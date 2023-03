L’oroscopo del 22 marzo per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 22 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 22 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna, il Sole, Mercurio e Giove nel vostro segno rappresentano un invito a concentrarvi sui vostri progetti ed esigenze. Preferirete fare tutto per conto vostro e questa tendenza è destinata a durare per qualche settimana: può spingere a esplorare nuove idee, entrare in contatto con persone influenti e raggiungere obbiettivi importanti! Amore: in coppia, i pianeti mettono al centro della scena la relazione e il romanticismo. I reciproci sentimenti sono sinceri e ciò rende stabile la vostra unione. Soli: avete l’opportunità di incontrare persone interessanti in un luogo insolito. Proverete sensazioni molto belle, avrete di nuovo voglia di una storia. Ricordate: l’amore vince sempre!

Oroscopo 22 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Quattro pianeti in Ariete sostano alle spalle del vostro segno: è una giornata in cui potrebbe circolare un po’ di stress. Potreste essere dispiaciuti per il modo in cui vi ha trattato un collega o perché il lavoro vi mette sotto pressione. Anche se potrebbe essere mentalmente impegnativo andare oltre, cercate di pensare positivo. Potete farlo! Amore: in coppia, i pianeti rafforzano i sentimenti, l’amore fa rima con per sempre. E’ probabile che stasera organizzerete una cenetta romantica solo per voi due. Soli: in caso di incontro, ignorate le opinioni degli altri e fate di testa vostra! La scelta sarà quella giusta.

Oroscopo 22 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la congiunzione Luna-Giove in Ariete la vostra vita sociale brilla, potreste avere delle conversazioni o stringere dei contatti inattesi e che avranno un ruolo importante, vi daranno ad esempio una mano a fare passi avanti in un progetto. Potrebbero riemergere alcuni vecchi problemi ed è un buon momento per affrontarli: risolverete tutto! Amore: in coppia, se da un po’ di tempo il partner è imbronciato, è ora di chiarire. Avrete delle risposte e a quel punto potrete ripartire da zero. Soli: una persona che vi corteggia scomparirà prima ancora di un incontro. Non capirete il motivo poiché non risponderà al telefono. Riflettendo sulle vostre parole, avrete un indizio.

Oroscopo 22 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con quattro pianeti in Ariete, potete fare passi avanti nel lavoro ma dovete credere in voi stessi! E’ una giornata in cui non sarà facile, soprattutto se vi concentrerete sugli errori e fallimenti del passato. Ma invece di pensare a ciò che è andato storto, sarebbe meglio spostare l’attenzione su ciò che potrebbe andare bene! Amore: in coppia, la ragione ha la meglio sulla passione. Rigore e pragmatismo vi guideranno per tutta la giornata. Attenti però a non essere troppo rigidi, a non barricare il cuore. Soli: se avete in mente di approfondire la conoscenza con una persona, deciderete voi quando e come. E se avete bisogno di tempo, ditelo apertamente.

Oroscopo 22 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Luna, Sole e Mercurio in Ariete vi rendono ottimisti e la congiunzione odierna tra la Luna e Giove accentua questa tendenza! Anche se oggi non dovesse accadere nulla di particolare – e non è affatto escluso un evento positivo – avrete la bella sensazione di gioia, di allegria. Potrebbe trattarsi di una riuscita o di un prossimo viaggio. Amore: in coppia, in compagnia della dolce metà siete felici! Tra voi, nessun segreto! Siete reciprocamente sinceri e questo conta molto. Soli: in programma c’è un incontro con una persona pronta a impegnarsi seriamente. Non potreste desiderare una dichiarazione d’amore più bella.

Oroscopo 22 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

Non siete dell’umore giusto per chiacchiere vuote, fastidi inutili o discussioni sterili: quattro pianeti in Ariete vi spingono ad andare al cuore di ogni questione e non avrete tempo né pazienza per le sciocchezze. Non lascerete nulla al caso e se siete preoccupati per una questione, di qualsiasi tipo, troverete una soluzione concreta. Amore: in coppia, anche se avete punti di vista diversi su alcune questioni troverete dei compromessi che soddisferanno entrambi. Soli: : se la solitudine vi pesa, oggi un incontro darà una scossa alle vostre abitudini. Il cuore batterà forte, dovete solo lasciarvi andare. Evitate di reprimere le emozioni, accendete i sensi!

Oroscopo 22 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se con una persona avete discusso, i passaggi odierni rappresentano un invito a chiarire. Potreste scoprire che si è trattato solo di un malinteso e una volta risolto, tornerete alla normalità. E con la congiunzione Luna-Giove in Ariete, potrebbe arrivare un’offerta, una proposta imperdibile che fareste bene ad accettare. Amore: in coppia, finché non avrete risposte alle vostre domande, non sarete disposti a fare pace. Il partner non ricorderà più che cosa avete chiesto e vi arrabbierete ancora di più. Soli: motivati a conquistare il cuore di una persona e risponderà alle vostre chiamate. Ma capirete, con delusione, che si tratta solo di un gesto di cortesia.

Oroscopo 22 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con quattro pianeti in Ariete, non avete intenzione di stare dietro ai dettagli, approfondire, ed è un peccato poiché andando di fretta o non ascoltando ciò che dicono gli altri potreste perdere qualcosa di importante. Potrebbe, ad esempio, passarvi accanto una splendida opportunità di lavoro e nemmeno ve ne accorgerete. Amore: in coppia, una grande complicità può portare a realizzare grandi progetti. La dolce metà vi ama a sente rassicurato/a. Cosa chiedere di più? Soli: cercate di essere più aperti, agli occhi degli altri siete fin troppo riservati. Volendo potete conquistare chi volete e lo sapete bene.

Oroscopo 22 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con quattro pianeti in Ariete, oggi ovunque vi recherete porterete un raggio di sole! I passaggi astrali vi dotano di grande sicurezza e soprattutto nel pomeriggio grazie alla congiunzione Luna-Giove in Ariete la fortuna è dalla vostra parte e inoltre avrete splendide energie, perfette per raggiungere i vostri obiettivi. Amore: in coppia, nessuna nuvola all’orizzonte, nessun rischio di discussioni. Oggi tutto funziona alla grande. I sentimenti sono più sinceri che mai, amate il partner più di ieri e meno di domani. Soli: sul fronte conquiste, oggi avete il vento in poppa, tutto sembra andare come desideri. Un incontro scatenerà una grande passione (ricambiata).

Oroscopo 22 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una giornata in cui potreste considerare qualsiasi situazione riguardante la casa e la famiglia, come un’opportunità anziché un problema. Poiché siete determinati a trovare delle soluzioni arriveranno più facilmente. E se ritenete che ripagherà sarete anche pronti a correre un rischio. Vi aspettate cose buone e vi verranno incontro. Amore: in coppia, volete che la giornata vada nel miglior modo possibile, farete di tutto per compiacere la dolce metà. Anche se il programma vi soddisferà solo a metà. Soli: la tendenza odierna è quella di innamorarvi velocemente senza tener conto della globalità di una relazione. Fate leva sulla vostra leggendaria razionalità.

Oroscopo 22 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un’ottima giornata e con la congiunzione Luna-Giove in Ariete potrebbe arrivare una proposta inaspettata: vi regalerà la sensazione che presto sarete in grado di aprire un nuovo capitolo della vostra vita! Questo transito indica inoltre la fine, in senso positivo, di una prova o una difficoltà finanziaria che avete subìto di recente. Amore: in coppia, per dare nuovo slancio al desiderio il partner vi coinvolgerà in una serie di iniziative piccantine. Sarete molto ricettivi, vi sembrerà di stare in paradiso… Soli: il vostro fascino non passa inosservato ma voi sarete attratti solo da una persona. E non perderete tempo, prenderete l’iniziativa poiché capirete che avete fatto centro! La serata appartiene a voi.

Oroscopo 22 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Buone notizie sul fronte finanze, la fortuna potrebbe sorridervi! Potrebbe entrare una piccola somma di denaro o un rimborso, oppure potreste essere ben pagati per un lavoro che avete svolto. In ogni caso, il denaro non è collegato alle vincite al gioco dunque dite no al gratta e vinci & C. Ed evitate infine di lanciarvi nelle spese pazze! Amore: in coppia, avvertirete il bisogno di un po’ più di intimità con la dolce metà. Programmate una serata romantica o se non potete stasera, nei prossimi giorni. Soli: l’amore non è una priorità: in mente avete ben altre questioni, personali e di lavoro che prendono parecchio tempo.