a vostro vantaggio dunque potete chiedere la somma che ritenete sia la più giusta. Amore: in coppia, sembra che entrambi siate disposti a un dialogo pacato. Ed è un bene, il silenzio non è d’aiuti anzi è esattamente il contrario. Soli: arriverà finalmente un sms positivo da chi vi attrae. E’ da tanto che l’aspettavate… Non rispondete impulsivamente, prendete tempo.

Oroscopo 22 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Lavoro o affari è il momento ideale per entrare in azione e ottenere ciò che desiderate. Il che significa entrare in contatto con alcune persone che sapete vi daranno una mano. Di qualunque cosa si tratti, rimboccherete le maniche, troverete le parole giuste nel momento giusto. Sarete molto convincenti e riceverete risposte affermative. Amore: in coppia, un po’ permalosi, il che potrebbe nuocere all’equilibrio della relazione. Non dovete prendere ogni parola che dice il partner come una critica. Soli: pronti a dichiarare ciò che provate a una persona che vi attrae ma senza chiedervi se sia o meno già impegnata. Ma la risposta sarà chiara, la dirà lunga sul suo status.

Oroscopo 22 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Potreste pensare che la vostra vita sia un deserto, vi sentite un po’ soli o incompresi ma fortunatamente oggi troverete un’oasi, arriverà una ventata di freschezza. Alcune persone incontrate di recente potrebbero rivelarsi molto più interessanti di quanto avevate inizialmente creduto. Sfruttate al meglio questa giornata, mantenete i contatti. Amore: in coppia, il partner sembrerà poco motivato a uscire e accetterete di rimanere in casa. Sarete contenti di questa decisione che vi farà vivere bei momenti romantici! Soli: sicuri di voi, del vostro potere di seduzione e un incontro farà battere forte il cuore, per entrambi sarà amore a prima vista!

Oroscopo 22 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Sentirvi in piena forma psicofisica è importante dunque anche se si tratta di camminare un po’ di più o di ridurre alcuni alimenti oppure eliminare un’abitudine, ha un impatto positivo. Modificare – e mantenere – il vostro programma riguardo al benessere, all’esercizio fisico vi farà ottenere maggiore energia. Amore: in coppia, alcuni problemi di lavoro potrebbero avere un impatto sulla relazione. Alcune preoccupazioni scatenano delle tensioni con il partner. Soli: altruisti con gli amici e i familiari ma evitate di lasciarvi coinvolgere in responsabilità che non vi riguardano. Rischiate di perdere una storia d’amore: pensate a voi, alla vostra vita!

Oroscopo 22 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Lavoro o affari, potreste avere una discussione accesa per motivi di denaro e il risultato potrebbe non essere all’altezza delle vostre aspettative. Non importa, tornerete alla carica in un secondo momento con determinazione, fermezza e riuscirete a ottenere ciò che desiderate. Per alcuni Acquario, in vista potrebbe esserci un trasloco. Amore: in coppia, il partner punterà tutto sul desiderio, sulla sensualità, il che vi farà sentire su di giri. Che momenti bollenti… Soli: un incontro renderà molto passionale la serata, farete colpo su una persona che non resisterà al vostro fascino. Insieme, fermerete il tempo.

Oroscopo 22 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se in programma c’è una spesa riguardante la casa, prima di lanciarvi nell’acquisto, soprattutto se l’oggetto è costoso, assicuratevi che i familiari siano d’accordo. Parlarne eviterà in seguito di avere dei problemi. E’ evidente che ciascuno esprimerà la sua opinione ma riuscirete comunque a trovare un buon compromesso. Amore: in coppia, potreste sentirvi un po’ trascurati dal partner ma non dovete dubitare del suo amore! Semmai date il via a un dialogo. Soli: volete trasformare la vita affettiva? Sbarazzatevi delle paure, uscite dal guscio, organizzate il quotidiano in modo diverso, lanciate inviti! E’ il momento giusto per darvi una mossa.